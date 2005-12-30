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۹ دی ۱۳۸۴، ۱۲:۵۶

65 كشيش در جنوب سودان مسلمان شدند

به دنبال اشاعه فرهنگ اسلامي از سوي سازمان همبستگي مسلمانان سودان، 65 كشيش در جنوب اين كشور مسلمان شدند.

به گزارش خبرنگارگروه دين و انديشه"مهر" ژوزف مليال معاون دبير كل سازمان همبستگي اسلامي گفت: يكي از اهداف اين سازمان تبليغ و اشاعه دين اسلام و به دنبال آن مسلمان شدن افراد سرشناس غير مسلمان است.

مجله " المجتمع" به نقل از روزنامه " الخبر" اعلام كرد: تعداد كساني كه در سودان مسلمان شده اند از سال 2003 تا سال 2004 به بيش از 88 هزار نفر مي رسد كه بيشتر آنها از رؤسا، سردمداران قبايل مختلف، كشيشان و يا رهبران ديگر اديان بوده اند. 

اين سازمان به منظور تبليغ اسلام و اشاعه اين دين به گروههاي مختلف آموزش مي دهد و به آنها اسلوب و ويژگيهاي دين اسلام را ياد آور مي شود.

ژوزف تصريح كرد: سازمان همبستگي اسلامي به منظور فراخواندن به دين اسلام و گسترش و ترويج اين دين در سال 2003 با همت و تلاش ديگر گروههاي مسلمان سودان تأسيس شد و به منظور اشاعه آن طرحهاي گسترده اي ارائه داد.

کد مطلب 270946

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