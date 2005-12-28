آثار خارجي نبايد در جهت ترويج تفكرات فمينيستي در جامعه ما باشد / برخي سريالهاي تلويزيوني بنيان خانواده را نفي مي كنند

جواد آرين منش، عضو كميسيون فرهنگي مجلس در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه با توجه به رواج روز افزون سريال‌هاي خارجي با محوريت زنان، آيا اين اتفاق برنامه‌ريزي شده و هدفمند است يا به طور تصادفي پيش آمده، گفت:" چندي پيش مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي در ارتباط با صدا و سيما اعلام شد. قبل از آن هم سياست هاي فرهنگي از سوي اين شورا به كليه دستگاه هاي فرهنگي ابلاغ شده است، حتي سياست هاي فرهنگي برنامه هاي چهارم نيز از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاييد مقام معظم رهبري به دستگاه هاي فرهنگي اعلام و در آن خط مش هاي فرهنگي در دستگاه هاي فرهنگي چون صدا و سيما نيز مشخص شد كه چگونه حركت كنند كه در چهار برنامه پنج ساله به افق روشني برسند."

وي اشاره كرد: "همچنين از صدا وسيما خواسته شده كه كارهاي ارزشمندي پخش كند و قبل از پخش، مخاطب شناسي كند. مخاطبان اعم و خاص خود را بشناسند و نيازهاي آنها را ارزيابي كند ودر جهت هويت ديني وهمبستگي ملي برنامه ريزي كند. در واقع صدا و سيما بايد پيام ها را به صورت غير مستقيم در قالب پخش توليدات آموزشي، تربيتي و سرگرم كننده ارائه كند و مردم را به سوي اين اهداف فرهنگي در برنامه چهارم هدايت كند."

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه اين موضوع در توليد آثار داخلي و خريد آثار خارجي صدق پيدا مي كند، گفت: " يكي از بحث هاي مهمي كه ما در سياست هاي فرهنگي اعلام كرديم، نظارت محتوايي بر فيلم ها و سريال هاي خارجي است كه انديشه هاي فمينيستي را در جامعه ما ترويج ندهد و آثاري خريداري نشود كه در جهت دين زدايي باشد. در حالي كه برخي از آثار خارجي در لايه هاي زيرين خود، اين گونه هستند. البته كساني كه براي خريد آثار خارجي مراجعه مي كنند، با مشكلاتي روبرو هستند، چرا كه كشورهاي سازنده، نوعاً با تفكر و فرهنگ غرب توليدات شان را مي سازند و هيچ كجاي دنيا براي ما فيلم توليد نمي كنند. چه بسا كه اين انديشه ها همراه با خشونت و ترويج انديشه هاي فمينيستي و سوكولاريستي است. بنابراين ما از اين خطرات بايد مصون باشيم."



بنيان خانواده، يكي از بحث هاي اساسي در فرهنگ ما است ، در حالي كه برخي فيلم ها و سريال هاي تلويزيوني، بطورغيرمستقيم ، روابط خانوادگي و بنيان خانواده را مورد هجوم قرار داده و نفي مي كنند. آرين منش

آرين منش در ادامه افزود: " برخي آثار خارجي ( در قالب فيلم هاي سينمايي و سريال هاي تلويزيوني) در محتواي پنهان خود و تاثير غير مستقيمي كه بر مخاطب مي گذارند، افكار و ايده هايي را ترويج مي كنند كه بنيان خانواده را به مخاطره مي اندازد.

وي در ادامه تصريح كرد : در حالي كه ارزشهاي خانوادگي و بنيان خانواده، يكي از بحث هاي اساسي در فرهنگ ما است و ما در جهت تبيين اين بنيان بايد تلاش كنيم. اما سريال هايي كه با محوريت زن پخش مي شود، علي رغم موفقيت اين زنان در فعاليت هاي اجتماعي بيرون از خانه، در وظايف خانه با مشكلاتي روبرو هستند، حتي در غرب ما شاهد فروپاشي خانواده ها هستيم و اين مساله را به وفور در توليدات شان مي بينيم. بنابراين در خريد آثار خارجي بايد دقت بيشتري شود."