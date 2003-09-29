آغاز اجراي طرح ويژه برخورد با جشن هاي مختلط غير اخلاقي و جمع آوري زنان ويژه خياباني

سرهنگ سيد عظيم حسيني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: طي ماههاي اخير با توجه به برگزاري حجم زيادي از مراسم عروسي و جشن ها در سراسر كشور متاسفانه مشاهده مي شود كه برخي از اين مجالس و عروسي ها برخلاف عرف و قانون و بدون رعايت شئون اخلاقي لازم به صورت مختلط برگزار مي شود.

وي در ادامه برگزاري چنين مراسم هايي حتي در تعداد محدود در جامعه اي سالم داراي هنجارها و ارزش هاي اسلامي را غير قابل تحمل برشمرد و اضافه كرد: نيروي انتظامي به برگزار كنندگان چنين مراسم هاي مختلط خلاف عرف و قانون هشدار مي دهد كه پليس در صورت مشاهده جشن ها و عروسي هاي مختلط خلاف قواعد و مقررات جامعه با تمامي شركت كنندگان ، صحنه گردانان و برگزار كنند گان اين مجالس به شدت برخورد كرده و متخلفان را با تشكيل پرونده به مراجع قضايي معرفي خواهد كرد.

به گفته مدير كل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در راستاي اجراي اين طرح همچنين با ماشين ها و عروس خانم هايي كه بدون حجاب لازم در سطح شهر و ملاعام حضور پيدا مي كنند نيز برخورد خواهد شد.

سرهنگ حسيني در ادامه با اشاره به اينكه طي روزهاي گذشته با تعداد زيادي ازاين مجالس برخورد وشركت كنندگان حاضر در اين مراسم نيز بازداشت و به مراجع قضايي معرفي شده اند اظهار داشت: برگزاري اينگونه مراسم به جز تاثيرات سوء تربيتي و فرهنگي بر روي ارزش ها و هنجارهاي جامعه و خانواده ها ، امكان اخاذي از افراد و برهم زدن كانون گرم خانوادگي از طريق فيلم ها و عكس هاي تهيه شده را نيز فراهم مي كند.

وي همچنين اضافه كرد: از آنجا كه تمامي اعضاي خانواده ها دراينگونه مراسم و عروسي ها حضور پيدا مي كنند ، عدم رعايت شئون و ضوابط اخلاقي اثرات منفي بر روي رفتار و اخلاق كودكان و افراد كم سن و سال خواهد داشت.

مديركل مبارزه با مفاسد اجتماعي ناجا در ادامه هدف اصلي پليس را سالم سازي محيط اجتماع دانست و افزود: محيط جامعه بايد طوري سالم و پاكسازي شود كه افراد متخلف و مجرم زمينه بروز و ظهور پيدا نكنند.

برخورد جدي با زنان ويژه خياباني

وي همچنين در خصوص طرح ديگر ناجا در زمينه برخورد با پديده فساد و زنان ويژه خياباني با تاكيد بر نگاه چند بعدي نسبت به اين مسئله اذعان داشت: بر پايه رايزني و هماهنگي هاي صورت گرفته با سازمان بهزيستي، كميته امداد و ديگر سازمان هاي ذي ربط در امر كنترل آسيب هاي اجتماعي سعي شد با تمام زنان خياباني يا ديگر آسيب ديدگان به يك شكل برخورد نشود.

سرهنگ حسيني افزود: قطعا نوع برخورد نيروي انتظامي با فردي كه ناخودآگاه و از روي ناآگاهي در مسير خلافي قرار گرفته به مانند برخورد با يك مجرم يا بزه كار حرفه اي نيست و در نوع اول سعي مي شود شرايطي براي بازگشت فرد آسيب ديده به كانون خانواده يا جامعه فراهم شود.

اين مسول نيروي انتظامي در ادامه تصريح كرد: درفاز جديد از اين طرح تمامي زنان خياباني كه به طور حرفه اي و با قصد و غرض مجرمانه اقدام به اين كار مي كنند با عدله و مدارك لازم تحويل مقامات قضايي داده مي شوند.

وي انتشار هر آماري در مورد زنان خياباني و ديگر آسيب هاي اجتماعي را داراي حساسيت ويژه و به ضرر جامعه دانست و اظهار داشت: بنا بر گفته اغلب ارگان ها امار هاي نيروي انتظامي قوي ترين اطلاعات موجود در كشور است و به نوعي آمارهاي انتشار يافته به نقل از دستگاهها و سازمان هاي ديگر در روزنامه ها اختلاف فاحشي با اصل موضوع داشته و صحت ندارند.

سرهنگ حسيني در خاتمه با اشاره به برخورد هاي ارشادي با مسئله بد حجابي در برخي ميادين اصلي شهر گفت: در مسئله بدحجابي در حال حاضر نيروي انتظامي فقط به تعهد و تذكر شفاهي بسنده كرده و استقبال مردم نيز از اينگونه برخورد ارشادي با پديده بد حجابي مطلوب بوده است.