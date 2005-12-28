وعده هاي رييس جمهور در استانها در چار چوب قانون و بودجه كشور است

رجايي در گفت و گو با خبرنگار "مهر" در اراك، اختصاص اعتبار از سوي رييس جمهور در بازديدهاي استاني را يكي از روش هاي مورد استفاده در دولت هاي قبلي خواند و افزود: تا اين لحظه حرفي خارج از بودجه قانوني كشور از سوي رييس جمهور زده نشده است.

اين نماينده مجلس اين مطلب كه اعتبارات اختصاص يافته دولت در سفرهاي استاني را غير كارشناسي دانست و گفت: هر لايحه پس از بررسي و تصويب در دولت در كميسيون هاي تخصصي مجلس نيز مورد ابررسي و كار كارشناسي قرار مي گيرد و سپس تصويب مي شود.

رجايي در ادامه با تاكيد بر اينكه بناي مجلس، همكاري وحمايت از دولت است، گفت : مجلس به دنبال برخورد با دولت نيست و به همكاري هاي دو سويه و رضايت بخش براي دولت و مجلس اعتقاد دارد.

نماينده اراك افزايش همكاري دولت ومجلس و رايزني اين دو بخش عمده كشور با يكديگر را باعث تسهيل امور به نفع مردم دانست و گفت: دولت ومجلس در چارچوب استقلال خود مي توانند مشاوران خوبي براي يكديگر باشند.