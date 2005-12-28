مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:
رئيس كميته اموربين الملل دوما : هدف ازپيشنهاد هسته اي مسكو دفاع ازمنافع اقتصادي روسيه است
امريكا شش شركت چيني را به علت همكاري با ايران تحريم كرد
فتاحي نماينده اروميه : نبايد خانواده هاي ايراني را تحت عنوان حمايت وامداد بدهكاركرد
آفرينش:
تاريخ ثبت نام آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي
هاشمي رفسنجاني درديدارسفيرفلسطين : جهت حركت تاريخ به نفع مردم فلسطين درحال چرخش است
افت 32 واحدي شاخص هاي بورس
آسيا:
وزيراموراقتصادي ودارايي : اين حرف ها را نزنيد ! فروش موبايل ربطي به كسري بودجه ندارد فقط درآمدي را كه پيش بيني كرده بوديم ، درست درنيامد
رييس كل گمرك ايران گفت : كاركنان سازمان گمرك ممكن است تهديد يا تطميع شوند رفاه آنان را ضروري ديديم
بلروشيراك تقسيم كاركردند ؛ يكي به مصررفت وديگري به مراكش
اعتماد:
حمله به ايران درفضاي مجازي
پاسخ منفي تهران به مسكومحترمانه ورسمي
دفاع ازميراث دولت اصلاحات درورزش
ابرار:
هاشمي رفسنجاني : راي مردم فلسطين ملاك پيروزي درانتخابات است
رييس جمهوري : نبايد به دنبال محافظه كاري باشيم
جمعيت ايثارگران : برخي مديران دوم خردادي دربدنه اجرايي نفوذ كرده اند
اسرار:
مكتب زيبايي شناسي دراسلام نداريم
ثبت نام تلفن همراه با 360 هزارتومان
سرماي مدينه لباس گرم برتن زائران كرد
ايران:
تحقيقات درباره علل سقوط هواپيماي سي - 130 به مراحل پاياني رسيد ؛ رازسقوط دربرج مراقبت
رئيس جمهوري درجشنواره تحقيقات رازي : عرصه ها را به روي پژوهشگران نبنديد
گزارش بانك مركزي ازكاهش نرخ رشد تورم
اقتصاد پويا :
رييس جمهور: براي رسيدن به توسعه افق نگاه مان را بلندترازگذشته كنيم
دفترامورصادرات وزارت صنايع ومعادن اعلام كرد : امسال 4/4 ميليارد دلاركالاي صنعتي ومعدني صادر شد
معاون سازمان مديريت : نه درآمد واردات خودروازبودجه حذف شده است ، نه اصل واردات
پول:
براي بررسي قراردادها ؛ شوراي نفت تشكيل مي شود
ادعاي خزانه شوراي شهرتهران : اطلاعات قاليباف نادرست است
آمادگي شركت سوييسي براي فاينانس پروژه هاي دولتي وخصوصي
توسعه:
رييس جمهوردرجمع خبرنگاران : اداره كشوركارآساني نيست
سيد محمد خاتمي : تهديد به حذف تيم ملي فوتبال ازجام جهاني جنگ رواني عليه عظمت ايران است
رييس قوه قضائيه : نمي توان هرتخلفي را به سرعت كيفري وفرد را زنداني كرد
جام جم:
مواضع دوپهلوي مسكو درپرونده هسته اي
سرنوشت تئاترايران دردست هيات وزيران
درباره كاهش شهريه دانشگاه ها ؛ مسوولان ، شفاف سخن نمي گويند
جمهوري اسلامي:
رئيس جمهور: شرايط كشوربراي يك جهش علمي فراهم است
رئيس جمهورجديد بوليوي : بوش تروريست است
وزيرخارجه روسيه : برخورد غرب با پرونده هسته اي ايران سياسي است
جوان:
كاهش 12درصدي شهريه دانشگاه آزاد ازبهمن ماه
