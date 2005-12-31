امروز در تاريخ

تقسيم ايران به ده استان :



در چنين روزي در سال 1316 ه ش تقسيمات جديد كشوري ايران اعلام شد . بر اساس اين تقسيمات كشور ايران به ده استان ، 49 شهرستان و 290 بخش تقسيم مي شد . اما در دي ماه سال 1338ه ش استانهاي ايران به هفده استان تغيير يافت . بر اساس آخرين تقسيمات كشوري در بهار 1377 ه ش كشور جمهوري اسلامي ايران، داراي 28 استان ، 282 شهرستان ، 741 بخش ، 705 شهر ، و 2258 دهستان است .



شهادت ثقه الاسلام تبريزي:



ثقه الاسلام تبريزي ازعلماي طراز اول ودانشمند بنام ايران و ازآزاديخواهان ومشروطه طلبان نام آوراست. آن شادروان در عاشوراي سال 1330 ه ق (چنين روزي در سال 1290 ه ش ) به دست سربازان تزاري شهيد شد. آقا ميرزا علي آقا فرزند ميرزا موسي از نوادگان ميرزا محمد شفيع كه در عصر نادرشاه افشار مستوفي آذربايجان بود، در سال 1277ه. ق در شهر تبريز متولد شد . وي تحصيلات مقدماتي خود را در مكتب در سي پدر در كوركن آغاز كرد و به سال 1300 ه ق عازم عتبات شد . وي پس از كسب درجه اجتهاد به تبريز بازگشت . آن عالم رباني بعد ها از طرف مظفرالدين شاه صاحب لقب ثقه‏الاسلام تبريز شد . ثقه الاسلام كتابخانه نفيسي فراهم آورده بود كه در آن انواع كتب خطي و چاپي موجود بود . ازسرنوشت كتابخانه ثقه الاسلام اطلاع صحيحي در دست نيست . آن شهيد والا مقام

به علت نفوذ در جامعه در حل اختلاف بين اعضاي انجمن ايالتي آذربايجان بسيار كوشيد و انشعاب و اختلاف مشروطه خواهان را برطرف نمود. وي در سال 1326 ه ق همكاري خود را با انجمن ايالتي آذربايجان آغازكرد. بعدها با سيطره روس ها بر نقاط مختلفي از كشور ،

ثقه‏الاسلام از ظلم و ستم نيرو هاي نيكلاي دوم امپراطور بر مردم تبريز شكايت كرد ولي شكوه او سودي نبخشيد . اين روحاني بزرگوار پس از آن شديداً به كنسول روس اعتراض كرد . روسها در محرم سال 1330 ه ق شهر تبريز را تصرف نمودند. عده‏اي از بزرگان شهر به ثقه‏الاسلام پيشنهاد كردند كه شهر را ترك كند ولي وي جواب داد من كار خود را به خدا واگذار كردم و مردم شهر را تنها نگذاشت . در هفتم محرم 1330 ه ق بازداشت مبارزان آغاز شد و شخص ثقه‏الاسلام را با حيله و تزوير بازداشت نموده پس از دو روز شكنجه و محاكمه سرانجام در ظهر عاشوراي 1330 قمري در ميدان مشق اين مبارز راه استقلال را همراه شيخ سليم، ضياالعلما، حاج محمدقلي خان، صادق الملك ابراهيم قفقايچي و حسن و قدير پسران علي مسيو را بدار آويختند و جسد اين انسان وارسته را در محوطه گورستان سرخاب كه اكنون مقبره الشعراي تبريز است به خاك سپردند.





در گذشت استاد جواد بد يع زاده :



درچنين روزي در سال 1358 هجري شمسي استاد جواد بد يع زاده از هنر مندان بزرگ عرصه موسيقي ايران ديده از جهان فروبست . زنده ياد جواد بديع زاده در سال 1281 شمسي در تهران به دنيا آمد. پدرش آقا سيد رضا بديع كاشاني ملقب به بديع المتكلمين روحاني مشروطه خواه روشن انديشي بود كه به واسطه تسلط كافي بر رديف موسيقي ايراني پسر خود را نيز به فن آواز موذ ني و روضه خواني و تعزيه آشنا ساخت. جواد بديع زاده دوره تكميلي آواز را نزد دايي خود ميرزا يحيا سعيد واعظين گذراند. او تحصيلات ابتدايي را در مدرسه ي تدين و دوره متوسطه را در مدرسه آليانس فرانسوي ها و سپس دارالفنون به پايان رساند و در سال 1304 در مجلس شوراي ملي استخدام شد. در همين سال ها كمپاني انگليسي (هيز مسترز ويس به قصد تهيه و ضبط صفحه از نواخته ها و خوانده هاي هنر مندان ايراني نماينده خود را به ايران اعزام كرد . بنا به معرفي و توصيه عبدالحسين خان شهنازي، بديع زاده انتخاب شد و اولين صفحه او با عنوان جلوه گل روانه بازار شد . استاد بديع زاده با افتتاح راديو به جمع هيئت اركستر آن زمان راديو پيوست و در كنار استاداني چون حسين تهراني ، مرتضي ني داوود ، حبيب سماعي و استاد ابوالحسن صبا آثار گرانسنگي را در حوزه موسيقي ايراني پديد آورد . استاد بديع زاده سالها عضو شعر و موسيقي راديو تهران بود.



