سه گروه مقاومت فلسطين پايان آتش بس با رژيم صهيونيستي را اعلام كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از خبرگزاري كويت (كونا)، سخنگويان گردان هاي القدس شاخه نظامي جنبش جهاد اسلامي فلسطين، گردان هاي شهداي الاقصي شاخه نظامي جنبش فتح و گروه ناصر صلاح الدين شاخه نظامي كميته هاي جبهه خلق فلسطين دركنفرانسي خبري پايان آتش بس با اسرائيل را اعلام كردند.

يكي از سخنگويان گروه مقاومت دراين كنفرانس خبري گفت : آتش بس با اسرائيل درپي ادامه سلسله ترورهاي رهبران جهادي و مبارزان فلسطيني به جهنم رفت.

وي با اشاره به اينكه طي روزهاي آينده عمليات مشترك گروههاي جهادي فلسطين عليه اسرائيل آغاز خواهد شد افزود : موشك ها يكي از وسائل مقاومت فلسطينيان است و حملات غافلگيركننده به زودي از سرگرفته مي شود.

همچنين گروه هاي مقاومت فلسطين به اسرائيل درمورد ايجاد منطقه حائل در شمال نوار غزه هشدار دادند و گفتند اين اقدامات تحت هيچ شرايطي براي اسرائيليها امنيت نخواهد آورد .

اين گروهها اعلام كردند: مقاومت با وسائل و ابزاري كه در اختيار دارد بدون استثنا تمام مناطق صهيونيست نشين را هدف حملات موشكي قرار خواهد داد.