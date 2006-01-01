امروز در تاريخ

شهادت امام محمد تقي (ع) :



درچنين روزي درآخرين روزازماه ذيقعده سال220هجري قمري حضرت امام محمّد تقي (ع) امام نهم شيعيان جهان به درجه شهادت نايل آمدند . درتاريخ ولادت حضرت امام محمد تقى، ملقب به جواد، اختلاف است اما قول مشهوراين است كه آن حضرت در دهم رجب سال 195 هجري قمرى در مدينه چشم به جهان گشوده است. كنيه آن حضرت ابوجعفر و پدر گرامي اش حضرت على بن موسى الرضاع و مادر بزرگوارش سبيكه، معروف به خيزران است. دوران زندگى جوادالائمه ع مصادف است با دوران حكومت دو خليفه عباسي يعني مأمون و معتصم عبّاسى . زندگانى امام محمّد تقى ع ، ادامه راه خط و روش پدرش حضرت امام رضا ع بود. سعي مأمون در اين دوران بر آن بود كه امام عليه السلام را به دارالخلافه نزديك كند وبا اين كار قصد داشت بين امام و پايگاه مردمى او فاصله اندازد . مأمون، بر اساس همان نقشه قديمى، امّ الفضل ، دختر خود را به ازدواج ايشان درآورد تا از تأييد امام ع برخوردار باشد . سن اندك امام ع از پديده هاى اعجازآميزمقام الهي اوست كه در روحيه حاكمان آن زمان اثرى فوق العاده گذاشته بود. وقتى پدر بزرگوارش درگذشت، از عمر امام جواد ع حدود هشت سال بيش نگذشته بود و در همان سن عهده دار منصب امامت گرديد. امام ع همچنين در دوران امامتشان با پايگاههاى مردمى طرفدار و مؤمن به رهبرى و امامتش به طور مستقيم در مسائل دينى و قضاياى اجتماعى و اخلاقى در تماس بودند . وقتى مأمون، امام ع را به بغداد يا مركز خلافت آورد، ايشان اصرار ورزيدند تا به مدينه بازگردند، مأمون با اين درخواست موافقت كرد و آن حضرت بيشتر عمر شريف خود را در مدينه گذراند. اما معتصم در دوران خود، از فعاليت و كوشش هاى آن حضرت برآشفت و از اين رو، ايشان را به بغداد فراخواند . امام ع ، چه در بغداد و چه در مدينه، از اين فرصت براى انجام رسالت خود بهره بردارى كرد، شيعيان نيز در مورد امامت او اتّفاق نظر داشته و از ايشان ، صد ها روايت را در موضوعات مختلف نقل كرده اند. زماني كه كه امام ع وارد عراق شد، معتصم و جعفر، پسران مأمون، پيوسته، توطئه قتل آن بزرگوار را مي چيدند ، تا اين كه آن حضرت در سال 220 هجرى در آخر ماه ذيقعده، به شهادت رسيد. معتصم در بغداد تصميم به قتل آن حضرت گرفت و سرانجام به وسيله ام الفضل ، همسر امام و دختر مأمون، آن پيشواى معصوم را در 25 سالگى، مسموم كرد و به شهادت رساند. آغاز سال 2006 ميلادي :

بر اساس تاريخ نگاري هاي حاضر در اروپا ، پيش تر شش تقويم در حوزه تقويم مسيحي مورد لحاظ قرار مي گرفت كه تقويم "چرخه خورشيدي" كه مبدا آن سال 5777قبل از ميلاد است ، قديم ترين آنها به شمار مي رود. همچنين تقويم دوره ژوليان با مبدا 4714 قبل از ميلاد از آن جمله است . تقويم ديگر تقويم ژوليان است كه مبدا آن سال 45 قبل ازميلاد است . ديگري تقويم سزار اسپانيا است با مبدا سال 38 پيش از ميلاد . مبدأ تاريخ اكسيون هم سال اول قبل از ميلاد است والبته مبدأ تقويم پيسا نيز سال يك قبل از ميلاد است . در حال حاضر در غالب كشور هاي جهان تقويم گريگوري حاكم است و بيشتر كشورها به منظور تطبيق خود با مبناي اقتصادي ديگر كشورها اين تقويم را مبناي كار خود قرار داده اند . بر اساس اين تقويم امروز آغازسال نوي مسيحي است . پيش تر سال نوي مسيحي همزمان با ميلادي حضرت مسيح آغاز مي شد و 25 دسامبر ، روز تولد حضرت مسيح (ع) به عنوان آغاز سال نو ميلادي تلقي مي شد . اما در چنين روزي در سال 1622 ميلادي شوراي پاپي انگلستان براي نخستين بار اول ژانويه را به عنوان روز نخست سال ميلادي پذيرفت .

