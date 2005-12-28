آمريكا 9 شركت خارجي را به اتهام فروش تجهيزات به ايران تحريم كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وزارت امور خارجه آمريكا اعلام كرد كه اين كشور تصميم گرفته است، مجازاتهاي را بر ضد 9 شركت خارجي اعمال كند، زيرا آنها تهران را به تجهيزات و تكنولوژي كه ممكن است براي اهداف نظامي به كار گرفته شود، تجهيز كرده اند.

بر اساس تصميم آمريكا، 6 شركت چيني، دو شركت هندي، و يك شركت اتريشي به علت سرپيچي از قانون ممنوعيت فروش تسليحات كشتار جمعي به ايران در امر توسعه موشكها مورد تحريم آمريكا قرار مي گيرند.



آدام ارلي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا گفت كه تحريم اين شركتها از 23 دسامبر وارد مرحله اجرا شده است .



اين تصميم دولت آمريكا بر اساس قانون ممنوعيت فروش تسليحات كشتار جمعي به ايران صادره در سال 2000 گرفته شده است.



اين شركت هاي نه گانه هرگز نمي توانند با دولت آمريكا يا هر شركت آمريكايي قرارداد همكاري داشته باشند.

از زمان تصويب اين قانون تاكنون، 40 شركت خارجي مورد تحريم آمريكا قرار گرفته اند.