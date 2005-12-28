خروج نخبگان ايراني رنج بزرگي است // ايجاد باشگاه فارغ التحصيلان دانشگاه شريف ضروري است

دكتر شايگان در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: دانشگاه صنعتي شريف توانسته جايگاه مناسبي براي نخبگان كشور باشد و در دوران هاي مختلف قدرت علمي اين دانشگاه به اثبات رسيده است.

وي با ابراز نگراني از تصميم به خروج نخبگان اين دانشگاه از كشور گفت: طي يكي دو هفته اخير براي بسياري از افرادي كه تصميم به خروج از كشور گرفته اند، پذيرش ارسال شده و آنها از من توصيه نامه درخواست مي كنند. از سويي مي خواهم به دانشجو كمك كنم و راه پيشرفت او را هموار سازم اما از سوي ديگر خروج نخبگان رنج بزرگي است كه تنها بايد آن را تحمل كرد.

استاد شيمي دانشگاه صنعتي شريف به ضرورت تشكيل باشگاه فارغ التحصيلان دانشگاه صنعتي شريف اشاره كرد و اظهار داشت: تشكيل باشگاه براي استفاده از تجارب فارغ التحصيلان اين دانشگاه ضروري است و به اين طريق گردهمايي فارغ التحصيلان فقط به دليل مناسبت هاي ويژه صورت نمي گيرد و مي توان در هر زماني آنها را دور هم جمع كرد.

گردهمايي فارغ التصيلان دانشگاه صنعتي شريف توسط شركت همايش سازان امروز از تاريخ 6 تا 9 دي ماه در جزيره كيش برگزار مي شود.