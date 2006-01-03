امروز در تاريخ

ابلاغ پيام تاريخي حضرت امام خميني( ره) به گورباچف :





دستگيري آيت الله مصطفي خميني :



تير باران محمد باراني :



تولد استاد جلال الدين همايي :



نخستين گردهايي جنبش هاي آزاديبخش در تهران :

درچنين روزي درسال 1367 ه ش پيام حضرت امام خميني( ره) كه دوروزپيش صادرشده بود ، به ميخاييل گورباچف ابلاغ شد . پيام تاريخي حضرت امام خميني( ره ) رهبرفقيد جمهوري اسلامي ايران توسط هيات اعزامي به سرپرستي آيت الله جوادي آملي به گورباچف ابلاغ شد . اين هيات ازسوي مقامات شوروي سابق بطوررسمي مورد استقبال قرارگرفتند . امام خميني( ره) با درك وموقعيت شناسي فراوان هنگامي چنين نامه اي را به رشته تحرير درآوردند كه گورباچف زمينه هاي انهدام كمونيسم را فراهم كرده بود . آثاروتبعات پرسترويكاي گورباچف كه جنبه‌هاي اقتصادي نظام شوروي را دربرمي‌گيرد درسياست داخلي و خارجي اين كشوراثرات فراواني گذاشت . گورباچف به منظور دستيابي به اهداف پرسترويكا، اصلاحاتي را درسياست داخلي و خارجي شوروي انجام داد كه اولي به گلاسنوست ودومي به تفكر نوين مشهورند. گورباچف معتقد بود پرسترويكا دقيقا" در چارچوب اصول ماركسيسم - لنينيسم انجام مي شود و هدف آن ، اصلاح انحرافاتي است كه تاكنون بوقوع پيوسته است . گورباچف از لنين به عنوان منبع اصلي پروسترويكا ياد كرده است . امام خميني( ره) با بصيرتي فراوان در ايام اعلام پروستاريكاي گورباچف طي نامه اي خطاب به وي پيش بيني كرد: «از اين پس كمونيسم را بايد در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد». امام خميني در اين پيام با پيش كشيدن مسائل عميق فلسفي و عرفاني و با اشاره به ناكامي كمونيستها در سياستهاي مذهب ستيز آنان، از گورباچف خواست كه به جاي اميد بستن به ماده پرستي غرب، به خدا و مذهب روي آورد. امام تصريح كرده بود: «مشكل اصلي كشور شما مساله مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست، همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد». وقتي شواردنازه وزير خارجه وقت شوروي براي ارائه پاسخ گورباچف به ديدار امام خميني آمد با شگفتي ديد كسي كه با آن صلابت و صراحت به دومين قدرت هسته اي جهان هشدار و پيام داده است، در خانه اي كوچك و گلين در جماران و در نهايت سادگي و بدون آن كه حتي اندك اثري از تشريفات معمول ديده شود، با طمانينه و به استواري كوه نشسته است .آيت الله جوادي آملي را در سفر به مسكو براي ابلاغ پيام تاريخي امام راحل به گورباچف، آخرين رييس جمهور شوروي ، دكتر محمد جواد لاريجاني و مرضيه حديد چي( د باغ) همراهي مي كردند.درچنين روزي درسال 1343 ه ش حاج آقا مصطفي خميني فرزند رهبركبير انقلاب اسلامي ، پس ازمبارزات وسخنرانيهايي چند عليه رژيم پهلوي ازسوي آن رژيم منحوس دستگيروبه تركيه تبعيد شدند . رژيم به خيال خود مي خواست با دوركردن امام (ره) و فرزندش ازايران شوروتحرك انقلابي مردم را ازبين ببرد ونقشه هاي استعمارگران را بدون هيچ مزاحمتي به اجرا درآورد در حالي كه اين امرخود به شورانقلابي مردم دامن مي زد . تبعيد حاج آقا مصطفي پس ازآن اتفاق افتاد كه پدرگرامي ايشان ، آيت الله العظمي روح الله الموسوي الخميني ، روز 13 آبان همين سال به شهر كوچك بورساي تركيه تبعيد شده بود.درچنين روزي در سال 1344 ه ش محمد باراني كه پيش ازاين با انگيزه مقابله با رژيم پهلوي سه تن ازفرماندهان نظامي و سرهنگ هاي ارتش اين رژيم را كشته بود از سوي دادگاه نظامي به اعدام محكوم و تيرباران شد .درچنين روزي درسال 1278هجري شمسي استاد جلال الدين همايي استاد محقق وشاعرونويسنده مبارزايراني ، فرزند ابوالقاسم و نواده هماي شيرازي درشيرازديده به جهان گشود. او دانش هاي نخستين را نزد پدرخود وفنون شعري رانزد عموي گراميش فراگرفت . پس ازآن به دبيرستان قدسيه اصفهان رفت وسپس مدت ها درمدرسه نيم آورد اصفهان طلبه حجره نشين بود وعلوم الهيات رانزد فاضلان آن دوره فراگرفت . او در فقه و اصول تا حد در جه اجتهاد پيش رفت و از چند مرجع تقليد اجازه داشت و در فلسفه و علوم ، رياضيات قديم و عرفان نيز استاد بود . مهمترين تاليف استاد همايي تاريخ اصفهان در ده جلد است و غزالي نامه ، مصباح الهدايه در عرفان و تصوف ، معاني بيان در ادب فارسي ، يك دوره تاريخ ادبيات ايران ( در پنج جلد ) و يك دوره فلسفه از جمله آثار ايشان است . استاد همايي از اعضا پيوسته فرهنگستان ايران بود . گذشته ازشان والاي مرحوم همايي در علوم متداول ، استاد در علوم باطني و خودسازي و تواضع و تقوا و اكتفا به زندگي ساده نيز درميان همگنان دانشگاهي خود فردي نمونه بود .



