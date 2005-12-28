كمبود بارندگي پاييز 84 ، ارديبهشت 85 جبران مي شود

رئيس اداره كنترل كيفيت داده هاي هواشناسي كشور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر در كرج گفت : از دي ماه 84 به مرور ميزان بارندگي تا ارديبهشت 85 افزايش خواهد يافت و بارش كم پاييز84 جبران خواهد شد.

محبوبه خوش كام تصريح كرد: ميزان بارندگي پاييز امسال 58/46 ميلي متر بود كه كاهش بسياري نسبت به شاخص نرمال بلند مدت 69/75 ميلي متر داشته است.

وي افزود: اين در حالي است كه در زمان مشابه سال پيش 13/78 ميلي متر بارندگي ثبت شده است.

خوش كام با اشاره به ميزان كم بارندگي پاييز و نگراني كشاورزان اظهار داشت : پيش بيني كارشناسان هواشناسي نشانگر افزايش بارندگي در زمستان امسال و 2 ماهه بهار سال آينده است .

رئيس اداره كنترل كيفيت داده هاي هواشناسي كشور ياد آور شد: زمستان سال گذشته 10/154ميلي متر بارندگي در كشور داشتيم كه نسبت به ميانگين سال گذشته 14 درصد افزايش داشته است . اين بارش در استان تهران 89/190 ميلي متر بود كه نسبت به چند سال گذشته 33 درصد افزايش داشته است.

وي گفت: پيش بيني سازمان هواشناسي از افزايش ميزان بارش در كشور حكايت دارد و حتي در برخي شهرها مانند سمنان ، خراسان شمالي و قم با 10 درصد بيشتر از نرمال ، بارندگي خواهيم داشت.