پيام مهم تاريخي حضرت امام خميني( ره) به گورباچف :





درچنين روزي در سال 1367 هجري شمسي حضرت امام خميني بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران پيام مهم و تاريخي خود را خطاب به گورباچف صدر هيئت رئيسه شوروي سابق صادر كردند . نامه تاريخي امام (ره) در شرايطي خطاب به رهبر شوروي سابق نگاشته شده بود كه تحليلگران سياسي نظاره گر تجيد نظر طلبي و آغاز تحولات دنياي كمونيسم بوده ولي قادر به اظهار نظر در اين باره نبودند . رهبركبيرانقلاب اسلامي نه تنها اظهار نظر صريح در باره تحولات جهان كمونيست كرد بلكه دراين زمينه به پيشگويي پرداخت كه به همان صورت تحقق خارجي يافت.

متن پيام امام خميني( ره) به گورباچف به اين شرح است :

جناب آقاي گورباچف صدر هيأت رئيسه اتحاد جماهير سوسياليستي شوروي !

با اميد خوشبختي و سعادت براي شما و ملت شوروي

از آنجا كه پس از روي كار آمدن شما چنين احساس مي شود كه جنابعالي در تحليل حوادث سياسي جهان خصوصاً در رابطه با مسائل شوروي در دور جديدي از بازنگري و تحول و برخورد قرار گرفته ايد و جسارت و گستاخي شما در برخورد با واقعيات جهان چه بسا منشأ تحولات و موجب به هم خوردن معادلات فعلي حاكم بر جهان گردد ، لازم ديدم نكاتي را يادآور شوم هر چند ممكن است حيطه تفكر و تصميمات جديد شما تنها روشي براي حل معضلات حزبي و در كنار آن حل پاره يي از مشكلات مردمتان باشد ولي به همين اندازه هم شهامت تجديد نظر در مورد مكتبي كه ساليان سال فرزندان انقلابي جهان را در حصارهاي آهنين زنداني نموده بود ، قابل ستايش است و اگر به فراتر از اين مقدار فكر مي كنيد اولين مساله يي كه مطمئناًً باعث موفقيت شما خواهد شد اين است سياست اسلاف خود داير بر خدا زدايي و دين زدايي از جامعه كه تحقيقا بزرگترين و بالا ترين ضربه را بر پيكر مردم كشور شوروي وارد كرده است ، تجديد نظر نماييد و بدانيد كه برخورد واقعي با قضاياي جهان جز از اين طريق ميسر نيست. البته ممكن است از شيوه هاي نا صحيح و عملكردهاي غلط قدرتمندان پيشين كمونيسم در زمينه اقتصاد ، باغ سبز دنياي غرب رخ بنمايد ولي حقيقت جاي ديگري است . شما اگر بخواهيد در اين مقطع تنها گره هاي كور اقتصادي سوسياليسم و كمونيسم را با پناه بردن به كانون سرمايه داري غرب حل كنيد نه تنها دردي از جامعه خويش را دوا نكرده ايد كه ديگران بايد بيايند و اشتباهات شما را جبران كنند . چرا كه امروز اگر ماركسيسم در روش هاي اقتصادي و اجتماعي به بن بست رسيده است دنياي غرب هم در همين مسائل – البته به شكل ديگر- و نيز در مسائل ديگر گرفتار حادثه است.

