جوانان ايراني جايزه نوبل را خواهند برد// آموزش رياضي در ايران وضعيت مناسبي ندارد

دكتر "مهري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: وجود جمع دانشجويان و اساتيد گذشته و حال مرا بسيار خوشحال كرده است .ديدن دانشجويان قديمي و جديد دانشگاه صنعتي شريف بزرگترين هديه به يك استاد است.

وي اضافه كرد: اميدوارم اين جوانان بزرگ كه آينده سازان كشورهستند به زودي بتوانند همانند ديگر كشورها جوايز بزرگي مانند جايزه نوبل را كسب كنند. من آن روز را خيلي دورنمي بينم و پيش بيني مي كنم صد درصد به اين مهم دست خواهيم يافت.

استاد دانشگاه صنعتي شريف كه شايد كمتر فارغ التحصيلي از درس رياضي او بهره مند نشده باشد در زمينه وضعيت آموزش رياضي در ايران گفت: در كشور هنوز به آموزش و پرورش و آموزش عالي اهميت داده نمي شود و نسبت به دنيا عقب هستيم و در وضعيت خوبي بسر نمي بريم.

گردهمايي فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف توسط شركت همايش سازان امروز و از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.