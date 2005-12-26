كارگردان "شاعر زبالهها" ضمن بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار سينمايي "مهر" در مورد نمايش فيلم گفت: "قبل از حضور "شاعر زبالهها" در جشنواره فجر تصميم گرفتيم يك نمايش خصوصي براي اهالي سينما و منتقدان سينمايي برگزار كنيم."
"شاعر زبالهها" روز پنجشنبه هشتم دي در سينماتك موزه هنرهاي معاصر وافع در خيابان كارگر شمالي به نمايش درميآيد و ورود براي اهالي سينما و منتقدان و اهالي مطبوعات آزاد است.
داستان "شاعر زبالهها" درباره رفتگري است كه با جمعآوري زباله از خانه مردم پي به برخي اسرار آنها ميبرد و اين مسأله باعث درگير شدن او در مسائل عاطفي و اجتماعي ميشود.
فهرست عوامل عبارتند از نويسنده فيلمنامه: محسن مخملباف، مدير فيلمبرداري: محمد آلادپوش، طراح گريم: عبداله اسكندري، موسيقي: محمدرضا درويشي، بازيگران: ليلا حاتمي، محمد اسكندري، فرزين محدث، صابر ابر، تهيهكننده: خانه فيلم مخملباف.
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