الجزاير دروازه ورود كالاهاي ايراني به آفريقا

به گزارش مهر به نقل از ستاد خبري شوراي بازرگاني ايران و الجزاير، فريدون انتظاري در آستانه برگزاري نمايشگاه اختصاصي ايران در الجزاير گفت: با توجه به استقبال بسيار چشمگيري كه از سوي تجار و صاحبان صنايع صورت پذيرفته مي‌توانيم در زمينه‌هاي توليد سيمان، ساختمان سازي، مواد غذايي، بسته‌بندي، IT، گردشگري، هتل‌سازي و نفت و گاز در كشور الجزاير حضور فعالانه در سطوح پيشرفته داشته باشيم.

وي ايجاد مركز تجاري دائمي ايران در الجزاير را گامي بسيار موثر دانست و افزود: اگر شركتهاي ما در الجزاير فعال حاضر شوند مي‌توانند اهداف تجاري و صنعتي را در كشورهاي آفريقايي هم پيدا كنند.

رئيس شوراي بازرگانان ايران و الجزاير، شناساندن پتانسيل‌ها و ظرفيت‌هاي صنعتي و تجاري ايران را از مهمترين اهداف اين نمايشگاه عنوان كرد و اظهار داشت: برگزاري اين نمايشگاه مي‌تواند ظرفيت‌هاي بالاي صنعتي ما را به مردم الجزاير و به تبع به حوزه آفريقا بكشاند لذا كليه صاحبان صنايع كه خواستار عرضه كالاهاي خود مي‌باشند شركت در نمايشگاه را مغتنم شمارند.

معاون بين‌المللي اتاق بازرگاني ايران در خصوص انتظارات خود از مسئولان براي بهبود روابط دو كشور به لحاظ سياسي و به تبع وي در پايان بحث رواديد، حمل و نقل، ارسال كالاها و ترخيص آنها، بازارايابي براي شركت‌ها، تبليغات، در كشور الجزاير و تنظيم مذاكرات با مقامات الجزاير را از امكانات و تسهيلاتي عنوان كرد كه در اختيار شركت كنندگان در نمايشگاه قرار خواهد گرفت.

نمايشگاه اختصاصي ايران در الجزاير از 30 فروردين ماه سال آينده به مدت 6 روز برگزار مي شود.

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