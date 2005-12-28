  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ دی ۱۳۸۴، ۸:۲۵

ضرورتهاي طرح جامع قرآني كشور به تصويب رسيد

ضرورتهاي طرح جامع قرآني كشور به تصويب رسيد

در سومين نشست شوراي كارشناسي تهيه طرح جامع قرآني كشور، ضرورتهاي اين طرح پس از بررسي دقيق، به تصويب رسيد .

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در نشست شوراي كارشناسي تهيه طرح جامع قرآني كشور، در سازمان دارالقرآن الكريم ، تعريف طرح جامع، اصول و سياستها نيز مورد مذاكره قرار گرفت.

بررسي وظايف عمومي كارگروه هاي آموزش، پژوهش، تبليغ و ترويج و تشكيلات بودجه نيز در نشست اين شورا تعيين شده و در مورد تركيب كارگروه ها و روند انتخاب نيز مذاكرات و بررسيهاي لازم انجام شد .

در جلسه بعدي اين شورا علاوه بر تعيين اعضاي هر كارگروه، اهداف طرح جامع قرآني كشور نيز مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت .

بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور و طبق مصوبه هيئت وزيران، سازمان تبليغات اسلامي مسئول تهيه و اجراي طرح جامع قرآني كشور است.

کد مطلب 270932

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها