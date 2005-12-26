موفقيت هاي اخير متعلق به تمام خانواده سپك تاكراست// مي توانيم جزو رشته هاي مدال آور در بازيهاي آسيايي باشيم

به گزارش خبرنگار" مهر" علي فولادي راد رئيس انجمن سپك تاكرا كه درنشست خبري صبح امروز درجمع خبرنگاران سخن مي گفت ، با بيان اين مطلب افزود : اميدوارم موفقيت ارزشمند تيم ملي سپك تاكرا دركسب مقام سومي جهان نگاه مسئولين و دست اندركاران ورزش كشور را نسبت به اين رشته مدال آور تغيير داده باشد و با نگاه جدي تر مسئولين بتوانيم افتخارات بيشتري را در اين رشته بدست آوريم .



وي تصريح كرد : سپك تاكرا با برخورداري ازمربي خارجي ، اردوهاي مداوم ، ديدارهاي تداركاتي و بهره مندي از امكاناتي نظير توپ و سالن هاي اختصاصي مي تواند دربازيهاي آسيايي دوحه قطريكي از رشته هاي مدال آور كاروان اعزامي كشورمان باشد و از 18 مدالي كه در اين رشته توزيع مي شود نيز مدالهايي را بدست آورد .



فولادي راد با بيان اينكه در طول دو سالي كه اين انجمن رسما زيرنظرفدراسيون ورزشهاي همگاني آغاز بكاركرده اين رشته پيشرفت چشمگيري در سطح كشور داشته است اظهار داشت : انجمن سپك تاكرا از سال 82 با حمايت آقاي عليپور رئيس فدراسيون ورزشهاي همگاني راه اندازي شد و تاكنون دو دوره مسابقه قهرماني كشور دربخش آقايان ، مسابقات جام رياست جمهوري ، جام ولايت ، جام خليج فارس ، اولين دوره مسابقات ساحلي و نخستين دوره مسابقات قهرماني كشوررا ويژه بانوان برگزار كنيم ضمن اينكه تاكنون تيم ملي دو اعزام بين المللي داشته است . علاوه بر اين قصد داريم ليگ سپك تاكرا را بصورت متمركز برگزار كنيم و از اين طريق به رشد و توسعه اين رشته در سطح كشور كمك كنيم .



وي با اشاره به موفقيت هاي اخير كشورمان دركسب عنوان سومي جام جهاني سپك تاكرا اظهار داشت : اين مسابقات در سه بخش" دبل راگا " ، "هوپ تاكرا " و تيمي با شركت 24 كشور جهان به ميزباني كشورتايلند برگزارشد كه تيم 10 نفره سپك تاكراي كشورمان در رشته دبل راگا به مقام سوم دست يافت كه كسب اين مقام با توجه به دومين حضور كشورمان در اين مسابقات بسيار ارزشمند بود و نشان داد در صورت توجه جدي به اين رشته مي توان در مسابقات جهاني به موفقيت هاي چشمگير تري دست يافت .



فولادي راد با بيان اينكه اين موفقيت متعلق به تمام خانواده سپك تاكرا در سراسر كشورتعلق دارد تصريح كرد : تيم ملي كشورمان تنها درسايه رشادت كادر فني و تلاش و جديت ورزشكاران كشورمان موفق به كسب اين عنوان شد كه نكته جالب در كسب اين موفقيت اين بود كه براي نخستين بار در يك بازي تيمي موفق شديم تيم برزيل را شكست دهيم .



رئيس انجمن سپك تاكرا درخصوص برنامه هاي آتي اين انجمن اظهار داشت : مذاكراتي را براي جذب يك مربي فيليپيني كه همزمان به مسائل داوري رشته سپك تاكرا نيز آغاز كرده ايم تا وي را براي يكسال به خدمت بگيريم و از وي در برگزاري كلاسهاي آموزش مربيگري و داوري استفاده كنيم . ضمن اينكه در صورت موافقت كميته ملي المپيك و قرار گرفتن درليست تيم هاي اعزامي به بازيهاي دوحه قطر در مسابقات جايزه بزرگ سنگاپور و جام جهاني سپك تاكرا در تايلند كه هر دو اين رويدادها قبل از بازهاي آسيايي قطر برگزار خواهد شد ، شركت خواهيم كرد تا با آمادگي بالايي در بازيهاي آسيايي حضور يابيم .



دراين نشست همچنين سيدرضا فيض آبادي دبيرانجمن سپك تاكرا پيرامون شرايط تبديل شدن انجمن به فدراسيون گفت : سپك تاكرا پتانسيل لازم براي تبديل شدن به فدراسيون را دارد ولي هنوز كار كارشناسي از سوي سازمان تربيت بدني در اين زمينه صورت نگرفته است . البته سپك تاكرا نسبت به فدراسيونهايي نظير اسكيت و بولينگ و ... از پتانسيل بالايي برخوردار است و از همين رو آقاي عليپور رئيس مركز توسعه ورزش همگاني طرحي را در اين زمينه آماده كرده اند كه در صورت تصويب و اختصاص بودجه لازم مي تواند بصورت فدراسيون به فعاليت خود ادامه دهد .



وي همچنين از پيشنهاد تاسيس كنفدراسيون سپك تاكرا درمنطقه غرب آسيا درايران خبرداد و افزود : طرح تاسيس اين كنفدراسيون بواسطه اينكه ايران تنها كشور فعال در اين رشته در غرب آسيا تلقي مي شود به ايران واگذار شده و قرار است پس از بازديدي كه رئيس كنفدراسيون آسيا در ارديبهشت ماه از امكانات كشورمان خواهند داشت مجوز تاسيس اين كنفدراسيون در غرب آسيا صادر شود .