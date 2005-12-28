مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفتاب:

رئيس كميته اموربين الملل دوما : هدف ازپيشنهاد هسته اي مسكو دفاع ازمنافع اقتصادي روسيه است

امريكا شش شركت چيني را به علت همكاري با ايران تحريم كرد

فتاحي نماينده اروميه : نبايد خانواده هاي ايراني را تحت عنوان حمايت وامداد بدهكاركرد

آفرينش:

تاريخ ثبت نام آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسلامي

هاشمي رفسنجاني درديدارسفيرفلسطين : جهت حركت تاريخ به نفع مردم فلسطين درحال چرخش است

افت 32 واحدي شاخص هاي بورس

آسيا:

وزيراموراقتصادي ودارايي : اين حرف ها را نزنيد ! فروش موبايل ربطي به كسري بودجه ندارد فقط درآمدي را كه پيش بيني كرده بوديم ، درست درنيامد

رييس كل گمرك ايران گفت : كاركنان سازمان گمرك ممكن است تهديد يا تطميع شوند رفاه آنان را ضروري ديديم

بلروشيراك تقسيم كاركردند ؛ يكي به مصررفت وديگري به مراكش

اعتماد:

حمله به ايران درفضاي مجازي

پاسخ منفي تهران به مسكومحترمانه ورسمي

دفاع ازميراث دولت اصلاحات درورزش

ابرار:

هاشمي رفسنجاني : راي مردم فلسطين ملاك پيروزي درانتخابات است

رييس جمهوري : نبايد به دنبال محافظه كاري باشيم

جمعيت ايثارگران : برخي مديران دوم خردادي دربدنه اجرايي نفوذ كرده اند

اسرار:

مكتب زيبايي شناسي دراسلام نداريم

ثبت نام تلفن همراه با 360 هزارتومان

سرماي مدينه لباس گرم برتن زائران كرد

ايران:

تحقيقات درباره علل سقوط هواپيماي سي - 130 به مراحل پاياني رسيد ؛ رازسقوط دربرج مراقبت

رئيس جمهوري درجشنواره تحقيقات رازي : عرصه ها را به روي پژوهشگران نبنديد

گزارش بانك مركزي ازكاهش نرخ رشد تورم

اقتصاد پويا :

رييس جمهور: براي رسيدن به توسعه افق نگاه مان را بلندترازگذشته كنيم

دفترامورصادرات وزارت صنايع ومعادن اعلام كرد : امسال 4/4 ميليارد دلاركالاي صنعتي ومعدني صادر شد

معاون سازمان مديريت : نه درآمد واردات خودروازبودجه حذف شده است ، نه اصل واردات

پول:

براي بررسي قراردادها ؛ شوراي نفت تشكيل مي شود

ادعاي خزانه شوراي شهرتهران : اطلاعات قاليباف نادرست است

آمادگي شركت سوييسي براي فاينانس پروژه هاي دولتي وخصوصي

توسعه:

رييس جمهوردرجمع خبرنگاران : اداره كشوركارآساني نيست

سيد محمد خاتمي : تهديد به حذف تيم ملي فوتبال ازجام جهاني جنگ رواني عليه عظمت ايران است

رييس قوه قضائيه : نمي توان هرتخلفي را به سرعت كيفري وفرد را زنداني كرد

جام جم:

مواضع دوپهلوي مسكو درپرونده هسته اي

سرنوشت تئاترايران دردست هيات وزيران

درباره كاهش شهريه دانشگاه ها ؛ مسوولان ، شفاف سخن نمي گويند

جمهوري اسلامي:

رئيس جمهور: شرايط كشوربراي يك جهش علمي فراهم است

رئيس جمهورجديد بوليوي : بوش تروريست است

وزيرخارجه روسيه : برخورد غرب با پرونده هسته اي ايران سياسي است

جوان:

كاهش 12درصدي شهريه دانشگاه آزاد ازبهمن ماه

بيادي : عملكرد شورا منشاء تحول در روند حركت نظام شد

جزييات طرح " اصلاح قانون انتخابات "

