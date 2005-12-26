۵ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۱۷

به مناسبت بزرگداشت دكتر منوچهر ستوده

" ستوده نامه " با مقالات باستاني پاريزي و تورج دريايي مي آيد

" ستوده نامه " به قلم ايرج افشار با همكاري كريم اصفهانيان و محمد رسول دريا گشت تا هفته آينده به بازار كتاب مي آيد.

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ،  اين كتاب شامل چهل و يك مقاله از دانشمندان مختلف داخل و خارج ايران چون دكتر باستاني پاريزي ، هاشم رجب زاده ، تورج دريايي ، هوشنگ دولت آبادي ، يونس جعفري ، سيد  علي آل داود ، كيكاووس جهانداري ، منصوره اتحاديه، شيرين بياني ، همايون صنعتي و ... به مناسبت بزرگداشت دكتر منوچهر ستوده مي باشد .

دكتر منوچهر ستوده، استاد دانشگاه تهران و از چهره هاي ماندگار ايران است وي صاحب پنجاه  اثر چاپ شده و بيش از صدها مقاله در زمينه ايران شناسي و تاريخ مي باشد.

از جمله كتب وي  مي توان در " آثار تاريخي و رارودو خوارزم "  در سه جلد اشاره كرد كه جلد اول آن به نام " سمرقند و بخارا " در 655 صفحه مصور به تازگي منتشر شده است.

ستوده نامه در دو جلد و 600 صفحه توسط نشربنياد موقوفات دكتر محمود افشار منتشر مي شود.

