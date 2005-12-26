ناچار به تعديل برج جهان نما هستيم/ مهلت يونسكو براي تعديل برج جهان نما 36 روز ديگر پايان مي يابد

اسفنديار رحيم مشايي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در مورد تعديل برج جهان نما در ميدان نقش جهان اصفهان افزود: به منظور اهميت و حفظ و بقاي ميدان امام اصفهان در فهرست آثار جهاني ناچاريم نسبت به تعديل ارتفاع ساختمان برج جهان نما اقدام كنيم.

وي به شكايت مسئولين قبلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري از مديريت شهري اصفهان كه براي تعديل برج جهان نما صورت گرفته اشاره كرد و گفت: هنگامي كه مي توانيم با گفتگو و تفاهم موضوع را حل كنيم چرا بايد شكايتي صورت بگيرد و پرونده از طريق حقوقي پيگيري شود . به همين علت از همان روزهاي نخست آغاز كار در سازمان، دستور توقف رسيدگي به پرونده را صادر و خواستار به تعويق افتادن رسيدگي قضايي شديم.

مشايي گفت: پس از بررسي پرونده ، بررسي راهكارهاي قانوني و همچنين جلساتي كه با حضور كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و مسئولين شهرداري و اعضاي شوراي شهر اصفهان تشكيل شد به اين نتيجه رسيديم براي اينكه ميدان امام اصفهان در فهرست آثار جهاني باقي بماند بايد تعديل انجام شود.

رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري تاكيد كرد: براساس آخرين تصميمات كميته جهاني يونسكو كه تاكيد به امر تعديل دارد ، ايران موظف است تا اول فوريه ( 12 بهمن) به دبيرخانه اجلاس دوربان اعلام كند كه تعديل انجام مي شود و همچنين جدول زماني تعديل را نيز ارايه كند . در غير اينصورت ميدان امام اصفهان بطور خودكار از فهرست ميراث جهاني يونسكو خط مي خورد و در فهرست ميراث در خطر قرار خواهد گرفت.

مشايي گفت: همه كشورها در تلاش هستند با ثبت جهاني آثار، خودشان را در بالاترين سطوح فرهنگي قرار دهند و براي كشوري مانند ايران كه آثار فراواني دارد و تنها 7 اثر از آنها به ثبت جهاني رسيده و حالا يكي از اين آثار نيز بخواهد به دليل ضعف مديريت و عملكرد ناصحيح از فهرست جهاني خط بخورد بسيار گران تمام مي شود و چنانچه اين اتفاق بيفتد تلاش براي ثبت آثار بعدي نيز خدشه دار خواهد شد.