جهان اقتصاد:

با عدم ورود به بورس فلزات : رانت 1000 ميليارد توماني سيمان ادامه مي يابد

بهاي جهاني نفت كاهش يافت

متكي اعلام كرد : برخورد ابتكاري با حقوق بشرراهبرد جديد ايران

فرهنگ وآشتي :

تحليل جمعيت ايثارگران ازتاكتيك اصلاح طلبان ؛ آن ها دولت سايه تشكيل داده اند

تخلفات گسترده درتوزيع كاغذ مطبوعات صورت گرفته است

مستمري بگيران جديد حقوق خود را پانزدهم هرماه دريافت مي كنند

حيات نو:

وزيراقتصاد خبرداد: 4600 ميليارد تومان كسري بودجه امسال

اعلام جزييات كاهش شهريه دانشگاه آزاد

كشف يك گوردسته جمعي در كربلا

خراسان :

800 اسرائيلي درسال 2005 ازتابعيت خود صرف نظركردند

كاهش شهريه براي يك ترم ورودي هاي 84 دانشگاه آزاد

احمدي نژاد : لايحه بودجه قبل ازارائه به مجلس منتشرمي شود

دنياي اقتصاد:

يك همايش براي الگويابي ازسرمايه داري شرقي

كاهش 10تا 18 درصدي شهريه دانشگاه آزاد قطعي شد

شاهرودي رئيس قوه قضائيه : 5000 زنداني مالي آزاد مي شوند

شرق:

10 تا 18 درصد تخفيف براي دانشجويان دانشگاه آزاد

پيشنهاد كاهش يك ميليون بشكه اي توليد نفت اوپك ازسوي ايران

راهپيمايي دراعتراض به نتايج انتخابات عراق

عصر اقتصاد:

معاون وزيراقتصاد خبرداد : خروج سيمان ازسبد حمايتي پس ازبررسي بودجه

مجتمع قضايي اموراقتصادي اعلام كرد : مطالبه 33 ميليارد و570 ميليون توماني گمرك ازمتهم پرونده فرودگاه پيام

عضو كميسيون صنايع مجلس : آينده مالي درخشاني درانتظارايران خودرو است

كيهان:

بازنگري درقراردادها ومديران وزارت نفت

رئيس كميته امورخارجي دوما : تحريم ايران به روسيه آسيب بسيارمي زند

كميته ويژه براي نظارت برذخيره سازي ميوه شب عيد

كارو كارگر:

مراجع عظام خواستاربرخورد قاطع با مسئله اسكله هاي غيرمجازشدند

معاون فني سازمان تامين اجتماعي خبرداد : اختصاص 106 ميليارد تومان براي ترميم حقوق مستمري بگيران درسال جاري

وزيراقتصاد : كسري بودجه امسال به 4600 ميليارد تومان رسيد

همبستگي:

به رغم مخالفت ايران ارايه شد : غني سازي درروسيه توسط ايران

چرا برخي سازمان ها ميراث فرهنگي را ناتوان مي خواهند

اعلام جزييات ثبت نام تلفن همراه 360 هزارتوماني

همشهري:

تدوين واجراي دستورالعمل بهبود وضعيت رفاهي كاركنان شهرداري

رئيس جمهوري : مراكز پژوهشي كشوردرخدمت پژوهشگران ايراني خارج ازكشوراست

ثبت نام دوره هاي فراگيردانشگاه پيام نوربهمن ماه آغازمي شود

هموطن سلام:

دولت به سرو وضع مردم كاري نداشته وندارد م

انتقاد سازمان نظام پزشكي ازوزارت بهداشت به خاطرتعرفه هاي پزشكي

اختصاص 106 ميليارد تومان براي ترميم حقوق مستمري بگيران

ابراراقتصادي :

اولويت هاي مطرح استراتژي توسعه صنعتي اعلام شد

درآمد واردات خودروازبودجه 85 حذف نشد

6/6 ميليارد دلار براي طرح هاي صنعتي - معدني گشايش اعتبارشد