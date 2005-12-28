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۷ دی ۱۳۸۴، ۱۰:۱۷

از سال تحصيلي آينده صورت مي گيرد ؛

افزايش 50 درصدي دانشجوي دوره هاي تخصصي پزشكي

افزايش 50 درصدي دانشجوي دوره هاي تخصصي پزشكي

معاون وزير بهداشت با اعلام اينكه در حال حاضر 110 هزار دانشجو در رشته هاي مختلف علوم پزشكي مشغول تحصيل هستند ، تصريح كرد: از سال تحصيلي آينده دوره هاي تخصصي و فوق تخصصي به تناوب تا 50 درصد و در برخي رشته ها تا 20 درصد افزايش دانشجو خواهيم داشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، دكتر محمد علي محققي با اشاره به اين مطلب كه نيروهاي انساني متخصص در عرصه پزشكي و بهداشتي كشور همخوان و متعادل نيست ، گفت : توجه به اين نقيصه در برنامه چهارم مورد نظر قرار گرفته است.

وي گفت: تا زماني كه نيروي متخصص بهداشتي و درماني در مناطق محروم كشور به وضعيت مناطق برخوردار نرسد جذب نيرو ادامه مي يابد.

محققي اولويت برنامه چهارم را ارتقاء سلامت جامعه و دانايي محوري خواند و گفت: ارتقاء و جبران كمبودهاي نيروي انساني از برنامه هاي وزارت بهداشت است.

معاون وزير بهداشت به گسترش مهارتها و ظرفيت آموزشي اشاره كرد و افزود: افزايش ظرفيت هاي آموزشي از ديگر برنامه هاي وزارت بهداشت قرار دارد.

وي آموزشهاي مستمر ضمن خدمت و تاسيس دوره هاي تخصصي جديد طب خانواده و ورزش سالمندان را از جمله برنامه هاي آموزشي دانست و گفت: در مدت اجراي برنامه چهارم افزايش ظرفيت هاي دكتراي تخصصي نيز مدنظر است.

محققي زمينه ايجاد رشته هاي دستياري در دانشگاه علوم پزشكي اراك را فراهم دانست و گفت: در صورت كسب مجوزها ، اين رشته ها مي تواند طي 2 سال آينده راه اندازي شود.

کد مطلب 271091

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