افزايش 50 درصدي دانشجوي دوره هاي تخصصي پزشكي

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر در اراك ، دكتر محمد علي محققي با اشاره به اين مطلب كه نيروهاي انساني متخصص در عرصه پزشكي و بهداشتي كشور همخوان و متعادل نيست ، گفت : توجه به اين نقيصه در برنامه چهارم مورد نظر قرار گرفته است.

وي گفت: تا زماني كه نيروي متخصص بهداشتي و درماني در مناطق محروم كشور به وضعيت مناطق برخوردار نرسد جذب نيرو ادامه مي يابد.

محققي اولويت برنامه چهارم را ارتقاء سلامت جامعه و دانايي محوري خواند و گفت: ارتقاء و جبران كمبودهاي نيروي انساني از برنامه هاي وزارت بهداشت است.

معاون وزير بهداشت به گسترش مهارتها و ظرفيت آموزشي اشاره كرد و افزود: افزايش ظرفيت هاي آموزشي از ديگر برنامه هاي وزارت بهداشت قرار دارد.

وي آموزشهاي مستمر ضمن خدمت و تاسيس دوره هاي تخصصي جديد طب خانواده و ورزش سالمندان را از جمله برنامه هاي آموزشي دانست و گفت: در مدت اجراي برنامه چهارم افزايش ظرفيت هاي دكتراي تخصصي نيز مدنظر است.

محققي زمينه ايجاد رشته هاي دستياري در دانشگاه علوم پزشكي اراك را فراهم دانست و گفت: در صورت كسب مجوزها ، اين رشته ها مي تواند طي 2 سال آينده راه اندازي شود.