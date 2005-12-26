شرط ژاپن براي عادي سازي روابط با كره شمالي

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از رويترز، يكي از مسائل مورد اختلاف بين ژاپن وكره شمالي كه موجب تيرگي روابط بين دو كشور شده است، مسئله ربوده شدن اتباع ژاپني توسط كره شمالي است .



كره شمالي در دهه هاي 1970 و 1980 تعدادي از اتباع ژاپني را براي كمك به آموزش جاسوسان خود ربود .

شينزو آبه سخنگوي دولت ژاپن در يك كنفرانس خبري اعلام كرد كه در گفتگوهاي دو جانبه در پكن انجام شد، دو طرف با از سرگيري مذاكرات برقراري روابط ديپلماتيك همراه با دو مسئله آدم ربايي و برنامه هاي موشكي و هسته اي پيونگ يانگ موافقت كردند .



وي افزود : با وجود تعيين چارچوبي براي مذاكرات آتي كه دو طرف موافقت كردند تا پايان ژانويه آن را بر گزار كنند، موضوع ژاپن درباره مسئله آدم ربايي غير قابل تغيير است .



آبه همچنين خاطر نشان كرد: اصول اساسي و غير قابل تغييرما اين است كه به عادي كردن روابط دوجانبه با كره شمالي نخواهيم پرداخت، مگرآنكه مسئله آدم ربايي حل و فصل گردد .



سخنگوي دولت ژاپن با بيان اين مطلب كه سه مسيري كه براي گفتگو ها تعيين شده است، هنوز به سرانجامي نرسيده است خاطر نشان كرد: براي مثال در حالي كه مسئله آدم ربايي حل و فصل نشده است، مذاكرات عادي سازي روابط به سرعت پيش مي رود . در مذاكرات عادي سازي به مسائلي پرداخته خواهد شد كه مرتبط به حل و فصل مسائل در آينده دارند .

وي درباره مسائل مورد بحث در گفتگو هاي دو روزه ژاپن و كره شمالي كه روز گذشته در پكن به پايان رسيد، گفت : ژاپن از كره شمالي خواسته است كه ربوده شدگاني را كه هنوز زنده هستند باز گرداند و گزارش واقعي در خصوص آدم ربايي ها ارائه دهد و مظنونان مرتبط با اين مسئله را تحويل دهد .



بنابراين گزارش ، دو طرف همچنين موافقت كردند كه تلاشهاي صادقانه اي را در جهت حل مسائلي كه موجب نگراني دو طرف است، مانند مسئله آدم ربايي مبذول دارند و اقدامات لازم را در اين جهت انجام دهند .



كره شمالي ربوده شدن 13 ژاپني را تاييد كرده است كه پنج تن از آنان را همراه با خانواده هايشان به ژاپن باز گرداند و اعلام كرد كه 8 تن ديگر مرده اند .

پيونگ يانگ مسئله آدم ربايي را حل و فصل شده مي داند، اما ژاپن خواستار ارائه اطلاعات بيشتر در خصوص اين هشت تبعه خود و و سه تن ديگر از ربوده شدگان مي باشد و اصرار دارد كه تا حل اين مسئله،عادي شدن روابط بين دو كشور امكان پذير نيست .



پيش از گفتگوهاي پكن، توكيو و پيونگ يانگ در اكتبر سال 2002 در كوالالانپور درباره عادي سازي روابط مذاكراتي انجام دادند.