جناب آقاي گورباچف! بايد به حقيقت رو آورد ؛ مشكل اصلي كشور شما مسأله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست . مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست ، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد. مشكل اصلي شما مبارزه طولاني و بيهوده با خدا و مبدأ هستي و آفرينش است.

جناب آقاي گورباچف!

براي همه روشن است كه از اين پس كمونيسم را بايد در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد، چرا كه ماركسيسم جوابگوي هيچ نيازي از نيازهاي واقعي انسان نيست چرا كه مكتبي است مادي و با ماديت نمي توان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت كه اساسي ترين درد جامعه بشري در غرب و شرق است، به در آورد.

حضرت آقاي گورباچف!ممكن است شما اثباتا در بعضي جهات به ماركسيسم پشت نكرده باشيد و از اين پس هم در مصاحبه ها اعتقاد كامل خودتان را به آن ابراز كنيد ، ولي خود مي دانيد كه ثبوتاً اين گونه نيست . رهبر چين اولين ضربه را به كمونيسم زد و شما دومين و علي الظاهر آخرين ضربه را بر پيكر آن نواختيد . امروز ديگر چيزي با نام كمونيسم در جهان نداريم ولي از شما جداً ميخواهم كه در شكستن ديوارهاي خيالات ماركسيسم گرفتار زندان غرب و شيطان بزرگ نشويد. اميدوارم افتخار واقعي اين مطلب را پيدا كنيد كه آخرين لايه هاي پوسيده هفتاد سال كژي جهان كمونيسم را از چهره تاريخ و كشور خود بزداييد. امروز ديگردولت هاي همسو با شما كه دلشان براي وطنشان و مردمشان مي طپد، هرگز حاضر نخواهند شد بيش از اين منافع زيرزميني و رو زميني كشورشان را براي اثبات موفقيت كمونيسم كه صداي شكستن استخوانهايش هم به گوش فرزندانشان رسيده است ، مصرف كنند. آقاي گورباچف! وقتي از گلدسته هاي مساجد بعضي از جمهوريهاي شما پس از هفتاد سال بانك الله اكبر و شهادت به رسالت حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله و سلم به گوش رسيد تمامي طرفداران اسلام ناب محمدي (ص) را از شوق به گريه انداخت ، لذا لازم دانستم اين موضوع را به شما گوشزد كنم كه بار ديگر به دو جهان بيني مادي و الهي بينديشيد. ماديون معيار شناخت در جهان بيني خود را حس دانسته و چيزي كه محسوس نباشد، از قلمرو علم بيرون ميدانند و هستي را همتاي ماده دانسته و چيزي را كه ماده ندارد، موجود نمي دانند. ظاهراً جهان غيب مانند وجود خداوند تعالي و وحي و نبوت و قيامت را يكسره افسانه مي دانند . در حالي كه معيار شناخت در جهان بيني الهي اعم از حس و عقل مي باشد و چيزي كه معقول باشد، داخل در قلمرو علم مي باشد گرچه محسوس نباشد. لذا هستي اعم از غيب و شهادت است و چيزي كه ماده ندارد مي تواند موجود باشد و همانطور كه موجود مادي به مجرد استناد دارد ، شناخت حسي نيز به شناخت عقلي متكي است. قرآن مجيد اساس تفكر مادي را نقد ميكند و به آنان كه بر اين پندارند كه خدا نيست وگرنه ديده مي شد ( لن نومن لك حتي نري الله جهرت) مي فرمايد: (لاتدر كه الابصار و هو يدرك الابصار و هو اللطيف الخبير). از قرآن عزيز و كريم و استدلالات آن در موارد وحي و نبوت و قيامت بگذريم كه از نظر شما اول بحث است . اصولاً ميل نداشتيم شما را در پيچ و تاب مسائل فلاسفه اسلامي بيندازيم. فقط به يكي دو مثال ساده و فطري و وجداني كه سياسيون هم ميتوانند ازآن بهره ببرند بسنده مي كنيم: اين از بديهيات است كه ماده و جسم هرچه باشد از خود بي خبر است. يك مجسمه سنگي يا مجسمه مادي انسان هر طرف آن از طرف ديگرش محجوب است ، در صورتي كه به عيان مي بينيم كه انسان و حيوان از همه اطراف خود آگاه است ؛ مي داند كجاست ، در محيطش چه مي گذرد ، در جهان چه غوغايي است .

