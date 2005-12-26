10 درصد اعتبارات بهزيستي از محل كمك هاي مردمي تامين مي شود

سيدمهدي سيد محمدي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: با توجه به اينكه سازمان بهزيستي افراد و خانواده هاي نيازمند بسياري را تحت پوشش و حمايت خود دارد و كمك به اين افراد با بودجه و اعتبارات محدود دولتي امكان پذير نيسيت بنابراين تشكلهاي غير دولتي ، موسسات خيريه ، افراد خير و نيكوكار نيز در طول سال كمكهايي به سازمان ارايه مي كنند كه بسيار مفيد است .

وي خاطر نشان كرد: مقدار كمكهاي مردمي جمع آوري شده در سال 84 هنوز محاسبه نشده اما در سال گذشته مجموع كمك ها و مشاركت هاي نقدي و غير نقدي مردم سراسر كشور به بهزيستي 24 ميليارد تومان بوده است.

معاون مشاركتهاي مردمي بهزيستي از رشد 30 درصدي كمك هاي مردمي در 3 ماهه اول سال 84 نسبت به سال گذشته خبر داد و تاكيد كرد: اين مشاركتها بر اساس اولويت بندي و نياز مردم هر استان و همچنين با نظر شوراي مشاركت هاي مردمي استانها براي كمك به افراد تحت پوشش هزينه مي شود.