در گذشت شريعت سنگلچي :

در چنين روزي در سال 1322 هجري شمسي محمد حسن شريعت سنگلچي ، معروف به شريعت سنگلجي از علماي ايراني بر اثر بيماري تيفوس در گذشت. سنگلچي از شاگردان شيخ فضل الله نوري بود . وي پس از فراگيري علوم اسلامي در تهران به نجف رفت و چندي نيز به تدريس علوم اسلامي پرداخت . او از جمله شخصيت هاي جنجالي در تفسير قرآن در قرن حاضر است . وي تحت تاثير سلفيه كه آنان نيز به نوبه خود تحت تاثير گرايش هاي نو حنبلي وهابيان بودند ، به تفسير آيات قرآن مي پرداخت . توحيد ، عبادت يا يكتا پرستي ، كليد فهم قرآن و منابر از جمله مهم ترين آثار اويند .



شاپور بختيار نخست وزير ايران :

در چنين روزي در سال 1357 ه ش محمد رضا، شاه مخلوع ايران ، شاپوربختيار را به عنوان نخست وزير جديد ايران معرفي كرد . وي از شانزدهم دي رسما آغاز به كار كرد .



تاسيس نخستين كمپاني هند شرقي در هندوستان :

در چنين روزي در سال 1600 ميلادي نخستين كمپاني هند شرقي انگلستان در هندوستان تاسيس شد . همه بازرگانان ودريانوردان انگليسي كه در قاره آسيا فعاليت داشتند مجبور به عضويت در اين كمپاني شدند . اين كمپاني گام عمده استعمار انگلستان در به يغما بردن ثروت هاي منطقه هندوستان بود . كشور هندوستان، در سال 1947 ميلادي استقلال خود را به دست آورده و از آن زمان تاكنون، عضو كشورهاي مشترك المنافع و سازمان ملل متحد است. حكومت هند جمهوري پارلماني است و به صورت فدرال اداره مي گردد.استعما ر نه تنها بر اموال مردم اين كشور سيطره افكند كه با عميق كردن جاي پاي خود فرهنگ آن منطقه از جمله زبان آنها را دستخوش تغييراتي كرد . زبان انگليسي از سال ها پيش از استقلال كشور زبان اداري و رسمي بوده و طبق توافقات به عمل آمده پس از استقلال (1947) نيز به عنوان زبان اداري باقي ماند. در حال حاضر، كل آموزش عالي و قسمت اعظم مكاتبات اداري اين كشور به زبان انگليسي صورت مي گيرد. با اين حال مطابق قانون اساسي كشور، 16 زبان ديگر از قبيل آسامي، بنگالي، گجراتي، كانارايي، كشميري، كوكاني، مالايالم، ماني پوري، نپالي، اوريا، پنجابي، سانسكريت، سندي، تاميل، تيلگو و اردو نيز به رسميت شناخته است.



بازداشت اعضاي دوما :

در چنين روزي در سال 1907 ميلادي به دستور نيكلاي دوم تزار روسيه اكثريت اعضاي دوماي روسيه به اتهام خيانت به كشور بازداشت شدند . مجازات هريك از اعضاي دوما سه ماه حبس تعيين شد .



افزايش غير عادي بهاي نفت :

در چنين روزي در سال 1979 ميلادي بهاي نفت هشتاد و هشت در صد نسبت به مبلغ آن در ابتداي سال 1977 افرايش داشت .



مرگ بر اثر آتش سوزي :

بر اثر يك آتش سوزي در سال 1986 ميلادي در هتل سن خوان در پورتور ريكو نود و هفت نفر كشته و 140 نفر مجروح شدند .



گري كاسپاروف قهرمان جهان :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي گري كاسپاروف در مقابل آناتولي كارپوف در رقابت هاي بين المللي شطرنج قرار گرفت و پس از شكست او به مقام قهر ماني جهان در شطرنج نايل امد .



كناره گيري يلتسين ، ظهور پوتين :





در چنين روزي در سال 1999 ميلادي بوريس يلتسين رييس جمهور روسيه از قدرت كناره گيري كرد . ولاديمير پوتين پس از وي سمت رييس جمهوري اين كشور را به عهده گرفت . پوتين از اعضاي كا. گ . ب ( پليس مخفي شوروي) بود.



