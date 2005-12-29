تيم واليبال بنياد سينمايي فارابي قهرمان مسابقات وزارت ارشاد شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين بازي ها كه به مناسبت هفته بسيج برگزارشد، تيم بنياد سينمايي فارابي با كسب پيروزي مقابل تيم معاونت سينمايي وزارت ارشاد درفينال بازي ها با نتيجه سه بريك ، به اين عنوان دست پيدا كرد.

در تيم قهرمان اين دوره از بازي ها به سرپرستي ومربيگري داريوش داميار ، بازيكناني چون اسماعيل زماني اديب ، محمد حسن ململي ، محمد نيكبخت ، محمد علي بيگي ، حسين كرمي، ابراهيم شهريان ، جواد مزيناني، مهدي بهزادپور و محمد سمندي حضورداشتند.



دراين مسابقات همچنين تيم تربيت بدني مقام سوم را به خود اختصاص داد.