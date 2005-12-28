رنگ سياست در صنعت كشور بايد كمرنگ شود

عباس رجايي در گفت و گو با خبرنگار مهر در اراك افزود: صنعت كشور بايد صرفا كار صنعتي وتوليدي انجام دهد و كار سياسي به اهلش واگذار گردد.

وي گفت: طي سالهاي گذشته مديران صنعت كشور به جاي كار در اين زمينه به كارهاي سياسي پرداختند و همين امر زيانهاي جدي به اين بخش كشور وارد كرده است وما برخي از فرصتها را از دست داده ايم.

رجايي در ادامه از وزير صنايع ومعادن خواست با اتخاذ تصميماتي رنگ سياست را در صنعت كشور كمرنگ كند و در ادامه تصريح كرد: نگاه تخصصي به صنايع ارتقاء صنايع كشور را در پي دارد .

وي در ادامه واگذاري پروژه هاي بزرگ و با اهميت به صنايع كشور را باعث خودباوري صنايع خواند و گفت: اكنون صنايعي در كشور فعالند كه توانايي اجراي پروژهاي اساسي را دارند اما توجهي به آنان نمي شود و به خارجي ها واگذار مي شود.

نماينده مردم اراك در مجلس اضافه كرد: اكنون پيمانكاران ما به عنوان پيمانكار دست چندم در پروژه هاي مهم مطرح هستند.

وي اين امر را در بخش هاي نفت گاز و پتروشيمي بيش از ديگر بخش ها خواند .

رجايي عدم گشايش ال سي براي پيمانكاران داخلي را از مهمترين مشكلات خواند وگفت: از ديگر مشكلات كه صنايع داخلي را خرد مي كند عدم پرداخت هاي به موقع است كه باعث زيان دهي مي شود.