پس در حيوان و انسان چيز ديگري است كه فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با مردن ماده نمي ميرند و باقي است. انسان در فطرت خود هر كمالي را بطور مطلق مي خواهد و شما خوب مي دانيد كه انسان مي خواهد قدرت مطلق جهان باشد و به هيچ قدرتي كه ناقص است دل نبسته است . اگر عالم را در اختيار داشته باشد و گفته شود جهان ديگري هم هست فطرتاً مايل است آن جهان را هم در اختيار داشته باشد.

انسان هر اندازه دانشمند باشد و گفته شود علوم ديگري هم هست، فطرتاً مايل است آن علوم را هم بياموزد . پس قدرت مطلق و علم مطلق بايد باشد تا آدمي دل به آن ببندد ؛ آن خداوند متعال است كه همه به آن متوجهيم گرچه خود ندانيم . انسان مي خواهد به حق مطلق برسد تا فاني در خدا شود . اصولاً اشتياق به زندگي ابدي در نهاد هر انساني نشانه وجود جهان جاويد و مصون از مرگ است. اگر جناب عالي ميل داشته باشيد در اين زمينه ها تحقيق كنيد مي توانيد دستور دهيد كه صاحبان اين گونه علوم علاوه بر كتب فلاسفه غرب ، در اين زمينه ها به نوشته هاي فارابي و بوعلي سينا (رحمت الله عليهما) در حكمت مشأ مراجعه كنند تا روشن شود كه قانون عليت و معلوليت كه هر گونه شناختي بر آن استوار است، معقول است نه محسوس، و ادراك معاني كلي و نيز قوانين كلي كه هرگونه استدلال بر آن تكيه دارد معقول است نه محسوس . و نيز به كتابهاي سهروردي (رحمت الله عليه) در حكمت اشراق مراجعه نموده و براي جنابعالي مشخص كنند كه جسم هر موجود مادي ديگر، به نور صرف كه منزه از حس مي باشد نيازمند است و ادراك شهودي ذات انسان از حقيقت خويش مبرا از پديده حسي است . و از اساتيد بزرگ بخواهيد تا به حكمت متعاليه صدر المتألهين (رضوان الله تعالي عليه و حشرت الله مع النبيين و الصالحين) مراجعه نمايند تا معلوم گردد كه حقيقت علم همانا وجودي است مجرد از ماده و هرگونه انديشه از ماده منزه است و به احكام ماده محكوم نخواهد شد. ديگر شما را خسته نميكنم و از كتب عرفا و بخصوص محي الدين بن عربي نام نمي برم كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگ مرد مطلع گرديد، تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اين گونه مسائل قوياً دست دارند ، راهي قم گردانيد تا پس از چند سالي با توكل به خدا از عمق لطيف باريكتر از موي منازل معرفت آگاه گردند كه بدون اين سفر آگاهي از آن امكان ندارد .

جناب آقاي گورباچف!

اكنون بعد از ذكر اين مسائل و مقدمات از شما مي خواهم درباره اسلام به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد و اين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما ، كه به جهت ارزشهاي والا و جهان شمول اسلام است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملتها باشد و گره مشكلات اساسي بشريت را باز نمايد. نگرش جدي به اسلام ممكن است شما را براي هميشه از مساله افغانستان و مسائلي از اين قبيل در جهان نجات دهد. ما مسلمانان جهان را مانند مسلمانان كشور خود دانسته و هميشه خود را در سرنوشت آنان شريك ميدانيم. با آزادي نسبي مراسم مذهبي در بعضي از جمهوريهاي شوروي، نشان داديد كه ديگر اينگونه فكر نمي كنيد كه مذهب مخدر جامعه است. راستي مذهبي كه ايران را در مقابل ابر قدرتها چون كوه استوار كرده است مخدر جامعه است؟! آيا مذهبي كه طالب اجراي عدالت در جهان و خواهان آزادي انسان از قيود مادي و معنوي است مخدر جامعه است؟! آري مذهبي كه وسيله شود تا سرمايه هاي مادي و معنوي كشورهاي اسلامي و غير اسلامي در اختيار ابر قدرتها و قدرتها قرار گيرد و بر سر مردم فرياد كشد كه دين از سياست جداست ، مخدر جامعه است. ولي اين ديگر مذهب واقعي نيست بلكه مذهبي است كه مردم ما آن را مذهب آمريكايي مي نامند. در خاتمه صريحاً اعلام مي كنم كه جمهوري اسلامي ايران به عنوان بزرگترين و قدرتمندترين پايگاه جهان اسلام به راحتي ميتواند خلا اعتقادي نظام شما را پر نمايد و در هر صورت كشور ما همچون گذشته به حسن همجواري و روابط متقابل معتقد است و آن را محترم مي شمارد. و السلام علي من اتبع الهدي روح الله الموسوي الخميني



