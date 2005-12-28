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۷ دی ۱۳۸۴، ۸:۱۸

رئيس سازمان بهزيستي كشور در گفتگو با "مهر":

يك ميليون و 200 هزار نفر در نوبت دريافت خدمات بهزيستي هستند

يك ميليون و 200 هزار نفر در نوبت دريافت خدمات بهزيستي هستند

بيش از يك ميليون و 200 هزار نفر در حال حاضر براي دريافت خدمات بهزيستي و تحت پوشش قرار گرفتن ، پشت نوبت هستند.

دكتر ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستي كشور ر گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: اعتباراتي كه امسال به بهزيستي اختصاص يافته با توجه به اينكه بهزيستي به افرادي خدمات ارايه مي دهد كه از نيازمندترين اقشار جامعه محسوب مي شوند و همچنين به دليل گستردگي نيازها و مشكلات بهزيستي ، بسيار اندك است . برهمين اساس در بخشهاي مختلف و ارايه خدمات به افراد تحت پوشش با مشكلات فرارواني مواجه است .

وي خاطر نشان كرد: بودجه بهزيستي حتي كفات تامين نياز افرادي كه هم اكنون تحت پوشش بهزيستي هستند را نيز نمي كند چه برسد به اينكه بتوانيم افراد جديدي را نيز تحت پوشش قرار دهيم.

رئيس سازمان بهزيستي تاكيد كرد : براي سال آينده در تلاش هستيم بتوانيم با افزايش اعتبارات ، خدمات و كمكهاي خوبي نيز به افراد تحت پوشش ارايه دهيم و همچنين خانواده هاي نيازمند پشت نوبت را نيز تحت پوشش قرار دهيم.

 

کد مطلب 270955

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