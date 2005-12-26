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۵ دی ۱۳۸۴، ۱۹:۱۴

فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه ‌ها گسترش مي يابد

سرپرست امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مبني بر گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه ‌ها خبر داد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "عباس مسجدي" شب گذشته در همايش معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي گفت: تنوع و تكثر در فعاليت هاي فرهنگي بسيار حائز اهميت است. بايد تعداد بيشتري از دانشجويان به امور فرهنگي مصون ساز و نه محروميت زا روي آورند.

وي اضافه كرد: ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه ها بايد فعال و فضاي تحليل عالمانه گسترش يابد.

سرپرست امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت اضافه كرد: بايد اردها و برنامه هاي متمركز در مناطق جنگي و عمره دانشجويي افزايش يابد و وزارت بهداشت نيز اين برنامه ها را حمايت مي كند.

وي تصريح كرد: وزارت بهداشت از دانشجويان بي بضاعت حمايت خواهد كرد و اين كار را در رئوس برنامه هاي خود قرار داده است. ضمن اينكه فعال كردن مراكز مشاوره در دانشگاه هاي علوم پزشكي از اهميت ويژه اي برخوردار است.

کد مطلب 270581

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