حداد عادل از موضع مثبت اندونزي نسبت به برنامه هسته اي ايران قدرداني كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار حداد عادل مناسبات و همكاري تهران و جاكارتا را بسيار خوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: خوشبختانه مناسبات و همكاريهاي دو كشور بزرگ و مسلمان اندونزي و جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مجامع بين المللي بسيار خوب است و ما از موضع اندونزي نسبت به حمايت از حق قانوني جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي تقدير و تشكر مي كنيم.
وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش ضمن اشاره به مشكلات جاري در جهان اسلام بر ضرورت همدلي و اتحاد ميان كشورهاي اسلامي تاكيد كرد و گفت: ما اميدواريم مناسبات دو كشور بزرگ و مسلمان اندونزي و ايران منجر به اتحاد بيشتر ميان كشورهاي اسلامي گردد و با بطور جدي از اتحاد ميان كشورهاي اسلامي حمايت مي كنيم.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش روابط و همكاريهاي پارلماني ميان مجالس دو كشور را مناسب توصيف كرد و خواستار تلاش بيشتر گروههاي دوستي پارلماني براي گسترش مناسبات و همكاريهاي پارلماني گرديد.
وي همچنين از رئيس مجلس اندونزي براي ديدار از جمهوري اسلامي ايران دعوت كرد.
در ادامه اين ديدار، سفير اندونزي در تهران نيز برگزاري 9 جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ميان دو كشور را بيانگر سطح بالاي مبادلات اقتصادي دانست و اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و علاقه طرفين حجم مبادلات اقتصادي دو كشور در سطح مطلوبي قرار دارد و در حال گسترش است.
وي همچنين از حمايت جمهوري اسلامي ايران از اندونزي براي بدست آوردن كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل تقدير و تشكر كرد.
سفير اندونزي در تهران در پايان سخنانش بار ديگر بر حمايت كشورش از جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز انرژي هسته اي تاكيد كرد.
نظر شما