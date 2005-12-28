قرآن گفتگوي اديان را به رسميت شناخته است// گفتگوي اديان بسياري از نابسامانيهاي جهان امروز را رفع مي كند

حميدرضا شريعتمداري پژوهشگر مركز اديان و مذاهب قم و سردبير مجله هفت آسمان در گفتگو با خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" تأكيد كرد: تا زمانيكه تمام اديان در اين زمينه دغدغه نداشته و فعاليت نكنند، امور به سامان مناسبي نرسيده، اديان بسط نمي يابند و اخلاق و معنويت نيز ارتقاء نخواهد يافت .

سردبير مجله هفت آسمان با تأكيد بر اينكه قرآن كريم، باب گفتگو با ديگر اديان و اهل كتاب را باز كرده و آن را به رسميت شناخته است، يادآورشد: اگر مطابق با آموزه قرآن، همه اديان يكديگر را به رسميت شناخته و با يكديگر تعامل و گفتگو داشته باشند، شناختها ارتقاء يافته و صلح و دوستي برقرار خواهد شد .

شريعتمداري افزود: به نظر مي رسد عمده ترين مشكلي كه معتقدان به اديان مختلف در دنياي امروز به آن مواجه هستند، نداشتن شناخت كافي از يكديگر است .

وي با اشاره به اينكه اديان مختلف شناخت دقيق و صحيحي از يكديگر ندارند، گفت: همين عدم شناخت صحيح موجب شده بسياري از ديدگاه هاي نادرست نيز ايجاد و ترويج شود .

شريعتمداري تصريح كرد: بي ترديد در چنين شرايطي، اگر گفتگوي سازنده اي صورت گيرد، كمترين نتيجه آن كسب شناخت دقيق از يكديگر و رفع باورهاي نادرست و درك متقابل خواهد بود .

پژوهشگر مركز اديان و مذاهب قم، كسب شناخت را زمينه مناسب و لازم براي ايجاد تفاهم، صلح و مسالمت بشر عنوان كرد و يادآورشد: البته نبايد فراموش كرد كه گفتگوي اديان، غير از برقراري صلح و دوستي در برقراري روابط اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي سالم و همچنين پيشرفت علم و فناوري ، رفع نابساماني هاي فرهنگي و اجتماعي و بهبود اخلاق نيز نقش بسيار مؤثر و سازنده اي خواهد داشت .

وي در مورد راهكارهاي مؤثر براي بسط و تعميق گفتگوي اديان، گفت: براي تحقق اين امر مي بايست يكسري ذهنيتهاي نادرست را اصلاح كرده و بدانيم در دنيا فقط ما زندگي نمي كنيم، ديگراني نيز هستند و مي بايست با رفتار ديني، صحيح و با هدف تقرب به خدا، نزديكي به اديان را تقويت كرد .

شريعتمداري افزود: اينكه تصور كنيم تمام حق و حقيقت متعلق به ما است و ديگران بهره اي ندارند، مانعي براي گفتگوي بين اديان ايجاد كرده و اجازه نمي دهيم افكار به يكديگر نزديك، شناختها دقيق و روابط سالم سازنده باشند .

وي تصريح كرد: در گفتگوها نمي بايست تنها به تشريفات و استفاده از كلام اكتفا كرد بلكه بايد با گفتگوهاي واقعي و جدي زمينه گسترش اين امر و همچنين برقراري صلح جهاني را فراهم كرد .