رهبري فرد جايگزين كريم باقري مي شود/ احتمال تنبيه انضباطي براي اولادي

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين تمرين كه از ساعت 30/14 دقيقه عصر امروز در ورزشگاه كارگران برگزار خواهد شد ، بازيكنان پرسپوليس آخرين برنامه ها و شيوه هاي تاكتيكي مورد نظر مربيان براي ديدار با فجرسپاسي را مرور خواهند كرد . پرسپوليس صبح پنج شنبه نيز يك جلسه تمريني سبك را انجام خواهند داد و از بعد از ظهر پنج شنبه به اردو خواهند رفت .

يكي از دغدغه هاي مربيان پرسپوليس تركيب خط دفاعي اين تيم براي ديدار روز جمعه است . سرخپوشان كه در ديدار با فجر سپاسي كريم باقري را بدليل سه اخطاره بودن در اختيار ندارند طي روزهاي گذشته تركيب هاي متفاوتي را در اين پست مورد آزمايش قرار داده اند كه به احتمال زياد بهروزرهبري فرد در كنارانصاريان و حاجي زاده تركيب سه نفره خط دفاعي سرخپوشان را در اين ديدار تشكيل خواهند داد .

همچنين با توجه به درگيري اخير مهرداد اولادي در تمرين روزهاي گذشته اين احتمال وجود دارد كه در ديدار با فجر وي با تنبيه انضباطي مربيان روبرو شود و در اين ديدارحتي بعنوان بازيكن ذخيره نيز در تركيب پرسپوليس قرارنگيرد . اولادي مدتي است به دليل تكروي و بازي انفرادي مورد انتقاد كارشناسان قرار دارد و از نظر روحي به شدت تحت فشار است و بروز حوادثي نظير اتفاقاتي كه در تمرينات روزهاي گذشته رخ داد بي تاثير از وضعيت روحي نامناسب او نيست .

گفتني است ديدارتيم هاي پرسپوليس و فجر سپاسي ساعت 30/14 دقيقه روز جمعه در ورزشگاه آزادي برگزارخواهد شد .