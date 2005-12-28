گستردگي ميراث تصوف مهمترين ويژگي بارز اين انديشه است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" در نشست بررسي كتاب "ميراث تصوف" اثر دكتر لئونارد لويزن كه عصر ديروز در محل كتاب ماه ادبيات و فلسفه برگزار شد، دكتر مجدالدين كيواني، مترجم كتاب، گفت: اين كتاب مجموعه مقالاتي از كنفرانسهايي است كه در سالهاي 90 تا 97 درباره تصوف در لندن و واشنگتن برگزار شده است .

وي درباره اهميت اين كنفراسها نيز يادآور شد: در اين كنفراسها كه با مديريت و تدبير دكتر سيد حسين نصر صورت گرفته بود يك نكته بسيار جالبي را مي توان مشاهده كرد و آن حضور پر رنگ ايران و ايراني بود. از نظر كمي تعداد قابل توجهي از محققين ايراني كه در خارج از ايران زندگي مي كنند مانند دكتر نصر، دكتر حميد دهباشي و مهدوي دامغاني و دكتر محجوب در اين همايشها حضور داشتند . اگر چه كسان ديگري كه در اين كنفرانسها بودند مانند لويزن و چيتيك به غير از بعد نظري و عملي يك نوع انسي نيز به ايران داشتند.

دكتر كيواني درباره مشكلات ترجمه مقالات گفت: طبيعي است كه در كار ترجمه در جاهايي با مشكل مواجه شدم، اما سعي من اين بود كه با نويسندگان مقالات ارتباط داشته باشم و مسائلي را نيز از آنها بپرسم. يكي از مشكلات من در ترجمه اين كتاب گستردگي موضوعات بود. يعني يك دوره تاريخ هزار ساله در دنياي اسلام از آغاز تا قرن سيزدهم بود. موضوعات كتاب هم متنوع بود از عرفان و تصوف در تركيه تا در هندوستان نيز بود كه هر كدام رنگ و آب محلي داشتند. اما گستردگي ميراث تصوف از مهمترين ويژگي هاي اين كتاب است كه آن را بارز كرده است.

وي افزود: اين مقالات توسط نويسندگان مختلف با زمينه هاي زباني مختلف نيز نوشته شده بود كه حتي سبك نگارش آنها نيز متفاوت بود. يكي ديگر از مشكلات ترجمه منابعي بود كه نويسندگان در اختيار داشتند كه برخي از اين منابع به نسخ خطي ارجاع داده شده بود.

دكتر كيواني در پايان به عناوين محتوايي مقالات اشاره كرد و گفت: محتواي مقالات شامل ادبيات تصوف، اخلاقيات و خدمت صوفيان، سير و سلوك و روشهاي خانقاه، سنت شعر و نثر صوفيانه، تأثير تصوف بر هنر و به خصوص هنر موسيقي و آنچه كه موسيقي عرفاني گفته مي شود.