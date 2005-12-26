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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۸

زمان و نحوه ثبت نام در آزمون بين المللي تافل دانشگاه آزاد اعلام شد

مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: ششمين دوره آزمون تافل سال جاري 19 اسفند ماه برگزار مي شود.

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، كليه علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا 3 بهمن ماه در ساعات اداري به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران خيابان پاسداران نبش بهستان ششم پلاك 2 مراجعه و نسبت به ثبت نام  خود اقدام كنند.

داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري مي توانند با شماره تلفن 22589868 تماس حاصل كنند.

کد مطلب 270564

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