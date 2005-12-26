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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۰۱

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بهداشت رواني معلمان در شرايط " بحراني " قرار دارد

بهداشت رواني معلمان در شرايط " بحراني " قرار دارد

معاون پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش اعلام كرد: بهداشت رواني معلمان به دليل شرايط بحراني كه در آن به سر مي برند در وضعيت " زرد " قرار دارد.

دكتر فرهاد كريمي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزراي "مهر" افزود: چنانچه مشكلات معلمان توسط  قانون گذاران حل نشود بهداشت روان فرهنگيان به شرايط قرمز - خطرناك - خواهد رسيد. چرا كه فشارهاي روحي و رواني  موجود در حرفه معلمي موجب فرسايش بهداشت رواني بسياري از آنها شده است.

معاون پژوهشي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش افزود: بر اساس نتايج پژوهش هاي انجام شده ، معلمان در شريط بحران هويت به سر مي برند و اين موضوع با توجه به تهديدات شغلي بايد جدي گرفته شود.

وي خاطر نشان ساخت: امروزه عواملي نظير گسترش جامعه اطلاعاتي دانش آموزان و از بين رفتن احساس مرجع بودن معلمان در كلاس هاي درس ، پايين آمدن و ناديده گرفته شدن شان و هويت اجتماعي و... موجب نوعي سرخوردگي در معلمان شده است.

كريمي تصريح كرد: مسئولان بايد با توجه جدي موضوع نيمه وقت بودن شغل معلمي را حل و تمام وقت بودن را جايگزين آن كنند. چرا كه نگاه جامعه به معلمان به عنوان شاغلين نيمه وقت ، آرامش روحي و رواني آنان را به شدت دچار خطر مي كند.

وي در مورد تعداد معلماني كه بر اثر همين مشكلات دچار انواع اختلالات بهداشت رواني شده اند ، گفت: تعداد زيادي از محققان پژوهشگاه تعلم و تربيت با در نظر گرفتن جامعه آماري شامل معلمان تهراني و سپس معلمان سراسر كشور مشغول تحقيق هستند و نتايج اين تحقيقات 2 ماه  ديگر اعلام مي شود.

کد مطلب 270270

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