زمان و نحوه ثبت نام در آزمون بين المللي تافل دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، كليه علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا 3 بهمن ماه در ساعات اداري به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران خيابان پاسداران نبش بهستان ششم پلاك 2 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.



داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري مي توانند با شماره تلفن 22589868 تماس حاصل كنند.