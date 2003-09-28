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۶ مهر ۱۳۸۲، ۱۲:۵۶

به علت عدم صدور ويزا از سوي سفارت فرانسه؛

داوران كشتي ايران از سفر به فرانسه بازماندند

داوران كشتي ايران از سفر به فرانسه بازماندند

داوران كشتي كشورمان كه قصد داشتند براي قضاوت مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان راهي فرانسه شوند ، به علت عدم صدور ويزا از اين سفر بازماندند.

به گزارش خبرنگار "مهر"، 5 داور بين المللي كشتي كشورمان به نام هاي علي تبريزي ، اكبر طهماسبي ، هيبت الله زرگري پور، جواد شهلايي و اسدالله رضايي كه از سوي كميته داوران فدراسيون كشتي كشورمان براي قضاوت در چهل و هفتمين دوره مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان انتخاب و معرفي شده بودند ، به علت حاضر نشدن ويزا نتوانستند تيم ملي كشتي فرنگي ايران را در سفر به فرانسه همراهي كنند.

فدراسيون كشتي كشورمان در تلاش است تا با رفع مشكل ويزاي اين 5 داور هرچه زودتر زمينه اعزام آنها به فرانسه را مهيا كند. در صورت صدور ويزاي داوران كشتي ايران ، اين 5 داور روز سه شنبه هفته جاري عازم فرانسه خواهند شد.

کد مطلب 27107

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