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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۴۸

"شاعر زباله‌ها" به سينماتك مي‌آيد

اولين نمايش خصوصي فيلم "شاعر زباله‌ها" به كارگرداني محمد احمدي روز هشتم دي در سينماتك موزه هنرهاي معاصر برگزار مي‌شود.

كارگردان "شاعر زباله‌ها" ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد نمايش فيلم گفت: "قبل از حضور "شاعر زباله‌ها" در جشنواره فجر تصميم گرفتيم يك نمايش خصوصي براي اهالي سينما و منتقدان سينمايي برگزار كنيم."

"شاعر زباله‌ها" روز پنج‌شنبه هشتم دي در سينماتك موزه هنرهاي معاصر وافع در خيابان كارگر شمالي به نمايش درمي‌آيد و ورود براي اهالي سينما و منتقدان و اهالي مطبوعات آزاد است.

داستان "شاعر زباله‌ها" درباره رفتگري است كه با جمع‌آوري زباله از خانه مردم پي به برخي اسرار آنها مي‌برد و اين مسأله باعث درگير شدن او در مسائل عاطفي و اجتماعي مي‌شود.

فهرست عوامل عبارتند از نويسنده فيلمنامه: محسن مخملباف، مدير فيلمبرداري: محمد آلادپوش، طراح گريم: عبداله اسكندري، موسيقي: محمدرضا درويشي، بازيگران: ليلا حاتمي، محمد اسكندري، فرزين محدث، صابر ابر، تهيه‌كننده: خانه فيلم مخملباف.

کد مطلب 270388

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