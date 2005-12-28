كارگردان فيلم "آخرين ملكه زميني" درباره فيلم جديد خود به خبرنگار سينمايي "مهر" گفت: "اواخر بهار 1381 فيلمنامه به دستم رسيد و بعد از خواندن آن تصميم به ساخت فيلم گرفتم. با اينكه پوشش گسترده تلويزيوني اين تصور را به وجود آورده كه درباره افغانستان آثار زيادي ساخته شده، ولي در عمل اينگونه نيست. اليته قصه فيلم مي‌تواند در هر جاي جهان اتفاق بيفتد و قائم به جغرافياي سياسي و منطقه‌اي نيست و حتي پيشنهاد شد كار در عراق ساخته شود كه چون در افغانستان چند فيلم مستند ساخته بودم و به آن فضا شناخت و اشراف داشتم، نپذيرفتم."

عرب در ادامه تاكيد كرد: "قصه "آخرين ملكه زميني" درباره يك مهاجر افغاني است كه مي‌خواهد بعد از سال‌ها غيبت به كشورش بازگردد. اساسا فيلم به پديده مهاجرت مي‌پردازد كه مسئله تلخي است و به طيف خاصي هم محدود نمي‌شود و فرد مهاجر اگر به ريشه‌اش بازگردد سامان و ثبات بهتري دست مي‌يابد. قهرمان داستان سفري طولاني از يزد به مشهد و از آنجا به نوار مرزي و در ادامه هم به مزار شريف انجام مي‌دهد. با اطلاعاتي كه به دست آورديم ما اولين گروه سينمايي بوديم كه در شهر مزار شريف فيلمبرداري انجام داده‌ايم. فيلمبرداري هم از هشتم شهريور آغاز شد و روز 12 آذر در شهرك سينمايي به پايان رسيد."

وي در مورد مراحل آماده‌سازي "آخرين ملكه زميني" براي حضور در جشنواره فيلم فجر گفت: "در حال حاضر تدوين توسط واروژ كريم مسيحي و صداگذاري و ميكس توسط رضا نريمي‌زاده در حال انجام است و عليرضا كهن‌ديري نيز موسيقي متن فيلم را مي‌سازد."

عرب ادامه داد: "هفتاد جلسه فيلمبرداري انجام داديم و مجموع سفر 96 روز طول كشيد و 31 بازيگر و 46 مورد جلوه‌هاي ويژه در فيلم به كار برده شده كه براي من به عنوان كار اول سينمايي تجربه خيلي خوبي بود. گويش فيلم هم به زبان فارسي دري است و نياز به زيرنويس ندارد. من سعي كردم فيلم براي مخاطبان آن سوي مرزها هم جالب و تاثيرگذار باشد و بازيگران افغاني هم از بازيگران سينما و تلويزيون افغانستان هستند."

حميدرضا عرب عضو انجمن مستندسازان و كانون دستياران كارگردان‌هاي سينماي ايران است و تا به حال آثاري نظير "چون كوه"، "سرزمين سوخته" و "كندوان ديار آفتاب" را ساخته و چند كار نيز علاوه بر كارگرداني تهيه كرده است، نظير "گذري بر غارهاي ايران"، "بر بلنداي سهند" و چند نمايشگاه عكس نيز برپا كرده است. "آخرين ملكه زميني" اولين فيلم بلند سينمايي اوست.

عوامل فيلم "آخرين ملكه زميني" عبارتند از نويسنده فيلمنامه: محمد ترابي، كارگردان و مجري طرح: محمدرضا عرب، مشاور كارگردان: محمدرضا هنرمند، مدير فيلمبرداري: ساعد نيك ذات، بازيگران: قربان نجفي، علي آزادنيا، حسين طاهري و بازيگران افغاني: وحيد نگاه، گلي اكبري و با حضور افتخاري اصغر همت.