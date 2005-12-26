رضا طلايي نيك : گروه هاي كارشناسي نظامي و غيرنظامي با يكديگر اختلاف نظر دارند/ ارزيابي نهايي و قطعي از سقوط هواپيما هنوز ميسر نيست

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، رضا طلايي نيك رئيس كميته دفاعي مجلس در كنفرانس مطبوعاتي با خبرنگاران در خصوص علل سقوط هواپيماي سي 130 با بيان اين مطلب اظهار داشت: پيگيري هاي كميته دفاعي مجلس از روز حادثه تاكنون ادامه دارد و جلسات و بازديدهاي مختلفي انجام شده كه آخرين مرحله اين بازديدها روز گذشته از فرودگاه مهرآباد صورت گرفته است.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود: در آخرين مرحله از تحقيقات كه از پايگاه يكم نظامي و بخش فرودگاه كشوري و كليه فرماندهان و مسئولان ذيربط در خصوص فاجعه سقوط هواپيما داشته ايم مسئولان ذيربط مسائل مرتبط با سقوط هواپيما را در اختيار مسئولان پيگيري اين سانحه قرار داده اند.

طلايي نيك همچنين به بازديد از بخش هاي مراقبت واحدهاي ذيربط پايگاه يكم مهرآباد به ويژه كاروان در فرودگاه مهرآباد اشاره كرد و گفت: با تمام ارزيابي ها و تحقيقاتي كه تاكنون صورت گرفته است ارزيابي نهايي و قطعي از سقوط هواپيما ميسر نيست و نمي توان به نتيجه اي اشاره كرد.

وي با اشاره به گروه 32 نفره تحقيق و تفحص از سانحه سقوط هواپيما حامل خبرنگاران خاطرنشان كرد: اين گروه 32 نفره را مسئولان قضايي، دولتي و نظامي تشكيل مي دهند كه هنوز هيچ گزارش جامع و نهايي از اين گروه به كميته دفاعي مجلس ارائه نشده ، هر چند كه كميته دفاعي مجلس با دادستاني كل و گروه بازرسي ستاد كل و وزارت دفاع در ارتباط است و اين پرونده را پيگيري مي كند.

طلايي نيك از مسئولان پيگيري اين حادثه خواست تا مرحله به مرحله نتايج بررسي ها و تحقيقات انجام گرفته را در اختيار كميته دفاعي قرار دهند.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس مراحل زنجيره اي از جمله نارسايي ها و اشكالات فني، نداشتن باند مناسب در فرودگاه مهرآباد و اشكال در نظام پروازي را از علل مهم سقوط هواپيماي سي 130 اعلام كرد.

وي افزايش نقص فني در ناوگان هوايي علل و عوامل خاص مستقيم و غيرمستقيم در سقوط هواپيماي سي 130، عوامل موثر كنترل و تشديد عوارض در اين حادثه را سه بخش عمده ارزيابي ها و تحقيقات صورت گرفته عنوان كرد.

طلايي نيك گفت: ساختار فني مديريتي آموزشي و لجستيكي اقتصادي سياسي حقوقي و اجتماعي اين سانحه بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد و به افكار عمومي ارائه شود.

وي اعلام كرد: آقايان آوايي ، رودكي ، عليخاني ، محمود محمدي ، كرمي ، جعفرزاده و تعدادي از كارشناسان هوانوردي در كميته دفاعي مجلس عضويت دارند،.

طلايي نيك گفت: متقاضيان تحقيق و تفحص و استيضاح منتظر نتيجه عملكرد گروه 32 نفره هستند تا بر اساس نتايج گزارش اين كميته تصميمات خود را اتخاذ نمايند.

وي مجموعه افزايش ضريب نقص فني را از عوامل مهم در سقوط هواپيماي سي 130 خواند و گفت: مراحل اورهال هواپيما و چگونگي نگهداري و همچنين امكانات پشتيباني و عملكرد مديريت انساني سه مجموعه مرتبط با افزايش ضريب نقص فني پرواز به حساب مي آيد كه جزئيات اين سه مجموعه در گزارش نهايي كميته دفاعي مجلس به مراجع ذيربط ارائه خواهد شد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس افزود: علاوه بر علل خاص بروز حادثه سقوط هواپيما،وضعيت فني هواپيما، گروه پروازي، مراقبت هاي پرواز و وضعيت محيطي در حال حاضر چهار عنصر اصلي است كه علت سقوط هواپيماي سي 130 ارتش به حساب مي آيد و در ابهام باقي مانده كه در دستور كار كارشناسي كميته دفاعي مجلس قرار گرفته است.

به گزارش "مهر" رئيس كميته دفاعي مجلس ادامه داد: اين كميته به طور مستقيم از شواهد براي بررسي هاي نهايي خود استفاده خواهد كرد.