درچنين روزي در سال1358هجري شمسي ، نخستين گردهمايي جنبشهاي آزاديبخش جهان درتهران برگزارشد. گردهمايي يادشده را دانشجويان پيرو خط امام باهدف اتحاد ميان امم انقلابي عليه رژيم هاي ستمگرو شناساندن انقلاب اسلامي به جهانيان برگزاركردند . در اين همايش كه در ابتداي انقلاب اسلامي و به صورت بين المللي برگزار شد ، نمايندگان نهضت هاي آزاديبخش جهان درآن حضوريافتند. گردهمايي يادشده يك هفته ادامه داشت .



استقلال نيكاراگوا :



درچنين روزي در سال1838ميلادي ، نيكاراگوآ اعلام استقلال كرد . نيكاراگوا كشوري است در منطقه نيمه كوهستاني آمريكاي مركزي ، جنوب هندوراس و شمال كاستاريكا بين درياي كاراييب و اقيانوس كبير . نژاد مردم اين كشور سفيد و سرخ و دو رگه و زبان رسمي آنان اسپانيولي است . اكثر مردم اين كشور از مذهب كاتوليك پيروي مي كنند . اين كشور در سال 1838 ميلادي از اسپانيا مستقل شد و سه قرن استعماراين كشور را به دور افكند . اين كشور در بيست و چهارم اكتبر 1945 به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . جبهه ملي سانديست‎ها به عنوان يك جبهه چپگرا تا سال 1979 مبارزه بي اماني را عليه رژيم خودكامه خاندان سوموزا آغاز كرد كه سرانجام اين قيام به پيروزي ساندينيست ها انجاميد . دانيل اورتگا در سال1980ميلادي حكومت سانديستي را در اين كشور تشكيل داد . اما آمريكا كه كل منطقه آمريكا را حيات خلوت سياست هاي خود مي شمارد به مقابله تجاوزگرانه با دولت تازه انقلابي بر خاست و با حمايت سياسي ، اطلاعاتي ، آموزش نظامي مخالفان طرفدار خود و تجهيز آنان به ادوات نظامي ، سرانجام ساندينيست ها را مجبور به عقب نشيني كرد و در انتخابي كه ضد انقلاب از حمايت همه جانبه آمريكا برخوردار بود ، شكست خورد.



