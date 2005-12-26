زمان و نحوه ثبت نام در آزمون بين المللي تافل دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، كليه علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا 3 بهمن ماه در ساعات اداري به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران خيابان پاسداران نبش بهستان ششم پلاك 2 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.
داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر در ساعات اداري مي توانند با شماره تلفن 22589868 تماس حاصل كنند.
مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي اعلام كرد: ششمين دوره آزمون تافل سال جاري 19 اسفند ماه برگزار مي شود.
به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، كليه علاقمندان به شركت در اين آزمون مي توانند حداكثر تا 3 بهمن ماه در ساعات اداري به مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي واقع در تهران خيابان پاسداران نبش بهستان ششم پلاك 2 مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام كنند.
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