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به بازديد كميته دفاعي از فرودگاه مهرآباد تصريح كرد: موقعيت فعلي فرودگاه مهرآباد و نداشتن باند مناسب در اين فرودگاه بين المللي، استفاده از يك هواپيماي نظامي براي انتقال مسافر و اورهال بودن اين هواپيما مي تواند از ديگر عوامل سقوط به حساب آيد.

طلايي نيك افزود: علل و عوامل مستقيم بايد با دقت و جديت بيشتري تحت بررسي جامع قرار گيرد.

رئيس كميته دفاعي مجلس با اشاره به ده عامل مستقيم و غير مستقيم در سقوط هواپيماي سي 130 گفت: پرسش هاي فراواني از سوي كارشناسان در خصوص علل سقوط اين هواپيما عنوان شده است ولي متاسفانه عليرغم پاسخهايي كه به اين پرسش ها داده شده ، هنوز ابهامات زيادي باقي مانده كه اميدواريم ارزيابي نهايي در پايان مراحل بازرسي و تحقيق و تفحص از اين سانحه تلخ در اختيار كميته دفاعي مجلس قرار گيرد.

رئيس كميته دفاعي مجلس در پاسخ به اين سوال كه زمان مشخص براي پاسخگويي به تمامي ابهامات در خصوص سقوط هواپيماي سي 130 چه زماني خواهد بود، گفت: ما هنوز زمان و مهلت دقيقي را نمي توانيم براي پاسخگويي اعلام نماييم زيرا هنوز گزارشات نهايي را دريافت نكرده ايم. وي گفت: تمامي جوانب بايد به طور دقيق از سوي كميته دفاعي مورد بررسي قرار گيرد تا بتوانيم نتيجه نهايي و مطلوب را به مردم اعلام نماييم. طلايي نيك تصريح كرد: كميته دفاعي مجلس به زودي گزارش خود را از نحوه فني و نگهداري و همچنين مديريت ناوگان هوايي ارائه خواهد كرد. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس در خصوص سكوت يك دقيقه و 50 ثانيه نوار موجود در برج مراقبت گفت: سوالات و ابهامات بسياري در اين خصوص مطرح است كه جزو مسائل و سوالات اصلي كميته دفاعي مجلس از كارشناسان هوايي و تيم تحقيق و تفحص از اين سانحه تلخ مي باشد. طلايي نيك افزود: از ديگر سوالات مهم كميته دفاعي مجلس در خصوص سانحه سقوط هواپيما تغيير مسير پروازي هواپيما مي باشد.

وي افزود: در بازديد روز گذشته علاوه بر فاجعه سقوط هواپيماي سي 130 كه حامل خبرنگاران بود، در خصوص وضعيت خانواده هاي شهدا و اقدامات انجام شده و مسائل و همچنين مشكلات خانواده هايي كه در شهرك توحيد زندگي مي كردند، نيز بحث و گفت و گو شد كه بر اساس پيگيري ها و بازديدهايي كه مسئولين ارتش و نهادهاي مربوطه از شهرك توحيد داشتند اقدامات لازم و مناسب براي اسكان 36 خانواده اي كه در بلوك 52 شهرك توحيد اقامت داشته اند، صورت گرفته است.

طلايي نيك گفت: ارزيابي كه مسئولان از بلوك 52 شهرك توحيد انجام دادند، نشان داد كه امكانات رفاهي هر يك از واحد هاي مسكوني بين 35 تا 60 ميليون ريال خسارت ديده كه به صورت نقدي علاوه بر امكانات اوليه به آنها پرداخت شده است.

وي تصريح كرد: هر واحد مسكوني در بلوك 52 شهرك توحيد نيز بين 30 تا 60 ميليون ريال خسارت ديده است كه مسئولان مربوطه اين خسارت را نيز به حادثه ديدگان پرداخت كرده اند.

طلايي گفت: خانواده هايي كه در اين حادثه تلخ دچار سانحه شده اند از روزهاي اوليه در مهمانسراهاي پايگاه نيروي هوايي و برخي ديگر در مجتمع هاي ديگر اين شهرك تا بازسازي منازل مسكوني اشان اسكان داده شده اند.

وي همچنين اظهار داشت: در اين حادثه تعدادي خودرو آسيب ديده است كه كارشناسان خسارات آنها را حدود 800 ميليون ريال برآورد كرده اند و قراراست به هر خودرو بين 500 تا 93 ميليون ريال خسارت داده شود كه در حال حاضر مسئولان به دنبال تامين بودجه براي پرداخت اين خسارت ها مي باشد.

رئيس كميته دفاعي گفت: كميته بررسي متشكل از نهادهاي ذيربط از جمله مقامات ارتش و نهادهاي مسئول براي تصميم گيري در خصوص بررسي وضعيت خانواده هاي شهدا تشكيل شده است كه سريعا بايد مراحل قانوني را طي كنند و نتيجه را اعلام نمايند.

وي افزود: اولين كاري كه اين كميته انجام داده است پرداخت حقوق ماهيانه به شهداي سانحه سقوط هواپيماي سي 130 به خانواده هايشان مي باشد.