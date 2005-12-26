پيشنهاد آمريكا به برزان تكريتي براي شهادت عليه صدام

به گزارش خبرگزاري مهر، خليل الدليمي در گفتگو با روزنامه اردني"العرب اليوم " افزود: تكريتي درجلسه پشت درهاي بسته دادگاه محاكمه نزديك به دوساعت سخن گفت و بيان داشت آمريكايي ها پست سياسي مهمي را به من پيشنهاد كردند.

وي به نقل ازتكريتي گفت : آمريكايي ها خودشان را به من نزديك كردند و سپس به پست سياسي مهمي را به من درقبال دادن شهادت عليه صدام پيشنهاد كردند اما من كاملا اين پيشنهاد را رد كردم .

الدليمي ادامه داد : تكريتي به رئيس دادگاه گفت برزان ابراهيم التكريتي هرگزبه برادر بزرگش صدام خيانت نخواهد كرد زيرا او برادر واقعي صدام است .

وكيل ديكتاتور سابق عراق مدعي شد : تكريتي به پست پيشنهادي آمريكايي ها اشاره اي نكردند اما به اعتقاد من به تكريتي پست رياست جمهوري عراق بوده است .

وي ادعا كرد : پس از اينكه تكريتي پيشنهاد آمريكايي ها را رد كرد آنها او را تحت شكنجه شديدي قرار دادند.

وكيل مدافع صدام به نقل ازبرادر ناتني ديكتاتور سابق عراق گفت : آمريكايي ها وي را شكنجه كرده و او را بسيار تحت فشار قرار داده اند تا جزييات مربوط به 36 ميليارد دلاري كه تصور مي كردند دراختيار صدام است فاش كند.

طبق گفته هاي الدليمي ، تكريتي گفته من به هنگام بازجويي به نيروهاي آمريكايي همراه خود گفتم كه رئيس جمهوري عراق اگر اين مبلغ همراه او بود و يا بخشي از آن به همراه داشت به اين اندازه وضع خانواده اش سخت و دشوار نبود.

دو تن از پسران صدام از آگوست 2003 درمنطقه مسكوني در امان تحت مراقبت شديد بسرمي برند و همسرو سه دخترصدام هم به قطر پناهنده شدند.

صدام با هفت تن از دستيارانش به جرم كشتار 148 نفر ازروستاييان شيعه ساكن منطقه دجيل دردادگاه ويژه عراقي در حال محاكمه شدن هستند .

صدام وهمدستانش به رغم جنايت هاي فروان عليه مردم عراق هرگونه اتهام عليه خود را رد كردند درحالي كه آنها به دليل جنايت ضد بشري احتمال مي رود حكم اعدام برايشان صادر شود.

انتظار مي رود ادامه دادگاه محاكمه سران حزب منحله بعث 24 ژانويه از سرگرفته شود.