در گذشت لاروس :

درچنين روزي در سال1875ميلادي پي يرلاروس اديب و لغت شناس فرانسوي در پنجاه و هشت سالگي بدرود حيات گفت . او مولف فرهنگ بزرگ لاروس است . وي در بيست و سوم اكتبر 1817 ميلادي در توسي متولد شد و از پانزده سالگي شروع به تهيه فرهنگ لغت خود كرد . وي اولين كسي است كه روش تدريس را در مدارس عوض كرد و كتب درسي را خلاصه و ساده نمود .



قتل عام در ليچفيلد :

در چنين روزي در سال 303 ه ق حكمران رومي انگلستان از مردم شهر ليچفيلد خواست انجيل ها را تحويل دهند . مردم به اين اخطار وقعي ننهادند و حكمران دستور قطع گردن تمام مردم اين شهر را صادر كرد .



اتحاد مثلث در امپراطوري قديم :

در چنين روزي در سال 43 قبل از ميلاد ، اتحاد مثلث در امپراتوري قديم با شركت ژول سزار ، پومپه و كراسوس ، سه سردار روسي به منظور اداره امور امپراتوري شكل گرفت .



قرار داد تقسيم لهستان :

در چنين روزي در سال 1795 ميلادي سومين قرارداد تقسيم لهستان ميان سه كشور روسيه ، اتريش و پروس به امضا رسيد .

پس از شكست لهستان از روسها ، خاك لهستان بين اين سه كشور تقسيم شد .



ژاندارك مجازات مي شود :

در چنين روزي در سال 1431 ميلادي ژاندا رك دختر كوچكي كه يكي از دلايل اصلي پيروزي فرانسويان در جنگ عليه بريتانيا بود ، براي مجازات اعدام به اتهام جادوگري و پوشيدن لباس مردانه به يك اسقف مسيحي سپردند . وي را د ر نوزده سالگي در بازار ودر ملاء عام آتش زدند .



تولد مارد يني :

درچنين روزي درسال826هجري قمري سبط مارد يني ستاره شناس ، رياضيدان ودانشمند سوري ديده به جهان گشود . به نام وي بيش از 40 كتاب ثبت كرده اند كه در رشته هاي مختلف به رشته تحرير در آمده است . تحفه الاصحاب في علم الحساب از جمله مهمترين آثار اوست .



تاسيس روسيه سفيد :

درچنين روزي درسال 1919 ميلادي جمهوري روسيه سفيد ازطرف حكومت جمهوري شوروي سوسياليستي تاسيس شد . نام ديگراين جمهوري بيلوروسي است. اين كشوردرشمال اوكراين و مشرق لهستان واقع شده است . درسال 1922 قسمت غربي روسيه سفيد هنوزتحت كنترل لهستان بود . اين كشورسرانجام در 25 اوت 1991 ميلادي اعلام استقلال كرد .



قرار داد فنلاند :

درچنين روزي درسال 1940 ميلادي ، قرارداد معروف فنلاند بين دوكشورمعتبراروپا يعني جمهوري فرانسه وبريتانيا به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد كه دراثناي جنگ جهاني دوم امضا شد دوكشورمتعهد شدند درصورت حمله هركشورخارجي به فنلاند به فنلاند كمكهاي نظامي بفرستند . پس از اين قرارداد شوروي به فنلاند حمله كرد و دو دولت نقض تعهد كردند.



تولد ماركوس توليوس سيسرو :

در چنين روزي در سال 106 قبل از ميلاد سيسرو به دنيا آمد . سيسرو دولتمرد كشور رم و از مردان قدرتمند آن دياربود . وي نويسنده و آثاري چند نيز به رشته تحرير در آورده بود . آكادميكا عنوان مهمترين اثر اوست .



داوينچي و پرواز :

بر اساس مراجع موجود در آثار لئوناردو داوينچي در چنين روزي در سال 1496 ميلادي در دفترچه اش نوشت كه ماشين پرواز خود را به خوبي آزموده است . اما اين آزمايش موفقيت آميز نبود و او نمي توانست براي چند سال آينده تلاشي براي پرواز كند .



