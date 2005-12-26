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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۴۴

رئيس جهاد دانشگاهي در دومين دوره اعطاي تنديس فداكاري به دانشجويان :

زبان از بيان فداكاري دانشجويان ناتوان است // جهاد دانشگاهي عزم جدي در ترويج فرهنگ فداكاري دارد

زبان از بيان فداكاري دانشجويان ناتوان است // جهاد دانشگاهي عزم جدي در ترويج فرهنگ فداكاري دارد

افراد انتخاب شده براي دريافت تنديس فداكاري تنها نمونه كوچكي از دانشجوياني هستند كه ايثار و فداكاري كرده اند، بسياري از اين افراد ناشناخته اند و حتي برخي نيز نخواستند كه از آنها نامي برده شود.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "علي منتظري" در مراسم دومين دوره اعطاي تنديس فداكاري به دانشجويان كه عصر امروز در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: معيارهاي انتخاب اين دانشجويان ممكن است داراي نقاط ضعفي باشد و از دانشجويان مي خواهيم با مشاركت خود ما را در اصلاح اين امر ياري برسانند.

وي خاطرنشان كرد: جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران طرح اعطاي تنديس فداكاري را براي نخستين بار در سال گذشته همزمان با اولين سالگرد زلزله بم ارائه كرد تا بدين وسيله از دانشجويان فداكار و ايثارگر تقدير شود.

رئيس جهاد دانشگاهي با اشاره به سازمان هايي كه از اين طرح حمايت كرده اند، گفت : جمعيت هلال احمر، سازمان دانشجويان جهاد دانشگاهي، وزارتخانه هاي علوم، بهداشت و جهاد كشاورزي، نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه ها، كميته امداد امام خميني، سازمان بهزيستي، سازمان ملي جوانان، بنياد شهيد انقلاب اسلامي و چند نهاد ديگر از اين طرح حمايت كردند.

وي با تأكيد بر عزم جهاد دانشگاهي بر ادامه اين راه و ترويج فرهنگ فداكاري و ايثار، خاطرنشان كرد: ايثار و فداكاري جايگاه ارزشمندي در فرهنگ ملي كشور ما دارد و در كتاب آسماني نيز اشاراتي وجود دارد كه ايثار از جلوه هاي بارز نيكي است. 

"منتظري" گفت : دانشجويان فداكار در اين راه با خلوص نيت و دل هاي پاك شركت كرده اند و در اين راه زخم دردمندان را درمان كردند به گونه اي كه زبان قاصر از توصيف اين از جان گذشتگي است.

کد مطلب 270435

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