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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۳۴

نقش گفتگوي اديان در جهان امروز (4)

قرآن گفتگوي اديان را به رسميت شناخته است// گفتگوي اديان بسياري از نابسامانيهاي جهان امروز را رفع مي كند

قرآن گفتگوي اديان را به رسميت شناخته است// گفتگوي اديان بسياري از نابسامانيهاي جهان امروز را رفع مي كند

سردبير مجله هفت آسمان گفت : كتاب آسماني قرآن كريم باب گفتگو بين اديان مختلف را باز و بر آن تأكيد دارد، با توجه به اينكه بسياري از نابسامانيهاي جهان امروز ناشي از عدم شناخت اديان از يكديگر است، بايد بواسطه گفتگوهاي سازنده، شناختها را ارتقاء بخشيده، علاوه بر ايجاد صلح و دوستي، زمينه توسعه فناوري و بهبود وضعيت اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي جوامع را نيز فراهم كرد.

حميدرضا شريعتمداري پژوهشگر مركز اديان و مذاهب قم و سردبير مجله هفت آسمان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تأكيد كرد: تا زمانيكه تمام اديان در اين زمينه دغدغه نداشته و فعاليت نكنند، امور به سامان مناسبي نرسيده، اديان بسط نمي يابند و اخلاق و معنويت نيز ارتقاء نخواهد يافت .

سردبير مجله هفت آسمان با تأكيد بر اينكه قرآن كريم، باب گفتگو با ديگر اديان و اهل كتاب را باز كرده و آن را به رسميت شناخته است، يادآورشد: اگر مطابق با آموزه قرآن، همه اديان يكديگر را به رسميت شناخته و با يكديگر تعامل و گفتگو داشته باشند، شناختها ارتقاء يافته و صلح و دوستي برقرار خواهد شد .

شريعتمداري افزود: به نظر مي رسد عمده ترين مشكلي كه معتقدان به اديان مختلف در دنياي امروز به آن مواجه هستند، نداشتن شناخت كافي از يكديگر است .

وي با اشاره به اينكه اديان مختلف شناخت دقيق و صحيحي از يكديگر ندارند، گفت: همين عدم شناخت صحيح موجب شده بسياري از ديدگاه هاي نادرست نيز ايجاد و ترويج شود .

شريعتمداري تصريح كرد: بي ترديد در چنين شرايطي، اگر گفتگوي سازنده اي صورت گيرد، كمترين نتيجه آن كسب شناخت دقيق از يكديگر و رفع باورهاي نادرست و درك متقابل خواهد بود .

پژوهشگر مركز اديان و مذاهب قم، كسب شناخت را زمينه مناسب و لازم براي ايجاد تفاهم، صلح و مسالمت بشر عنوان كرد و يادآورشد: البته نبايد فراموش كرد كه گفتگوي اديان، غير از برقراري صلح و دوستي در برقراري روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سالم و همچنين پيشرفت علم و فناوري ، رفع نابساماني هاي فرهنگي و اجتماعي و بهبود اخلاق نيز نقش بسيار مؤثر و سازنده اي خواهد داشت .

وي در مورد راهكارهاي مؤثر براي بسط و تعميق گفتگوي اديان، گفت: براي تحقق اين امر مي بايست يكسري ذهنيتهاي نادرست را اصلاح كرده و بدانيم در دنيا فقط ما زندگي نمي كنيم، ديگراني نيز هستند و مي بايست با رفتار ديني، صحيح و با هدف تقرب به خدا، نزديكي به اديان را تقويت كرد .

شريعتمداري افزود: اينكه تصور كنيم تمام حق و حقيقت متعلق به ما است و ديگران بهره اي  ندارند، مانعي براي گفتگوي بين اديان ايجاد كرده و اجازه نمي دهيم افكار به يكديگر نزديك، شناختها دقيق و روابط سالم  سازنده باشند .

وي تصريح كرد: در گفتگوها نمي بايست تنها به تشريفات و استفاده از كلام اكتفا كرد بلكه بايد با گفتگوهاي واقعي و جدي زمينه گسترش اين امر و همچنين برقراري صلح جهاني را فراهم كرد .

کد مطلب 270959

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