طرد لوتر :

درچنين روزي در سال 1521 ميلادي پاپ لئو ايكس ، مارتين لوتر كشيش سابق كليساي كاتوليك را كه نظريات كفرآميز ارايه مي كرد از كليسا اخراج و از مراسم مذهبي مانند ازدواج و كفن و دفن محروم كرد . لوتر واضع مذهب پروتستانتيزم است .



نبرد پرينستون :



در چنين روزي در سال1777 ميلادي نبرد پريستون در ميان جنگ هاي استقلال در آمريكا در گرفت . در اين جنگ جرج واشنگتن نيروهاي انگليسي را به رهبري كورن واليس شكست داد .



معاهده سري نظامي :

در چنين روزي در سال 1815 و در يك معاهده سري ، كشور هاي اطريش ، بريتانيا و فرانسه پيماني نظامي را در برابر كشور هاي پروس و روسيه منعقد كردند تا اينكه مشكلات و مسايل ساكسون ها و لهستاني را مرتفع سازند .



جزاير فالكلند در دست انگلستان :

در چنين روزي در سال 1833 ميلادي بريتانيا كنترل جزاير فالكلند در آتلانتيك جنوبي را به زور در دست گرفت . حدود 150 سال بعد آرژانتين كنترل اين جزاير را از انگليس گرفت اما بريتانيا آن را پس از يك جنگ هفتاد و چهار روزه از آن خود كرد .



كشف تابوت يك شاه عصر باستان :

در چنين روزي در سال 1924ميلادي هاروارد كارتر كاشف انگليسي تابوت سنگي توتانخامن ، از فراعنه مصر باستان را كه حدود 1355 سال پيش از ميلاد در مصر حكومت مي كرد در منطقه لوكسور در مصر يافت .



انحلال مجلس ايتاليا :



در چنين روزي در سال 1925 ميلادي موسوليني با انحلال مجلس اين كشور اعلام كرد كه وي قدرت ديكتاتوري خود را به كار خواهد بست .



ديكتاتوري پانگولوس :

در چنين روزي در سال 1926 ميلادي ژنرال تئودوروس پانگولوس خود را به عنوان ديكتاتورو شاه يگانه يونان ناميد .



حمله به آلباني :

در چنين روزي در سال 1941 ميلادي حمله ايتاليا به آلباني آغاز شد .



رامون ؛ رييس جمهور پاناما :

در چنين روزي در سال 1955 ميلادي خوزه رامون گيزادو رييس جمهور پاناما شد .



دولت چپ در كنگو :

در چنين روزي در سال 1970 ميلادي دولت ماركسيستي در كنگو بر روي كار آمد .



برمه و قانون اساسي :

در چنين روزي در سال 1974 برمه صاحب قانون اساسي شد .



شوروش در ونزوئلا :

در چنين روزي در سال 1994 ميلادي در يك شورش گسترده در يكي از زندانهاي ونزوئلا بيش از يكصد نفر جان خود را از دست دادند .



تاچر ؛ طولاني ترين دوره نخست وزيري :



در چنين روزي در سال 1988 ميلادي مارگارت تاچر به عنوان كسي كه در طول قرن بيستم بيشترين مدت نخست وزيري را در انگلستان داشته است ، معرفي شد . تاچر به بانوي آهنين شهر يافت.

محا صره نوريگا :

در چنين روزي در سال 1990 ميلادي نيروهاي آمريكايي ده روز بعد از اينكه نوريگا حاكم مخلوع پاناما به عنوان مامور به سفارت واتيكان فرار كرده بود ، مقر اين ژنرال نگون بخت را به محاصره خويش در آوردند .



پيمان استارت :

در چنين روزي در سال 1993 ميلادي ، جرج بوش پدر، رييس جمهور وقت آمريكا و بوريس يلتسين رييس جمهور روسيه پيمان استارت را امضا كردند . اين دومين پيماني بود كه با موضوع كاهش تسليحات استراتژيك بين دو كشور به امضا مي رسيد .



آمارايدز :

