ده نمكي: سفرهاي استاني احمدي نژاد منجر به كاهش فاصله مردم و مسئولان مي شود

مسعود ده نمكي ، در گفتگو با خبرنگار سياسي " مهر" افزود: در بسياري از كشورهاي دنيا مسئولين بدون محافظ بين مردم مي آيند و رفت و آمد مي كنند و نگاه احمدي نژاد در سفرهاي استاني، از اين لحاظ قابل توجه است كه درآمدش از هزينه اش خيلي بيشتر است.

سردبير نشريه " صبح دوكوهه" گفت: ما در خصوص مسائل امنيتي و امنيت مديران دچار افراط شديم، رعايت تدابير امنيتي براي مسئولين طزار اول منطقي به نظر مي رسد، اما شاهديم كه حتي مسئولين درجه چهار كشور هم در نمازجمعه، درب ورود ويژه و جايگاه ويژه و ... دارند.

ده نمكي تاكيد كرد: حركت احمدي نژاد بيش از آنكه درآمد مديريتي داشته باشد، به كم شدن فاصله مردم و دولت منجر مي شود.