(صحيفه نور ، ج 21 ، چاپ اول ، صص 66 تا 69 )



بركناري رييس پليس :

در چنين روزي در سال 1302 ه ش دولت ايران ژنرال وستد اهل سوئد را از سمت رياست پليس ايران عزل كرد.



تقسيم تهران به ده منطقه :

در چنين روزي در سال 1348 ه ش تهران به ده منطقه شهرداري تقسيم شد .



تشكيل سازمان جهاني جهانگردي :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي سازمان جهاني جهانگردي تشكيل شد . اين سازمان پيش ازاين با نام اتحاديه بين المللي سازمانهاي رسمي تبليغ جهانگردي مشغول به كار بود .

در گذشت ابوسعيد ابوالخير :





در چنين روزي در سال 1049 ميلادي ابوسعيد ابوالخير عارف و شاعر ايراني پس از هشتاد ويك سال زندگي دار فاني را وداع گفت . ابوسعيد در سال 357 ه ق در مهنه خراسان ديده به جهان گشود . وي بعد از تحصيلات مقدماتي در زادگاه خود، براي تحصيل فقه به مرو رفت و علم طريقت آموخت و به تصوف روي آورد. ابوسعيد در زمره نخستين سخنگويان فارسي زبان تصوف است . عقايد صوفيانه در اخلاق، گفتار و رفتار ابوسعيد نمودار بود. وي در رفتار خوش زبان، شكسته نفس و مهربان بود. به حكم ذوق وحدت كه در عـرفان موجود است با اهـل اديان هم از راه مهـر و يگانگي رفتار مي كرد."اسرار التوحيد » مجموعه اي از گفتار، جملات، قطعه ها و رباعيهاي نغز صوفيانه ابوسعيد است كه توسط نوه اش محمد بن منور جمع آوري شده است. دكترذبيح الله صفا، اسرار التوحيد را از جمله شاهكارهاي انكار ناپذير نثر پارسي مي داند. وي معتقد است " رواني انشا و انسجام و استحكام عبارات و رعايت تام و تمام موازين فصاحت و بلاغت در اين كتاب به حد اعلاي خود رسيده است و با آن كه كتاب در اواخر قرن ششم يعني دوره استيلاي سبك مصنوع نگارش يافته، به هيچ روي اثري از آثار تصنع جز در مقدمه آن مشهود نيست. كوتاهي جمله ها و تمامي آنها و به كار رفتن كلمات و تركيبات اصيل پارسي از همه جاي اين كتاب مشهود است و سرگذ شتها با چنان مهارت حكايت شده است كه گيرندگي خاص آنها خواننده را همه جا مجذوب نگاه مي دارد. " مرحوم بهمنيار نيز در اين باره مي نويسد: " بهترين وصفي كه اسرار التوحيد را از آغاز تا انجام شامل مي شود، اين است كه نزديك به هشت قرن از تأليف آن مي گذرد و مندرجاتش همچنان تازه و به نثر مفهوم و متداول در اين زمان تا به حدي شبيه و نزديك است كه خواننده آن تصور مي كند كه به خواندن شيواترين نثري كه از قلم ماهرترين نويسنده قرن اخير جاري شده است اشتغال دارد."از جمله دكترمحمد رضا شفيعي كدكني، اسرارالتوحيد را تصحيح و باتوضيحاتي مفيد ومبسوط در دومجلد منتشر كرده است . جلد اول شامل روش كار مصحح و شرح احوال ابوسعيد و متن اصلي كتاب است و جلد دوم توضيحات را در بر دارد.

