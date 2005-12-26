حداد عادل از موضع مثبت اندونزي نسبت به برنامه هسته اي ايران قدرداني كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از اداره اخبار و رسانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، در اين ديدار حداد عادل مناسبات و همكاري تهران و جاكارتا را بسيار خوب ارزيابي كرد و اظهار داشت: خوشبختانه مناسبات و همكاريهاي دو كشور بزرگ و مسلمان اندونزي و جمهوري اسلامي ايران به ويژه در مجامع بين المللي بسيار خوب است و ما از موضع اندونزي نسبت به حمايت از حق قانوني جمهوري اسلامي ايران در دستيابي به فناوري صلح آميز هسته اي تقدير و تشكر مي كنيم.

وي همچنين در بخش ديگري از سخنانش ضمن اشاره به مشكلات جاري در جهان اسلام بر ضرورت همدلي و اتحاد ميان كشورهاي اسلامي تاكيد كرد و گفت: ما اميدواريم مناسبات دو كشور بزرگ و مسلمان اندونزي و ايران منجر به اتحاد بيشتر ميان كشورهاي اسلامي گردد و با بطور جدي از اتحاد ميان كشورهاي اسلامي حمايت مي كنيم.

رئيس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش روابط و همكاريهاي پارلماني ميان مجالس دو كشور را مناسب توصيف كرد و خواستار تلاش بيشتر گروههاي دوستي پارلماني براي گسترش مناسبات و همكاريهاي پارلماني گرديد.

وي همچنين از رئيس مجلس اندونزي براي ديدار از جمهوري اسلامي ايران دعوت كرد.

در ادامه اين ديدار، سفير اندونزي در تهران نيز برگزاري 9 جلسه كميسيون مشترك اقتصادي ميان دو كشور را بيانگر سطح بالاي مبادلات اقتصادي دانست و اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش و علاقه طرفين حجم مبادلات اقتصادي دو كشور در سطح مطلوبي قرار دارد و در حال گسترش است.

وي همچنين از حمايت جمهوري اسلامي ايران از اندونزي براي بدست آوردن كرسي دائم در شوراي امنيت سازمان ملل تقدير و تشكر كرد.

سفير اندونزي در تهران در پايان سخنانش بار ديگر بر حمايت كشورش از جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به تكنولوژي صلح آميز انرژي هسته اي تاكيد كرد.