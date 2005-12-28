حكيم برگزاري مجدد انتخابات را منتفي دانست

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از خبرگزاري فرانسه، سيد عبدالعزيز حكيم روزگذشته طي سخناني خواسته گروه هاي اقليت (اهل سنت)و طيف لائيك علاوي را مبني بر برگزاري مجدد انتخابات پارلماني عراق و همچنين تشكيل سازمان هاي بين المللي يا منطقه اي براي بررسي دقيق نتايج انتخابات رد كرد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دركنفرانس مطبوعاتي مشترك خود با مسعود بارزاني رئيس منطقه كردستان اعلام كرد: ممكن نيست كه انتخابات بار ديگر برگزارشود و سازمان هاي بين المللي يا منطقه اي در آن( انتخابات) دخالت كنند.

وي درادامه سخنان خود گفت : ما كميته مستقل انتخابات كه انتخابات را هدايت كرد و بر آن نظارت كرد در اختيار داريم ، ما قانون انتخابات داريم كه مجمع ملي آن را به تصويب رساند.

خبرگزاري فرانسه درادامه به اين موضوع مي پردازد كه اغلب اهل تسنن عراق و همچنين طيف ليبرال لائيك العراقيه به رهبري اياد علاوي نخست وزير سابق عراق با اين ادعا كه درانتخابات تخلفات و تقلبات روي داده است ، خواستار برگزاري مجدد انتخابات درعراق شدند.

اين گروهها هيئت مستقل عالي انتخابات عراق را به جانبداري به نفع ليست ائتلافي شيعيان متهم كردند و از سازمان ملل متحد ، كميسارياي عالي انتخابات عراق و اتحاديه عرب خواستند كه با دقت نتايج انتخابات پارلماني عراق را مورد بررسي قرار دهند.

سيد عبدالعزيز حكيم درادامه اظهارات خود با اشاره به دولت آينده عراق ، آمادگي خود را براي انجام رايزني با كساني كه مواضع آشكاري در برابر اصول ملي از جمله موضوع مبارزه با تروريسم، ريشه كني حزب بعث و جديت در محاكمه صدام دارند ، اعلام كرده است.

وي درادامه گفت :" با اين افراد به بحث و تبادل نظر مي پردازيم و براي مشاركت اين گروهها در ائتلاف سعي و تلاش خواهيم كرد.

رئيس مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق دراين سخنان به اين موضوع نيز اشاره كرد: دولت كنوني عراق براساس ائتلاف شيعيان و كردها به استثناء اهل تسنن تشكيل شده است.

مسعود بارزاني نيز در اين نشست مشترك كه در استان صلاح الدين در 380 كيلومتري شمال بغداد برگزارشد ، بر حمايت خود براي تشكيل دولتي با پايگاه مردمي گسترده ترتاكيد كرد.

وي درپاسخ به سوالي درمورد توافقات بين شيعان و كردها درمورد مشاركت اقليت اهل تسنن دردولت آينده عراق گفت : " ما در مورد مشاركت ديگر طرف ها متفق القول هستيم و درحال حاضر در اين باره به بحث نمي پردازيم، بلكه با ديگر طرف ها دراين مورد به مذاكره خواهيم پرداخت.

رئيس منطقه اي كردستان عراق در ادامه براين موضوع تاكيد كرد كه دامنه ائتلاف هاي آينده بسيارگسترده خواهد بود.

انتخابات پارلماني عراق روز15 دسامبر( 24 آذر ) برگزار شد كه با پيروزي قاطع ائتلاف شيعيان عراق به پايان رسيد.