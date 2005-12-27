  1. هنر
  2. سایر
۶ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۴

توسط دكتر حسين پاينده

شيوه هاي جديد نقد ادبي در ايران بررسي مي شود

شيوه هاي جديد نقد ادبي در ايران بررسي مي شود

دكتر حسين پاينده - محقق و پژوهشگر ادبيات ، " شيوه هاي جديد نقد ادبي در ايران " را بررسي مي كند .


به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، سومين نشست ادب معاصر با موضوع شيوه هاي جديد نقد ادبي و مطالعات فرهنگي با سخنراني دكتر حسين پاينده عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در شهر كتاب زرتشت برگزار مي شود .

اين نشست توسط گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي در تاريخ شنبه 10 دي ماه از ساعت 17 و 30 دقيقه در شهر كتاب مركزي واقع در خيابان حافظ شمالي نبش زرتشت شرقي برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، سومين نشست از سري نشست هاي ماهيانه گروه ادبيات معاصر نخستين جلسه از سري جلسات بررسي نقد معاصر است كه قرار است طي چندين نشست مورد بررسي قرار گيرد .

گروه ادب معاصر فرهنگستان كه از سال گذشته دور جديد فعاليت هاي خود را آغاز كرده است هر ماه طي نشستي مهمترين موضوعات مطرح در حوزه ادبيات معاصر را در نسيت هاي تخصصي و يا در جلسات سخنراني مورد بررسي قرار مي دهد .

کد خبر 270843

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها