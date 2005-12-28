كتاب "فقه پاسخگو" منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، كتاب "فقه پاسخگو: نگاهي به پويايي و كارآيي فقه" بر آن است كه آسيبهاي احتمالي فقه را شناسايي كرده و نشان دهد و راهكارهايي را براي كارا شدن فقه بيان كند.

همچنين مؤلف در پي آن است كه درحد توان، تبيين دقيقي از قابليتهاي درون سيستمي فقه براي هماهنگ سازي خود با مسائل جديد ارائه دهد و اثبات كند كه مي توان فقه را به آينده نگري، پيشرو و پويا شدن رهنمون ساخت.

كتاب "فقه پاسخگو" مشتمل بر سه فصل به شرح زير است :

فصل اول: كليات؛ در اين فصل به مباحثي از قبيل قلمرو فقه، تقسيم قلمرو فقه، هدف فقه، انفتاح باب اجتهاد پرداخته شده است.

فصل دوم : حيات مرجع تقليد؛ مباحث اين فصل از اين قرارند: مجتهد و موضوع شناسي، اقسام موضوع، موضوع شناسي و موضوع حكم، موضوع و مصداق، تبديل موضوع، موضوعات جديد، مجتهد و حكم شناسي، اقسام حكم، رابطه حكم اولي با حكم ثانوي، پويايي فقه در سايه احكام اولي و ثانوي، حكم حكومتي، تفاوت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، نسبت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، نسبت حكم حكومتي با حكم اولي و ثانوي، پويايي فقه و حكم حكومتي، نقش ملاكات احكام، ملاك تحريم غنا، مجسمه سازي، ازدواج با غير مسلمان، بهره بانكي، مجتهد و روش شناسي، تخصصي كردن آموزش و پژوهش در رشته هاي گوناگون فقه، اجتهاد براي عرف مردم، آشنايي و تسلط بر فقه اهل سنت، آشنايي با مكاتب حقوقي، استفاده از كارشناس در موضوعات، كشف قواعد جديد اجتماعي فقهي، اجتهاد مستمر.

فصل سوم: منابع فقه در جهت پويايي فقه؛ نويسنده در اين فصل به مباحثي از قبيل كتاب، كلام خدايي و فهم بشري، سنت، اجماع و عقل مي‌پردازد.