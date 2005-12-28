ضرورتهاي طرح جامع قرآني كشور به تصويب رسيد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" در نشست شوراي كارشناسي تهيه طرح جامع قرآني كشور، در سازمان دارالقرآن الكريم ، تعريف طرح جامع، اصول و سياستها نيز مورد مذاكره قرار گرفت.

بررسي وظايف عمومي كارگروه هاي آموزش، پژوهش، تبليغ و ترويج و تشكيلات بودجه نيز در نشست اين شورا تعيين شده و در مورد تركيب كارگروه ها و روند انتخاب نيز مذاكرات و بررسيهاي لازم انجام شد .

در جلسه بعدي اين شورا علاوه بر تعيين اعضاي هر كارگروه، اهداف طرح جامع قرآني كشور نيز مورد بررسي و تصويب قرار خواهد گرفت .

بر اساس برنامه چهارم توسعه كشور و طبق مصوبه هيئت وزيران، سازمان تبليغات اسلامي مسئول تهيه و اجراي طرح جامع قرآني كشور است.