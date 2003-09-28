سخنگوي سازمان انرژي اتمي درمورد برنامه سفر بازرسان آژانس اتمي در ايران توضيح داد

سخنگوي سازمان انرژي اتمي در گفتگو با خبرنگار مهرگفت : بازرسان فني آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه ديدارها و بازديدهاي دوره اي خود روز پنجشنبه هفته جاري به تهران آمده ودر مدت 3 تا 7 روز اقامت در ايران ، به گفتگو با مسئولان و كارشناسان سازمان انرژي اتمي براي پاسخگويي به ابهامات ونيز بازديد ازمناطق مورد توافق خواهند پرداخت.

صابر زعيميان دراين باره توضيح داد: بازرسيها درچارچوب قرارداد NPT خواهد بود و ارتباطي به بازرسيهاي بدون محدوديت خواسته شده در قطعنامه ندارد. وي افزود : هنوز برنامه ريزي قطعي براي بازديدهاي هيئت آژانس اتمي صورت نگرفته و اين برنامه پس ازگفتگو و توافق طرفين درتهران متعاقبا اعلام خواهد شد.

گفتني است خبرگزاري فرانسه به نقل از مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي پيشتراعلام كرده بود برنامه كاري و بازديد بازرسان آژانس در ماه اكتبر(مهرماه) و ليست اطلاعاتي كه بازرسان خواهان آن هستند، به ايران تحويل داده شده است.

گولد اشميت رئيس اين گروه ازبازرسان آژانس سمت معاونت مدير كل آژانس درامورضمانت هاي منع گسترش سلاح هاي هسته اي وسلامت هسته اي را در آژانس بين المللي انرژي هسته اي برعهده دارد.

به گفته دكتر زعيميان مدت اقامت بازرسان دركشوربستگي به برنامه بازديدهاي مورد توافق داشته و امكان دارد تا اواخرهفته آينده به طول انجامد. به گفته وي بازديد از نيروگاه نطنز دراين برنامه خواهد بود .