جانا به زميـن خـاوران خاري نيست كش با من و روزگارمن كاري نيست

لـطـف و نـوازش جـمال تـو مـرا در دادن صد هزارجان عاري نيست

تشكيل سازمان الفتح :





درچنين روزي در سال 1964 ميلادي سازمان آزاديبخش فلسطين ساف شروع به فعاليت كرد . سازمان آزاديبخش فلسطين به رهبري ياسرعرفات در 13 نوامبر 1974 مبارزه مسلحانه عليه رژيم صهيونيستي را شدت بخشيد . الفتح، گروه سياسي اصلي ياسر عرفات، رهبر فلسطينيان و بزرگترين گروه در چهارچوب سازمان آزاديبخش فلسطين است .عرفات در سال 1958 وي به همراه دوستانش شبكه زير زميني جنبش فتح را تاسيس كرد.در سال 1959 فتح با چاپ مجله بطور علني ر›يم صهيونيستي را به جنگ طلبيد. عرفات در سال 1964 كويت را به مقصد اردن براي مبارزه اي تمام حرفه اي با اسرائيل ترك كرد و به سازماندهي جنبش فتح پرداخت.در اين سال فلسطيني هاي مقيم كويت عرفات را به عنوان عضور شوراي ملي فلسطين كه مقر آن در شهر قدس بود انتخاب كرده بودند.سال 1964 مصادف با تاسيس سازمان آزاديبخش فلسطين (ساف) نيز بود كه از سوي كشورهاي عربي براي آزادي فلسطين تاسيس شده بود و حمايت مالي مي شود. اين سازمان همه مبارزان از جمله جنبش فتح را زير يك چتر آورد.جنبش فتح كه از ساف بسيار تندروتر بود پس از شكست اعراب در جنگ شش روزه 1967 به قوي ترين گروه مبارز تبديل شد و سازمان آزاديبخش را نيز زير چتر خود در آورد و عرفات به عنوان رييس ساف انتخاب شد.عرفات در اردن به تقويت نظامي سازمان پرداخت اما فشارها و تحركات نظامي اسرائيل در اردن باعث شد تا شاه حسين ساف را از خاك كشورش اخراج كند. او سپس به لبنان رفت تا سازمان مشابهي را در لبنان تدارك ببيند كه با حمله اسرائيل به لبنان همراه بود.



آغاز به كار جامعه اقتصادي اروپا :

در چنين روزي در سال 1959 ميلادي جامعه اقتصادي اروپا آغاز به كار كرد . همچنين درچنين روزي در سال 1973 ميلادي بريتانيا ، ايرلند ، دانمارك و نروژ به جامعه اقتصادي اروپا پيوستند . در همين روزي در سال 1981 ميلادي يونان به عضويت جامعه اقتصادي اروپا در آمد و اسپانيا و پرتغال هم در سال 1986 به اين جامعه پيوستند .



ورود يورو به بازار :



در چنين روزي در سال 1999 ميلادي واحد پول يورو به عرصه اقتصادي ا وپا وارد شد . سكه و اسكناس هاي يورو از ابتداي سال ميلادي 2002 وارد بازار اقتصادي جهان شد .



پيروزي مردم كوبا :





در چنين روزي در سال 1959 ميلادي قيام مردم كوبا عليه باتيستا ديكتاتور سابق اين كشور به پيروزي انجاميد و باتيستا مجبور به فرار از اين كشور شد . همه ساله چنين روزي به عنوان روز انقلاب در كوبا گرامي داشته مي شود . باتيستا ديكتاتور كوبا در آخرين روز سال ميلادي 1958 بر اثر فشار نيروهاي انقلاب از اين كشور فرار كرد.



