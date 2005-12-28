حفظ اشتغال در صنايع كوچك از پايداري لازم برخوردار نيست

ايرج نديمي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبر گزاري مهرتسهيلات كل بانكها را در كشور 30 هزارميليارد تومان عنوان كرد وگفت : اين عدد نمي تواند پاسخگوي همه نيازها در جامعه باشد.

وي در ادامه به كمبود نقدينگي در جامعه اشاره كرد و گفت : حجم زيادي از نقدينگي در جامعه در اختيار صنايع بزرگ مي باشد.

نديمي در ادامه با بيان اينكه براي ايجاد اشتغال مي توان چند گرايش را مد نظر قرارداد، افزود : براي ايجاد اشتغال مي توان چند گرايش را كه عبارتند از صنايع بزرگ ، صنايع متوسط وصنايع كوچك هدف قرار داد.

نديمي به دونوع اشتغال پايدار وموقت اشاره كرد و گفت : حفظ اشتغال درصنايع كوچك از پايداري لازم برخوردار نيست.

وي در ادامه نوسانات كالاهاي وارداتي را عامل مهمي درعدم پايداري اشتغال در كشورعنوان كرد و گفت : همچنين عدم حمايت بانكي ومالي و سياستهاي متفاوت اقتصادي وصنعتي در كشوربه اين مسئله دامن زده است.

وي ادامه داد: صنايع بزرگ ومتوسط به لحاظ كيفيت ، قيمت وخدمات پس از فروش قابل اعتنا هستند .

نديمي با اشاره به اينكه براي بحران بيكاري در كشوربايد اقداماتي صورت بگيرد، افزود : دولت بايد محصولاتي را كه به كشاورزي مرتبط هستند وكارگاه هايي كه مواد اوليه آنها در داخل كشور توليد مي شود را حمايت كند.

نديمي در ادامه پرداخت تسهيلات از سوي بانكها را در راستاي حمايت از كارگاه هاي كوچك دركوتاه مدت مثبت ارزيابي كرد و گفت : اعطاي تسهيلات بانكي در كوتاه مدت مي تواند در جهت حمايت از اشتغال وبحران بيكاري موثر باشد.

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