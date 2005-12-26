فرهنگ عفاف و حجاب در دانشگاه ‌ها گسترش مي يابد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، دكتر "عباس مسجدي" شب گذشته در همايش معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه‌ هاي علوم پزشكي گفت: تنوع و تكثر در فعاليت هاي فرهنگي بسيار حائز اهميت است. بايد تعداد بيشتري از دانشجويان به امور فرهنگي مصون ساز و نه محروميت زا روي آورند.

وي اضافه كرد: ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف و نهي از منكر دانشگاه ها بايد فعال و فضاي تحليل عالمانه گسترش يابد.



سرپرست امور فرهنگي و رفاهي دانشجويان وزارت بهداشت اضافه كرد: بايد اردها و برنامه هاي متمركز در مناطق جنگي و عمره دانشجويي افزايش يابد و وزارت بهداشت نيز اين برنامه ها را حمايت مي كند.

وي تصريح كرد: وزارت بهداشت از دانشجويان بي بضاعت حمايت خواهد كرد و اين كار را در رئوس برنامه هاي خود قرار داده است. ضمن اينكه فعال كردن مراكز مشاوره در دانشگاه هاي علوم پزشكي از اهميت ويژه اي برخوردار است.