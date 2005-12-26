272 شركت تعاوني در استان تهران تاسيس شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" تعاونيهاي تشكيل شده شامل تعاونيهاي كشاورزي به تعداد 27 تعاوني - تعاوني صنعتي 22 مورد - عمراني 9 مورد - معدني يك مورد - خدماتي 132 تعاوني - مسكن 55 شركت تعاوني - فرش دستباف 2 مورد - تامين نياز توليد كننده 3 مورد - حمل و نقل 4 مورد - چند منظوره 3 شركت تعاوني و مصرف آموزشگاهي 2 تعاوني مي باشد.
بر اساس اين گزارش تعاونيهاي تشكيل شده داراي 11 هزارو 252 نفرعضو هستند كه از اين تعداد هشت هزارو 899 نفر مرد ودو هزارو 553 نفر را بانوان تشكيل مي دهند.
اضافه مي شود اين تعاونيها با بيش از 35 ميليارد ريال سرمايه اوليه توانسته اند براي بيش از پنج هزارنفر اشتغال ايجاد كنند.