پذيرش راي دادگاه لاهه :

در چنين روزي در سال 1902 ميلادي ، دولت ونزوئلا راي دادگاه بين المللي لاهه را براي پرداخت غرامت به اتباع انگلستان و آلمان گردن نهاد . اين غرامت پس از كودتاي سال 1899 آن كشور پرداخت شد .



نابودي كشتي پرشيا :

در چنين روزي در سال 1915 ميلادي ، آلمان كشتي مسافري بريتانيا با نام پرشيا را غرق كرد . همه 335 سرنشنين آن كشته شدند .



اخراج يهوديان از سيسيل :

در چنين روزي در سال 1492 ميلادي يكصد هزار يهودي از سيسيل اخراج شدند .



اشغال گور در سنگال :

در چنين روزي ارتش بر يتانيا ، منطقه گور ( داكار ) سنگال را به اشغال خود در آورد .



كودتا در غنا :

در چنين روزي در سال 1981 ، كودتايي نظامي عليه حكومت مقتدر در كشور غنا شكل گرفت .



مهاجرت موتسارت :

در چنين روزي در سال 1762 ميلادي موتسارت آهنگساز مشهور به همراه خانواده اش از وين به سالزبورگ مهاجرت كرد .



نبرد كبك :

در چنين روزي در سال 1775 ميلادي نبرد كبك در گرفت . در اين جنگ آمريكايي ها قادر به شكستن دژ بر يتانيا يي ها نشدند .



پايان تقويم جمهوري در فرانسه :

در چنين روزي در سال 1805 ميلادي به كار گيري تقويم جمهوري در فرانسه پايان يافت . از امروز ، فرانسه تقويم گريگوري را به كار گرفت .



قرارداد در باره مردم اتيوپي :

در چنين روزي در سال 1906 ميلادي فرانسه ، بريتانيا و ايتاليا قرار داد رعايت حقوق مردم اتيوپي را به امضا رساندند .



نوبل دوم كوري :





در چنين روزي در سال 1911 ميلادي ماري كوري دومين جايزه نوبل خود را در يافت داشت .



ترك لبنان :

در چنين روزي در سال 1946 ميلادي نيروهاي فرانسوي لبنان را ترك گفتند . همه ساله چنين روزي به عنوان روز تخليه نيروهاي اشغالگر از لبنان گرامي داشته مي شود .



ديكتاتور گريخت :

در چنين روزي در سال 1958 ميلادي باتيستا ديكتاتور كوبا از اين كشور گريخت . پس از وي فيدل كاسترو قدرت را در كوبا در دست گرفت .



جمهوري كنگو برازاويل :

در چنين روزي در سال 1969 ميلادي كنگو برازاويل به جمهوري تبديل شد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز ملي كنگو در اين كشور گرامي داشته مي شود .



زغال سنگ ملي شد :

در چنين روزي در سال 1970 رييس جمهور آلنده ، زغال سنگ شيلي را ملي اعلام كرد . زغال سنگ به عنوان يكي ا زمنابع مالي در اين كشور است .



انتصاب امير كويت :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي امير شيخ جابر الاحمد الصباح به عنوان امير كويت معرفي شد .



قطع روابط كامبوج با ويتنام :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي كامبوج روابط خود را با ويتنام قطع كرد .



سدار سنگور خارج از قدرت :

در چنين روزي در سال 1980 ميلادي لئو پولد سدار سنگور رييس جمهور سنگال ، از قدرت كناره گرفت . سنگور از نسل انقلابي و ضد استعمارپيشرو آفريقا به شمار مي رود . وي در ادبيات به ويژه شعر نيز شناخته شده بود.



برونئي مستقل از بر يتانيا :

در چنين روزي در سال 1983 ميلادي برونئي استقلال كامل خود را از بريتانيا اعلام داشت .



كودتا در نيجريه :

در چنين روزي در سال 1983 ميلادي مجلس ملي نيجريه پس از كودتاي نظامي در اين كشور منحل شد .



ترك يونسكو :

در چنين روزي در سال 1984 ميلادي ايالات متحده آمريكا سازمان يونسكو را ترك كرد .



آخرين روز اتحاد جماهير شوروي :

چنين ر.وزي در سال 1991 ميلادي به عنوان آخرين روز موجوديت اتحاد جماهير شوروي سابق در تاريخ ثبت شده است .



هات ميل در مايكرو سافت :



در چنين روزي در سال 1997 ميلادي شركت مايكرو سافت سرويس پست الكترونيكي هات ميل را خريداري كرد .



كانال پاناما به صاحب اصلي رسيد :

