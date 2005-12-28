تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي ؛ شايد روزگاري واقعي شود!

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مسئولان وزارت بهداشت در حالي خبر تعيين نرخ تعرفه هاي جديد پزشكان بخش خصوصي را اعلام كردند كه مسئولان سازمان نظام پزشكي كشور نسبت به اين امر معترض بوده و اتخاذ چنين تصميمي را خارج از وظايف وزارت بهداشت مي دانند.

بر اساس آنچه در خبرها از قول مسئولان وزارت بهداشت آمده است : ويزيت پزشكان عمومي 2700 تومان، ويزيت پزشكان متخصص 4 هزار تومان، ويزيت پزشكان فوق تخصص 5 هزار تومان و K جراحي در بخش خصوصي 10 هزار تومان معادل 6/3 برابر K جراحي در بخش دولتي است.

به گزارش مهر ، K جراحي در بخش دولتي 2800 تومان است.

معاون سلامت وزارت بهداشت به هنگام اعلام نرخ هاي جديد تعرفه پزشكي بخش خصوصي ، تاكيد كرده است : از اين پس هرگونه افزايش دريافت حق ويزيت از مردم بيش از نرخ هاي تعيين شده ، تخلف محسوب و به شدت با پزشكان متخلف برخورد مي شود...

معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي كشور با بيان اينكه اعلام تعرفه پزشكان بخش خصوصي طبق قانون وظيفه اين سازمان است ، اظهار داشته كه تعرفه هاي تعيين شده صرفا به معناي تفاهم به عمل آمده بين وزارتخانه هاي بهداشت ، رفاه و همچنين سازمان هاي نظام پزشكي و مديريت و برنامه ريزي بوده است.

احمدرضا جمشيدي در عين حال تاكيد دارد: تعرفه هاي جديد پزشكان بخش خصوصي تا زمان تصويب در هيات دولت ، وجهه قانوني و اجرايي ندارد.

اما سيد مويد علويان معاون سلامت وزارت بهداشت بر خلاف اظهارات جمشيدي ، معتقد است: تعرفه هاي جديد پزشكان بخش خصوصي نيازمند تصويب هيات وزيران نيست و سازمان نظام پزشكي هرچه زودتر بايد آنها را اجرا كند.

وي در توضيح اين مطلب ، به امضاي وزراي بهداشت ، رفاه و روسال سازمان مديريت و برنامه ريزي و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي و همچنين رئيس سازمان نظام پزشكي اشاره دارد.

علويان در عين حال ضمن قبول اين موضوع كه تعرفه هاي جديد پزشكان با ميزان تعرفه واقعي تفاوت دارد ، اما معتقد است : برنامه ريزي ها به گونه اي است كه تعرفه هاي پزشكي با اجراي يك برنامه پلكاني و طي برنامه چهارم توسعه با افزايش سالانه 30 درصد ، يعني 15 درصد تورم و 15 درصد جبران عقب ماندگي ، به ميزان واقعي برسد.

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي با اشاره به اينكه تعرفه هاي پزشكي توافقي بسيار كمتر از تعرفه‌ هاي واقعي برآورد شده توسط سازمان نظام پزشكي است ، تصريح كرد: تعرفه هاي واقعي مدنظر سازمان نظام پزشكي براي پزشكان عمومي 5 هزار تومان، براي متخصصان 9 هزار تومان ، پزشكان فوق تخصص 12هزار تومان و K جراحي معادل 10 K بخش دولتي است.

اما معاون سلامت وزارت بهداشت اعتقاد دارد كه تعرفه هاي توافقي مي بايست امسال اجرايي شود ، زيرا در غير اين صورت سازمان نظام پزشكي در صدد افزايش تعرفه ها طي سال آينده است كه قطعا مردم با مشكلات بيشتري مواجه مي شوند و اين مسئله خلاف قانون برنامه توسعه چهارم كشور است كه مطابق آن بايد سهم پرداختي مردم در هزينه هاي درماني از 60 درصد كنوني به كمتر از30 درصد كاهش يابد.

علويان در خصوص مخالفت سازمان نظام پزشكي با تعرفه هاي توافقي ، اظهار داشت: افرادي در سازمان نظام پزشكي از هم اكنون ساز مخالفت با اين تعرفه ها را كوك كرده ‌اند و مي خواهند در مقابل اجراي آن سنگ اندازي كنند.

معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: هدف اين طيف از افراد ، بيشتر افزايش تعرفه K جراحي است و در واقع با طرح غير واقعي بودن تعرفه پزشكان عمومي و متخصص مي خواهند K جراحي در بخش خصوصي را به ميزان 10 برابر جراحي در بخش دولتي افزايش دهند . در حالي كه همان تعرفه نيز از تعرفه واقعي هم بالاتر است و به هيچ وجه قابل قبول نيست...

به گزارش مهر ، تعيين تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي زماني مي تواند رضايت مردم و مراجعه كنندگان به مطب هاي خصوصي را فراهم آرود كه وزارت بهداشت توانسته باشد نظارت دقيق و جدي با دريافت هاي خارج از روال قانوني ، صورت دهد. زيرا ، همان طور كه همگان مي دانيم برخي پزشكان براي انجام عمل جراحي خاص ، ابتدا با بيمار خود در مطب به توافق مي رسند و بعد عهده دار جراحي بيمارشان مي شوند.

در واقع ، آنها هزينه جداگانه اي از بيمار دريافت مي كنند كه به مراتب سنگين تر از تعرفه هاي توافقي خواهد بود و اين معضلي است كه بيماران نيازمند و فقير بيش از ديگران از آن رنج مي برند.