فدراسيون فوتبال دركار بازسازي بم برخورد مسئولانه اي داشت// زير ساخت هاي شهر بم را به دو برابر افزايش خواهيم داد

مهندس محمد علي آبادي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدني در حاشيه افتتاح مجموعه ورزشي شهيد بيگلري بم در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار"مهر" با بيان اين مطلب افزود : پس از زلزله تاسف آور بم تمامي مردم كشور در راه بازسازي اين شهر بسيج شدند و فعاليت هاي گسترده اي در اين زمينه صورت گرفت و در اين راستا سازمان تربيت بدني و فدراسيونهاي ورزشي هر يك به اندازه توان خود در اين راه گام برداشتند كه فدراسيون فوتبال با اختصاص 500 ميليون تومان به بازسازي مجموعه ورزشي شهيد بيگلري سهم پر رنگي از سوي جامعه ورزش در بازسازي بم داشت كه جا دارد در همين جا از تلاش هاي مسئولان فدراسيون صميمانه تشكر و قدرداني كنم .

علي آبادي با اشاره به بازديد از ساير پروژه هاي ورزشي در دست احداث در شهر بم يادآور شد : روند بازسازي امكانات ورزشي نسبت به ساير پروژه ها از سرعت بيشتري برخوردار است و اين امر نويد خوبي است تا جوانان شهر بم هر چه زودتراز امكانات ورزشي بهره مند شوند و ورزش بم بارديگر احياء شود .

رئيس سازمان تربيت بدني تصريح كرد : ساير پروژه هاي ورزشي در دست احداث شهر بم نيز روند مطلوبي را طي مي كند و اميدواريم ظرف يكسال آينده تمامي اين پروژه ها به بهره برداري برسد .

وي يادآور شد : برنامه كلي سازمان تربيت بدني افزايش زير ساخت هاي بخش ورزش به دوبرابرامكانات پيش از زلزله است و تلاش خواهيم كرد با اختصاص اعتبارات لازم بتوانيم ظرف مدت مشخصي به اين حجم از امكانات و فضاهاي ورزشي در شهر بم دست پيدا كنيم .