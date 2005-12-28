تغيير قانون معافيت مالياتي فعاليتهاي فرهنگي در دستور كار مجلس نيست









نماينده مردم تهران در گفت و گو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : معافيت هاي مالياتي موجود بر اساس آنچه كه برخي از فعالان نشربه آن اعتراض دارند و شيوه كنوني معافيت مالياتي را نا كار آمد مي دانند بايد مورد بررسي قرار گيرد و به نظر مي رسد كه در شرايط كنوني فعاليت هاي كروه هاي شغلي در اين قانون قابل تفكيك نيست .

وي در ادامه با اشاره به قانون كنوني معافيت هاي مالياتي افزود : به نظر مي رسد كه اين قانون كنوني كه مورد عمل قرار دارد نيازمند بازبيني مجدد باشد و با توجه به اشكالاتي كه مطرح مي شود و احتمالا مشكلاتي كه وجود دارد بايد اين قانون يك بار ديگر مورد بازبيني قرار گيرد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود : پس از اين كه قانون ماليات ها و معافيت هاي فعاليت هاي فرهنگي از ماليات مورد بازبيني قرار گرفت مي توانيم نسبت به موارد مختلف خارج از اين قانون تصميم بگيريم و جزئيات دريافت ماليات و ايجاد محدوديت ها براي ميزان سود حاصله از فعاليت هاي فرهنگي مشخص شود .

وي با اشاره به برخي از مشاغل فرهنگي كه با استفاده از قانون معافيت مالياتي سودهاي چند ميلياردي مي برند گفت : در شرايط كنوني نمي توان با اين مصاديق برخورد كرد و هنوز راهكار قانوني براي برخورد با اين موارد و دريافت ماليات از ناشراني كه با استفاده از قانون معافيت فعاليت هاي فرهنگي از پرداخت ماليات معاف هستند وسودهاي كلان مي برند ، وجود ندارد .

خادم به مهر ، تصريح كرد : البته اين موضوع ، هنوز جزء اولويت هاي كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيست و نخست بايد تعريفي واقعي از قانون مصوب مجلس در خصوص معافيت فعاليت هاي فرهنگي از پرداخت ماليات را پيدا كنيم و در مرحله بعد نحوه اجراي آن را مورد بررسي قرار دهيم .