داوران كشتي ايران از سفر به فرانسه بازماندند

به گزارش خبرنگار "مهر"، 5 داور بين المللي كشتي كشورمان به نام هاي علي تبريزي ، اكبر طهماسبي ، هيبت الله زرگري پور، جواد شهلايي و اسدالله رضايي كه از سوي كميته داوران فدراسيون كشتي كشورمان براي قضاوت در چهل و هفتمين دوره مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جهان انتخاب و معرفي شده بودند ، به علت حاضر نشدن ويزا نتوانستند تيم ملي كشتي فرنگي ايران را در سفر به فرانسه همراهي كنند.

فدراسيون كشتي كشورمان در تلاش است تا با رفع مشكل ويزاي اين 5 داور هرچه زودتر زمينه اعزام آنها به فرانسه را مهيا كند. در صورت صدور ويزاي داوران كشتي ايران ، اين 5 داور روز سه شنبه هفته جاري عازم فرانسه خواهند شد.