احياي فرهنگ فداكاري از مظاهر روشنگري ديني است // جوانان ايراني درس خود را در مكتب امام حسين فرا گرفته اند

به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها عصر امروز در مراسم دومين دوره اعطاي تنديس فداكاري به دانشجويان كه عصر امروز در تالار شيخ مرتضي انصاري دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران برگزار شد، افزود: تنديس فداكاري براي دانشجويان داراي چند مفهوم به طور همزمان است، فداكاري كلمه اي زيبا، فضيلتي بزرگ و عملي مشكل است. اينكه انسان از خود بيرون بيايد و از خود بگذرد و از منافع زودگذر خودش چشم پوشي كند، بسيار عظيم است.

وي افزود: در عرفان اسلامي گفته مي شود كه پيش فرض فداكاري عشق است. زيرا عشق حقيقي "دولت عاشقي" و عشق دروغين "نوبت عاشقي" است. تنها فردي كه عاشق است مي تواند كلام عاشقان را متوجه شود. كارهايي كه اين دانشجويان انجام داده اند جز با عشق و ايثار قابل انجام نيست.

"قمي" با بيان اينكه دين داراي دو بخش اصول و فروع است را يك غلط مشهورخواند و افزود: اين گونه عنوان مي شود كه دين دو بخش دارد و آن اصول و فروع است اما بايد بدانيم كه غير از اين دو بخش، اخلاق نيز اهميت دارد.

وي ياد آور شد: هيچ كشوري به خودش جرأت حمله به ايران را نمي دهد زيرا جواناني مومن تر و فداكارتر از جوانان ايراني در جهان وجود ندارد زيرا اين جوانان درس خود را در مكتب امام حسين ( ع ) و محرم فرا گرفته اند. جوانان لبناني نيز هم اكنون با عمليات استشهادي خود رژيم صهيونيستي را به زانو در آورده اند .

رئيس نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه ها تأكيد كرد: واژه فداكاري با دانشجويان عجين شده است. تفكر ليبراليسم مي خواهد جوان ايراني در مرحله كودكي باقي بماند و مبناي همه موضوعات "من" واحد باشد كه اين مسئله در تقابل با تفكر انتظار، ايثار و مكتب عاشورا است.