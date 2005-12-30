به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سنيوره گفت : در فعاليت سياسي و ملي هيچ بن بستي وجود ندارد، بلكه برعكس همه راهها باز است ، راه گفتگو، رايزني و تفاهم باز است.



نخست وزير لبنان در واكنش به اظهارات برخي گروهها كه دولت را به تكروي و گرفتن تصميمات بدون در نظرگرفتن نظر گروههاي ديگر متهم كرده بودند، گفت : از اين مسئله در شگفتيم كه برخي مي گويند كه ما تكروي مي كنيم، در حالي كه بر رايزني و بررسي تكيه كرده ايم.



وي بار ديگر " پايبندي خود را به تلاش براي در پيش گرفتن راه گفتگو و رايزني جدي با هدف دستيابي به تفاهم متقابل و باورهاي مشترك در امور مربوط به مسائل اساسي ملي بدون خدشه وارد شدن به احكام قانون اساسي مورد تاكيد قرار داد."

اين در حالي است كه حزب الله لبنان با ابراز بدبيني به حل بحران دولتي در اين كشور، آمريكا را به تلاش براي قرار دادن اين كشور در لبه بحران خطرناك متهم كرد.

محمد رعد از نمايندگان حزب الله در مجلس لبنان گفت : تلاشها براي دستيابي به راه حل هاي رضايت بخش و قانع كننده به نظر مي تاكنون بي نتيجه بوده است، ما به رايزني با رهبران ملي براي مطلع كردن آنها از حقيقت ديدگاهمان درباره اين بحران و دور كردن آن ادامه مي دهيم .

رئيس فراكسيون نمايندگان حزب الله افزود:" نبايد اين حقيقت را مخفي كنيم كه شكاف تندي در گزينه هاي لبناني ها به وجود آمده است و در قبال اين شكاف تند تلاش كرديم كه فرمولي را بر بررسي آن از طريق مشاركت و موافقت با مشاركت خود در دولت يكپارچه كنيم."



وي با متهم كردن دولت به پايبند نبودن به اصل اجماع ملي در مسائل اساسي كشور گفت : "هنگامي كه اكثريت ديد اين مسئله به آن اجازه نمي دهد كه تحركات كودتاگرانه خود را بر توافقنامه طائف و گزينه هاي عربي لبنان تكميل كند، تلاش كرد تا تقويت راي گيري را به عنوان راه حلي در شوراي وزيران در پيش بگيرد.



"حزب الله كه مبارزانش را در مرزهاي مشترك با اسرائيل(مناطق اشغالي 1948) مستقر كرده است، از دولت لبنان خواسته است تسليم قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه خواستار خلع سلاح اين جنبش شده است، نشود.



يك منبع دولتي به خبرگزاري فرانسه گفت كه سنيوره پيش نويس توافقنامه اي را ارائه كرده است كه جريانهاي سياسي ديگر با آن موافقت كرده اند كه اين طرح بر باقي ماندن اجراي اين بخش از قطعنامه(خلع سلاح مقاومت) از طريق گفتگوي داخلي تاكيد كرده است.



اين پيش نويس همچنين بر تعيين نقش مقاومت در آزادي مزارع شبعا و آزادي اسراي لبناني موجود در زندانهاي رژيم اسرائيل و آغاز مذاكرات با سوريه براي ترسيم مرزها دراين منطقه و اينكه دولت تنها مسئول حمايت از منافع لبناني ها در مقابل طمع ورزيهاي اسرائيل است، تاكيد مي كند.