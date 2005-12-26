سينماي ملي وقتي با عناصر "خيال" و "هويت" تلفيق شود دلپذير مي شود / فرآيندهاي حمايتي و نظارتي در حوزه سينما نبايد به يك مقطع خاص معطوف شود / بايد زمينه رصد كردن مخاطبان منطقه اي و جهاني را فراهم كنيم

به گزارش گروه فرهنگ وهنر" مهر"، به نقل از روابط عمومي بنياد سينمايي فارابي، مهندس " محمد رضا جعفري جلوه " ضمن تقدير از مديريت بنياد سينمايي فارابي تصريح كرد : مديريت اين بنياد درعرصه هاي مختلف حمايت ازتوليد، توزيع ، بازاريابي وبين الملل سينماي حرفه اي نقش موثرداشت اين تاثيرزماني قاطعانه تر بروزمي كند كه برعملكرد و شفاف بودن فعاليت ها براي وصول به سينماي ملي تاكيد گردد .

جعفري جلوه در ادامه افزود : موسسات ومراكززيرمجموعه معاونت سينمايي مثل انجمن سينماي جوانان ايران، مركزسينماي مستند وتجربي، موسسه رسانه هاي تصويري و بنياد سينمايي فارابي با هدف حمايت فرهنگي درطول سال هاي گذشته فعاليت كرده اند نيازمند يك حركت هماهنگ ومبتني براستراتژي واحد و برنامه اي جامع هستند كه مي بايست معاونت فرهنگي درهريك ازآن ها درتعامل با يكديگر و زنجيره وار انجام دهند، مساله اي كه به هر دليل درگذشته كمتر مورد توجه بوده است .

وي يادآورشد : مديران سينماي كشور اگرچه درطول يك فعاليت فرهنگي با هم ارتباط دارند، اما اين ارتباط زماني به همگرايي وتعامل ميان مجموعه فعاليت ها مي رسد كه درعرض نيز به وجود آيد.



جعفري جلوه - معاون امور سينمايي وزير ارشاد

جعفري جلوه برلزوم تفكيك فعاليت هاي مركز سينماي مستند و تجربي و انجمن سينماي جوانان ايران اشاره كرد و افزود : با توجه به اينكه ازاين دوحوزه انتظارات متفاوتي داريم به سمت فعاليت مجزا ازهم گام برمي داريم .

درواقع فعاليت انجمن سينماي جوان درسطح سينماي دانشجويي و هنرآموزي و حمايت ازنيروهاي مستعد وآماتورخواهد بود ومركزسينماي مستند وتجربي دربخش ورود فيلم سازان به جريان حرفه اي سينماي كشور فعاليت خواهد كرد ، دراين بخش به سينماي انيميشن كه تاكنون درحاشيه مانده توجه بيشتري خواهد شد .

وي برلزوم توزيع حمايت درهمه سطوح ومراحل كار در سينماي كشورتاكيد كرد و يادآورشد : فرآيندهاي حمايتي و نظارتي نبايد به يك مقطع خاص درحوزه سينما معطوف شود، بلكه مثل يك جريان گردشي مي توان درطول پروسه توليد فيلم اين دوفرآيند بنابرشرايط جابه جا شده ويكديگررا تكميل كنند .

جعفري جلوه حفظ حقوق مخاطبان سينمايي كشوررا خواستارشد و ادامه داد : مردم حق دارند با توجه به سلايق وميزان دانش وسواد، ازسينما فيلم هاي مورد علاقه خود را مطالبه كنند وبه همين جهت بايد عنايت ويژه به تنوع وگوناگوني دراين حوزه شود به گونه اي كه ويترين سينماي كشورازبرخي ژانرها وگونه ها خالي نباشد .

وي همچنين خواستار توجه جدي به سينماي معطوف به هويت ملي شد و تصريح كرد : مراد و مقصود ما از سينماي ملي سينماي شرقي، اسلامي و ارزشي است، اين سينماي هويت گرا وريشه دارمتصل به خاستگاه اصيل، فرهنگي وادبي وتاريخي است و شناسنامه اي ملي دارد و با رويكردي واقع گرايانه درنمايش وضعيت موجود درراستاي گذار از وضع موجود به سوي وضع مطلوب گام بر مي دارد.

معاون امورسينمايي وزارت ارشاد سينماي ملي را سينمايي اميد آفرين عنوان كرد وگفت : اين سينما هرگز انگيزه وحركت به سمت يك افق قابل وصول وروشن را ناديده نمي گيرد ونفي نمي كند . در واقع در جهت رسيدن به فردايي معزز و شايسته براي جامعه گام برمي دارد.

وي سينماي ملي را نيازجامعه برشمرد واظهارداشت: سينماي ملي وقتي با عناصري چون خيال وهويت تلفيق شود به سينمايي دلپذير تبديل مي شود وخيال عالمي است كه انسان را از فشارهاي وارد برگرده اش تخليه مي كند، درخيال شوق به حركت بصورت جدي نهفته است ، خيال عنصرمشترك عشق، عرفان و حماسه است وسنگ بناي هرسينما خاصه سينماي ملي است، سينمايي كه ازادبيات اصيل وشريف داستاني ايراني ، ادبيات حماسي عاشقانه وعارفانه كشوردستمايه مي گيرد ونگاه جدي به افسانه ها و اساطير وتاريخ دارد .

وي برلزوم افزايش تعامل معاونت فرهنگي بنياد سينمايي فارابي واداره نظارت وارزشيابي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي تاكيد كرد.

جعفري جلوه دربخش ديگري ازصحبت هاي خود داشتن سياست خارجي درحوزه فرهنگ و بويژه سينما را امري حياتي عنوان كرد و ادامه داد : سينما فعاليتي جهاني است كه بيش ازهرحوزه فرهنگي برجهانيان تاثيرمي گذارد و از آن ها تاثيرمي پذيرد و وجه اي براي تعاملات جدي جهاني به حساب مي آيد، در واقع نمي توان درسينما سياست خارجي نداشت به گونه اي كه اين رسانه مختص و محدود به مخاطبان ملي شود، بلكه بايد زمينه رصد كردن مخاطبان منطقه اي و جهاني را نيز فراهم كنيم ضمن اينكه بدون ترديد مصونيت فرهنگي سينماي ايران درگرو سياست خارجي هوشمند ، غربت طلب وسرشارازغرورملي است .

وي تصريح كرد : اين سياست خارجي درحوزه سينما بايد منطبق با اولويت سياسي فرهنگي واقتصادي كشورودرراستاي شناخت حوزه هاي مشترك فعاليت ايران وجهان باشد واولويت موضوعي توليد پروژه هاي فاخرسينمايي كه دردستوركاربنياد سينمايي فارابي قراردارد دراين راستا است ، درواقع بدون برنامه ريزي درازمدت مبتني بريك سياست خارجي كارفرهنگي ناقص ونارسا وضعيف خواهد بود وامكان توليد محصولات سينمايي وسمعي وبصري براي تاثيربرمخاطبان ملي ومنطقه اي فراهم نمي شود .

دراين مراسم همچنين اززحمات " مسعود احمديان " جانشين معاون فرهنگي بنياد سينمايي فارابي تقديرشد .