شيوه هاي جديد نقد ادبي در ايران بررسي مي شود





به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، سومين نشست ادب معاصر با موضوع شيوه هاي جديد نقد ادبي و مطالعات فرهنگي با سخنراني دكتر حسين پاينده عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در شهر كتاب زرتشت برگزار مي شود .

اين نشست توسط گروه ادبيات معاصر فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي در تاريخ شنبه 10 دي ماه از ساعت 17 و 30 دقيقه در شهر كتاب مركزي واقع در خيابان حافظ شمالي نبش زرتشت شرقي برگزار مي شود .

به گزارش مهر ، سومين نشست از سري نشست هاي ماهيانه گروه ادبيات معاصر نخستين جلسه از سري جلسات بررسي نقد معاصر است كه قرار است طي چندين نشست مورد بررسي قرار گيرد .

گروه ادب معاصر فرهنگستان كه از سال گذشته دور جديد فعاليت هاي خود را آغاز كرده است هر ماه طي نشستي مهمترين موضوعات مطرح در حوزه ادبيات معاصر را در نسيت هاي تخصصي و يا در جلسات سخنراني مورد بررسي قرار مي دهد .