بيادي : عملكرد شورا منشاء تحول در روند حركت نظام شد
جزييات طرح " اصلاح قانون انتخابات "
جهان اقتصاد:
با عدم ورود به بورس فلزات : رانت 1000 ميليارد توماني سيمان ادامه مي يابد
بهاي جهاني نفت كاهش يافت
متكي اعلام كرد : برخورد ابتكاري با حقوق بشرراهبرد جديد ايران
فرهنگ وآشتي :
تحليل جمعيت ايثارگران ازتاكتيك اصلاح طلبان ؛ آن ها دولت سايه تشكيل داده اند
تخلفات گسترده درتوزيع كاغذ مطبوعات صورت گرفته است
مستمري بگيران جديد حقوق خود را پانزدهم هرماه دريافت مي كنند
حيات نو:
وزيراقتصاد خبرداد: 4600 ميليارد تومان كسري بودجه امسال
اعلام جزييات كاهش شهريه دانشگاه آزاد
كشف يك گوردسته جمعي در كربلا
خراسان :
800 اسرائيلي درسال 2005 ازتابعيت خود صرف نظركردند
كاهش شهريه براي يك ترم ورودي هاي 84 دانشگاه آزاد
احمدي نژاد : لايحه بودجه قبل ازارائه به مجلس منتشرمي شود
دنياي اقتصاد:
يك همايش براي الگويابي ازسرمايه داري شرقي
كاهش 10تا 18 درصدي شهريه دانشگاه آزاد قطعي شد
شاهرودي رئيس قوه قضائيه : 5000 زنداني مالي آزاد مي شوند
شرق:
10 تا 18 درصد تخفيف براي دانشجويان دانشگاه آزاد
پيشنهاد كاهش يك ميليون بشكه اي توليد نفت اوپك ازسوي ايران
راهپيمايي دراعتراض به نتايج انتخابات عراق
عصر اقتصاد:
معاون وزيراقتصاد خبرداد : خروج سيمان ازسبد حمايتي پس ازبررسي بودجه
مجتمع قضايي اموراقتصادي اعلام كرد : مطالبه 33 ميليارد و570 ميليون توماني گمرك ازمتهم پرونده فرودگاه پيام
عضو كميسيون صنايع مجلس : آينده مالي درخشاني درانتظارايران خودرو است
كيهان:
بازنگري درقراردادها ومديران وزارت نفت
رئيس كميته امورخارجي دوما : تحريم ايران به روسيه آسيب بسيارمي زند
كميته ويژه براي نظارت برذخيره سازي ميوه شب عيد
كارو كارگر:
مراجع عظام خواستاربرخورد قاطع با مسئله اسكله هاي غيرمجازشدند
معاون فني سازمان تامين اجتماعي خبرداد : اختصاص 106 ميليارد تومان براي ترميم حقوق مستمري بگيران درسال جاري
وزيراقتصاد : كسري بودجه امسال به 4600 ميليارد تومان رسيد
همبستگي:
به رغم مخالفت ايران ارايه شد : غني سازي درروسيه توسط ايران
چرا برخي سازمان ها ميراث فرهنگي را ناتوان مي خواهند
اعلام جزييات ثبت نام تلفن همراه 360 هزارتوماني
همشهري:
تدوين واجراي دستورالعمل بهبود وضعيت رفاهي كاركنان شهرداري
رئيس جمهوري : مراكز پژوهشي كشوردرخدمت پژوهشگران ايراني خارج ازكشوراست
ثبت نام دوره هاي فراگيردانشگاه پيام نوربهمن ماه آغازمي شود
هموطن سلام:
دولت به سرو وضع مردم كاري نداشته وندارد م
انتقاد سازمان نظام پزشكي ازوزارت بهداشت به خاطرتعرفه هاي پزشكي
اختصاص 106 ميليارد تومان براي ترميم حقوق مستمري بگيران
ابراراقتصادي :
اولويت هاي مطرح استراتژي توسعه صنعتي اعلام شد
درآمد واردات خودروازبودجه 85 حذف نشد
6/6 ميليارد دلار براي طرح هاي صنعتي - معدني گشايش اعتبارشد
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