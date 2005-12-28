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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۱:۲۳

/ اختصاصي "مهر" /

كمبود بارندگي پاييز 84 ، ارديبهشت 85 جبران مي شود

كمبود بارندگي پاييز 84 ، ارديبهشت 85 جبران مي شود

بر اساس پيش بيني فصلي سازمان هواشناسي، بارندگي كم پاييز 84 در ارديبهشت 85 جبران خواهد شد.

رئيس اداره كنترل كيفيت داده هاي هواشناسي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : از دي ماه 84 به مرور ميزان بارندگي تا ارديبهشت 85 افزايش خواهد يافت و بارش كم پاييز84 جبران خواهد شد.

محبوبه خوش كام تصريح كرد: ميزان بارندگي پاييز امسال 58/46 ميلي متر بود كه كاهش بسياري نسبت به شاخص نرمال بلند مدت 69/75 ميلي متر داشته است.

وي افزود: اين در حالي است كه در زمان مشابه سال پيش 13/78 ميلي متر بارندگي ثبت شده است.

خوش كام با اشاره به ميزان كم بارندگي پاييز و نگراني كشاورزان اظهار داشت : پيش بيني كارشناسان هواشناسي نشانگر افزايش بارندگي در زمستان امسال و 2 ماهه بهار سال آينده است .

رئيس اداره كنترل كيفيت داده هاي هواشناسي كشور ياد آور شد: زمستان سال گذشته 10/154ميلي متر بارندگي در كشور داشتيم كه نسبت به ميانگين سال گذشته 14 درصد افزايش داشته است . اين بارش در استان تهران 89/190 ميلي متر بود كه نسبت به چند سال گذشته 33 درصد افزايش داشته است.

وي گفت: پيش بيني سازمان هواشناسي از افزايش ميزان بارش در كشور حكايت دارد و حتي در برخي شهرها مانند سمنان ، خراسان شمالي و قم با 10 درصد بيشتر از نرمال ، بارندگي خواهيم داشت.

کد مطلب 270758

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