آغاز به كار اي بي يو :

در چنين روزي در سال 1964 ميلادي اتحاديه راديو تلويزيوني آسيا اي بي يو آغاز به كار كرد .



تشكيل كميسارياي عالي پناهندگان :

در چنين روزي در سال1951 ميلادي كميسارياي عالي پناهندگان آغاز به كار كرد . اين سازمان بين المللي در حوزه رفع مشكل آوارگان جنگي تاكنون فعاليت هاي شاياني انجام داده است .



انتخاب خاوير پرز دكوئيار :

در چنين روزي در سال 1982 ميلادي ، خاوير پرز دكوئيار به عنوان پنجمين دبير كل سازمان ملل متحد انتخاب شد .



استقلال هائيتي :

در چنين روزي در سال 1804 ميلادي هايتي از فرانسه مستقل شد . ژان ژاك دسالين اين خبر را اعلام كرد . كشور هائيتي در منطقه استوايي آمريكاي مركزي و در مشرق كوبا واقع شده است . نژاد مردم آن سفيد و سياه و دو رگه زبان رايج در ميان آنان اسپانيولي و فرانسه است . اكثر مردم اين كشور كاتوليك اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است .



استقلال برونئي :

در چنين روزي در سال 1984 ميلادي برونئي از انگلستان مستقل شد . برونئي در جنوب شرقي آسيا و جنوب شرقي دريا جنوبي چين قرار دارد . نوع حكومت اين كشور سلطنتي است و نود و پنج درصد از مردم آن مسلمان اند .



روز استقلال اسلواكي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي اسلواكي ازچك مستقل شد . اين كشور در مركز اروپا و شرق اطريش واقع شده است . اسلواكي ابتدا مسكن قبايل سلتيك و ژرمن بود و سپس در قرن يازدهم بخشي از مجارستان شد . اين كشور در قرن پانزدهم مورد هجوم چك ها قرار گرفت و در قرن شانزدهم مجددا در قلمر مجارستان قرار گرفت . اين كشور پس از جنگ جهاني اول در سال 1918 ميلادي از مجارستان مستقل و به چك هاي بوهميا پيوست . سپس در سال 1939 مورد تهاجم آلمان واقع شد . اسلواكي در سال 1945 مجددا به چكسلواكي پيوست و سرانجام در چنين روزي به عنوان يك جمهوري مستقل از چك جدا شد .



استقلال كامرون :

در چنين روزي در سال 1960 ميلادي كامرون از فرانسه مستقل شد. كامرون كشوري است در منطقه استوايي آفريقاي جنوبي بين نيجريه و كنگو . نژاد مردم آن سياه و مهاجران سفيد پوست اروپايي و دو رگه اند . زبان رسمي اين كشور فرانسه و محلي است و غالب آنان از دين اسلام پيروي مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري فدرال است .



اسنتقلال استراليا :



در چنين روزي در سال 1901 ميلادي استراليا از انگلستان اعلام استقلال كرد . در چنين روزي در سال 1901 ميلادي لرد هوپتون رسما وظايف خود را به عنوان نخستين ژنرال دولتي اين كشور بر عهده گرفت . استراليا كشوري است جزيره اي درقاره اقيانوسيه . مردم آن از نژاد سفيد بيشتر از مهاجران انگليسي ، زرد ، سياه و دو رگه هستند و به زبان انگليسي صحبت مي كنند و اكثرآنان پيرو دين مسيحيت اند . نوع حكومت اين كشور جمهوري است .



روز استقلال سودان :



در چنين روزي در سال 1956 ميلادي سودان اعلام استقلال كرد . سودان كشوري است در شمال شرقي آفريقاي استوايي در جنوب مصر و ساحل در ياي سرخ . نژاد مردم آن سياه و سفيد و زبان رايج ميان اهالي اين سرزمين عربي است . اكثرآنان نيز از دين اسلام پيروي مي كنند . حكومت اين كشور جمهوري است . اداره امور سودان ابتدا به عهده دو كشور مصر و انگليس گذاشته شد اما در مدتي كوتاه انگلستان سودان را مستعمره خود كرد . سرانجام در نيمه دوم قرن بيستم ميلادي با مبارزات مستمر مردم سودان با نيروهاي بيگانه اين كشور به استقلال رسيد .



