" ستوده نامه " با مقالات باستاني پاريزي و تورج دريايي مي آيد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، اين كتاب شامل چهل و يك مقاله از دانشمندان مختلف داخل و خارج ايران چون دكتر باستاني پاريزي ، هاشم رجب زاده ، تورج دريايي ، هوشنگ دولت آبادي ، يونس جعفري ، سيد علي آل داود ، كيكاووس جهانداري ، منصوره اتحاديه، شيرين بياني ، همايون صنعتي و ... به مناسبت بزرگداشت دكتر منوچهر ستوده مي باشد .



دكتر منوچهر ستوده، استاد دانشگاه تهران و از چهره هاي ماندگار ايران است وي صاحب پنجاه اثر چاپ شده و بيش از صدها مقاله در زمينه ايران شناسي و تاريخ مي باشد.

از جمله كتب وي مي توان در " آثار تاريخي و رارودو خوارزم " در سه جلد اشاره كرد كه جلد اول آن به نام " سمرقند و بخارا " در 655 صفحه مصور به تازگي منتشر شده است.

ستوده نامه در دو جلد و 600 صفحه توسط نشربنياد موقوفات دكتر محمود افشار منتشر مي شود.