اشغال سودان :

نيروهاي نظامي فرانسه در حمله به سودان در چنين روزي در ساال 1891 ميلادي با اشغال منطقه نيرور در جنوب اين كشور سه هزار نفر را قتل عام كردند .



روز استقلال سامواي غربي:

در چنين روزي در سال 1962 سامواي غربي به استقلال دست يافت .



روز تاسيس جمهوري در تايوان :

چنين روزي در تايوان همه ساله به عنوان روز تاسيس جمهوري گرامي داشته مي شود .دولت چين مي گويد كه تايوان بخشي از سرزمين بزرگ چين است و با استقلال آن بشدت مخالفت مي كند . دولت اين كشور حتي به همه پرسي در تايوان نيز حساسيت ويژه نشان مي دهد زيرا امكان دارد مردم راي به استقلال بدهند . حتي پكن تهديد كرده است در موقع لازم با توسل به نيروي نظامي از استقلال تايوان جلوگيري خواهد كرد. در اين ميانه امريكا با پشتيباني سياسي و نظامي از تايوان در صدد بهره گيري از اين موضوع است تا با تحت فشار قرار دادن چين از اين كشور امتياز بگيرد .



آخرين رقابت گلادياتور ها :

در چنين روزي در سال 404 ميلادي آخرين رقابت گلادياتورها در روم برگزار شد .



نخستين چك مسافرتي :

در چنين روزي در سال 1772 ميلادي نخستين چك مسافرتي در لندن منتشر شد .



انتشار روزنامه تايمز :

در چنين روزي در سال 1785 ميلادي نخستين شماره از قديم ترين روزنامه لندن " تايمز "براي نخستين بار منتشر شد .



اتحاد انگلستان و ايرلند :

در چنين روزي در سال 1801 ميلادي اتحاد انگلستان و ايرلند قوت گرفت . پادشاهي متحد ( UK) از اين زمان آغاز شد .



كشف نخستين سيارك :

در چنين روزي در سال 1801 ميلادي گيوسپ پياتزي نخستين سياره هاي كوچكي را كه مدار تكثر شان بين مريخ و مشتري و قطر آنها بين يك تا هزار كيلومتراست ، كشف كرد . وي نام اين سيارك را سرس ناميد .



ورود برده ؛ ممنوع :

در چنين روزي در سال 1808 ميلادي ايالات متحده آمريكا ورود برده از آفريقا را به داخل اين كشور ممنوع اعلام كرد . همچنين در همين روز در سال 1852 ميلادي برده داري در هلند پايان يافت .



امپراطوراستعماري هند :

در چنين روزي در سال 1887 ميلادي ملكه ويكتوريا به عنوان امپراطور هند در دهلي برگزيده شد .



زندان آلكاتراز :

در چنين روزي در سال 1934ميلادي جزيره آلكاتراز به عنوان زندان فدرال ايالات متحده معرفي شد .



فرانسه در سازمان ملل :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي فرانسه به عضويت سازمان ملل متحد در آمد .



آغاز روابط سياسي چين - آمريكا :

در چنين روزي در سال 1999 ميلادي چين و ايالات متحده آمريكا مراسم و جشن هاي مشتركي را در واشنگتن دي سي و پكن برگزار كردند . اين مراسم در جهت برقراري روابط سياسي بين دو كشور بود .



دموكراسي خواهي در چين :

در چنين روزي در سال 1987 ميلادي تظاهرات بزرگ در دفاع از دموكراسي و دموكراسي خواهي در ميدان تيان آن من پكن چين برگزارامابه شدت سركوب شد .



تقسيم چكسلواكي :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي چكسلواكي به دو ايالت جداگانه جمهوري چك و جمهوري اسلواكي تبديل شد .



آغاز به كار نفتا :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي پيمان تجارت آزاد آمريكاي شمالي موسوم به نفتا قانونا شروع به كاركرد .



آغاز به كارسازمان تجارت جهاني :

